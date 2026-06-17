Mario Casas y Melyssa Pinto: el plan más familiar con terraceo y suegra incluida

Mario Casas celebró el pasado 12 de junio su 40 cumpleaños de la mejor manera posible: rodeado de las personas más importantes de su vida. COOL tiene en exclusiva las fotografías de esa jornada tan especial, en las que puede verse al actor disfrutando de un relajado plan en Madrid junto a Melyssa Pinto y su madre, Heidi Sierra. Unas imágenes que vuelven a poner de manifiesto el excelente momento que atraviesa la pareja. Lejos de grandes fiestas o celebraciones multitudinarias, Mario apostó por un plan mucho más discreto y familiar. Una jornada que comenzó con varias compras para el hogar junto a Melyssa y que continuó con una comida en una terraza de la capital, donde ambos compartieron mesa y conversación con la madre del actor.

Las imágenes exclusivas de COOL reflejan la complicidad y la naturalidad con la que la influencer se desenvuelve junto al entorno más cercano de Mario. Una sintonía que no es nueva, pero que vuelve a quedar patente en una fecha tan significativa como el 40 cumpleaños del intérprete. La elección de este plan no parece casual. El actor siempre ha reconocido la importancia que tiene su familia en su vida y, precisamente por eso, resulta especialmente significativo que decidiera celebrar una fecha tan simbólica acompañado por su madre y por Melyssa.

Las fotografías exclusivas de COOL captan una escena de absoluta normalidad que, sin embargo, dice mucho sobre el momento personal que atraviesa el protagonista de algunas de las películas más exitosas del cine español. Después de una jornada de compras en la que la pareja adquirió distintos artículos para el hogar —entre ellos una aspiradora Roomba—, ambos se reunieron con la madre del actor para disfrutar de una comida tranquila en una terraza madrileña. En la mesa se aprecia un ambiente muy cotidiano, con algunos refrescos y pequeños detalles propios de un plan informal, sin ningún tipo de artificio ni puesta en escena. Un encuentro sencillo que encaja con la sensación de estabilidad y serenidad con la que el actor parece afrontar esta nueva etapa vital. Más allá de la celebración del cumpleaños, las imágenes tienen otro detalle que no pasa desapercibido: la extraordinaria relación que Melyssa mantiene con la familia Casas. En las instantáneas puede verse a la influencer participando en la conversación, compartiendo confidencias y mostrando una complicidad absoluta con la madre del actor. Una cercanía que no responde únicamente a un encuentro puntual, sino que es el reflejo de un vínculo que se ha ido fortaleciendo con el paso de los meses. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mario Casas (@mario_houses)

Desde que comenzó su relación con Mario, Melyssa ha sido vista en numerosas ocasiones compartiendo tiempo con distintos miembros de la familia, una integración que parece haberse producido de manera completamente natural. De hecho, fue el propio Mario quien hace unos meses puso palabras a una realidad que ya era evidente. Durante la presentación de uno de sus últimos proyectos profesionales, el actor habló como nunca de la relación de su novia con su familia y no dudó en definirla como «una más». Una declaración breve pero muy reveladora, especialmente teniendo en cuenta la discreción con la que ambos han gestionado siempre su historia de amor.

Aunque desde el principio decidieron mantener su relación alejada de los focos, lo cierto es que el paso del tiempo ha ido confirmando la solidez de un vínculo que atraviesa uno de sus mejores momentos. Sin necesidad de grandes declaraciones ni de exhibir constantemente su amor en público, Mario y Melyssa han construido una relación basada en la confianza, la complicidad y la normalidad. Precisamente por eso, escenas como las que muestran las fotografías exclusivas de COOL resultan tan reveladoras. No son imágenes de una alfombra roja ni de una aparición cuidadosamente planificada, sino instantáneas de la vida cotidiana de una pareja que comparte proyectos, tiempo en familia y una rutina cada vez más consolidada.

A sus 40 años recién cumplidos, Mario Casas parece encontrarse en un momento especialmente dulce. Consolidado como uno de los actores más importantes de su generación y atravesando una etapa de estabilidad en el terreno sentimental, el intérprete disfrutó de una celebración marcada por la cercanía de los suyos y por la presencia constante de Melyssa Pinto.