Pablo Alborán afronta la neumonía con reposo, compras en el supermercado y muy arropado por su madre

Pablo Alborán ha tenido que cambiar los escenarios por los paseos tranquilos, los conciertos por los recados cotidianos y el ritmo frenético de su agenda por algo mucho más sencillo: descansar y dejar que su cuerpo se recupere. El cantante malagueño atraviesa unos días de pausa obligada después de que una neumonía le haya obligado a cancelar varios de sus últimos compromisos profesionales. Y en este paréntesis, lejos de los focos y de los grandes escenarios, hay una figura que está especialmente cerca de él: su madre. COOL ha tenido acceso en exclusiva a las imágenes que muestran cómo está siendo este periodo de recuperación para el artista, que ha encontrado en su familia el mejor acompañamiento para afrontar estos días. En ellas, Pablo Alborán aparece dando un tranquilo paseo junto a su madre y su inseparable perro, en una escena de lo más cotidiana que contrasta con la intensa actividad profesional a la que el cantante está acostumbrado.

Nada de grandes planes ni de jornadas maratonianas. Madre e hijo aprovechan el paseo para hacer algunos recados y regresar a casa con varias compras, entre ellas una bolsa de la farmacia que lleva Pablo consigo. Una salida sencilla, de esas que forman parte de cualquier rutina familiar, pero que adquiere un significado especial teniendo en cuenta el momento que atraviesa el artista. Pablo, vestido con un pantalón claro, camiseta de manga corta, gorra y gafas de sol, camina con aparente tranquilidad mientras conversa con su madre, quien por su parte ejerce ese papel que tantas madres conocen bien: acompañar, estar pendiente y, si hace falta, cargar con buena parte de la intendencia doméstica. La escena deja una estampa especialmente familiar, con ambos compartiendo un paseo sin grandes pretensiones y pendientes de las pequeñas cosas del día a día.

Y hay un detalle de las imágenes que inevitablemente llama la atención: la cantidad de rollos de papel que forman parte de la compra. Porque si algo demuestra esta salida es que, cuando toca recuperarse en casa, parece que nunca está de más tener reservas. La estampa tiene incluso un pequeño aire a aquellas compras de supervivencia de la pandemia, cuando cualquier visita al supermercado podía terminar con provisiones suficientes para montar un almacén en casa. En este caso, eso sí, el contexto es mucho más doméstico y menos apocalíptico: Pablo necesita tranquilidad, cuidados y tiempo para volver a encontrarse al cien por cien.

Junto a esos productos, el cantante también regresa con una bolsa de farmacia, otro detalle que evidencia que estos días la prioridad está puesta en su recuperación. No hay rastro en estas imágenes del artista sobre un escenario ni de la energía con la que suele enfrentarse a sus conciertos. Al contrario, Pablo se muestra relajado, acompañado y centrado en una rutina mucho más pausada.

El momento llega después de varias semanas complicadas para el artista. Pablo Alborán comunicó que había sido diagnosticado de una neumonía grave y que, siguiendo las indicaciones de los médicos, debía guardar reposo total. Aquella situación le llevó a cancelar el concierto que tenía previsto ofrecer el 21 de agosto en Ciudad Real. Días después tuvo que anunciar una nueva cancelación, en esta ocasión la de su actuación prevista para el 30 de agosto en el Festival de la Luz de Boimorto. El propio cantante reconoció entonces que su recuperación estaba siendo más lenta de lo que le habría gustado, aunque aseguró que evolucionaba por buen camino.

El malagueño también ha querido compartir con sus seguidores cómo está viviendo este parón. En una de sus últimas actualizaciones reconoció que «la neumonía me ha dejado KO» y explicó que este obligado descanso le ha llevado a detenerse y a centrarse en recuperar poco a poco su capacidad pulmonar. Además, quiso agradecer el cariño recibido durante estos días, con palabras especialmente dirigidas a los profesionales sanitarios, su equipo, sus amigos, su familia y sus seguidores.

Por el momento, el regreso a los escenarios tendrá que esperar. Los médicos han insistido en que debe mantener varios días más de reposo y respetar los tiempos de recuperación antes de volver a afrontar sus compromisos profesionales. El propio Pablo ha dejado claro que su intención es regresar cuando pueda hacerlo al cien por cien, aunque eso implique tener que frenar una agenda que hasta hace muy poco estaba repleta de conciertos y proyectos.