Los VIPS se vuelcan con Pablo Alborán tras sufrir una grave neumonía: «Te queremos sano»

Pablo Alborán ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales para anunciar que se ha visto obligado a cancelar su próximo concierto en Ciudad Real. ¿El motivo? Una grave pulmonía que, por ahora, no le permite hacer frente a sus compromisos profesionales. «Hola, familia. Acaban de diagnosticarme neumonía grave y, por indicación médica, debo guardar reposo total durante los próximos días. Nos vemos obligados a cancelar el concierto previsto para el 21 de agosto en Ciudad Real. Gracias de corazón por llenar este concierto tan especial y espero que nos veamos muy pronto», comenzaba a decir.

Aprovechando su escrito, el intérprete de Solamente tú pedía que se tratara la noticia con rigor y serenidad para no generar una preocupación innecesaria para todos sus seres queridos. Además, para tranquilizar a todos sus fans, hacía hincapié en que ya había empezado a tomarse antibióticos y que estaba seguro de que, en nada, se encontraría mucho mejor. «Ahora toca descansar, cuidarme y recuperarme bien para seguir disfrutando de todas las aventuras que nos quedan. Nos vemos muy pronto. Gracias por todo el cariño», concluía.

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El gran apoyo VIP que ha recibido Pablo Alborán

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de comentarios de ánimo de todos sus seguidores. Aunque lo cierto es que no ha pasado desapercibida la larga lista de rostros conocidos que, además de compartir una bonita amistad con el mencionado, no han dudado en apoyarlo en estos momentos. La cantante Chambao le ha deseado una pronta recuperación, así como Andrés Suárez o Cristina Boscá le han dado «mucho ánimo».

«Mucho ánimo, mi niño. A cuidarte y a recuperarte bien. Un abrazo fuerte», escribía Rosa López. Un mensaje muy parecido al que también le ha dedicado María José Llergo, quien fue su asesora en la edición de La Voz en la que participó: «Cuídate mucho, preciosidad de persona». Juan Bayona, Melani Olivares, Tony Aguilar o Leire Martínez tampoco han dejado pasar la oportunidad de enviar mucha fuerza al artista.

Por ahora, Pablo Alborán no ha vuelto a actualizar cómo se encuentra, por lo que se desconoce si el concierto de Ciudad Real será el único que tendrá que cancelar. El cantante se encuentra en plena gira y el próximo 30 de agosto también tiene programado un show en el Festival de la Luz, celebrado en Boimorto, La Coruña. Hasta el momento, no lo ha suspendido, por lo que sus fans intuyen que todo dependerá de la evolución de su neumonía. Después, no será hasta el próximo 27 de septiembre cuando se vuelva a subir a un escenario. Lo hará al otro lado del charco, en San José de Costa Rica, donde aprovechará para hacer varios espectáculos y reencontrarse con sus fans latinos.