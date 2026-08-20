Pelayo Díaz se sincera sobre su pasado con Pablo Alborán y asegura que escucha sus canciones cuando lo echa de menos

Pelayo Díaz es uno de los diseñadores más conocidos de nuestro país. Sin embargo, su vida personal siempre ha preferido mantenerla en un discreto segundo plano. De hecho, ha señalado en más de una ocasión que considera que también es bonito «guardarse cosas para uno mismo». Sin embargo, si al ser su figura pública, ha sido inevitable que no haya trascendido ningún tipo de detalle sobre su faceta más privada. Sin ir más lejos, hace justo un año, concedió una entrevista en la que comentó, para sorpresa de muchos, el pasado que compartió con Pablo Alborán.

Hasta la fecha, el ex concursante de Supervivientes nunca ha dicho de manera clara que mantuvieran ningún tipo de relación sentimental, pero sus últimas declaraciones al respecto han hecho saltar todo tipo de rumores. Durante la emisión del programa El verano se mueve, de este 19 de agosto, Pelayo ha revivido su comentada entrevista en De Viernes y, como no podía ser de otra manera, ha vuelto a ser preguntado por el intérprete de Solamente tú.

«Yo creo que, aunque estuve un poco dramático en esas declaraciones, lo expliqué muy bien. No sé si algún día se hablará o no, pero también está muy bien que no todo el mundo sepa todo», comenzaba a decir. No obstante, Pelayo continuaba asegurando que, aunque seguía manteniéndose en esa postura, no podía decir que de esa agua no beberá, dejando en el aire que, tal vez, en algún momento, pueda conceder una entrevista y hablar sin tapujos sobre Alborán.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pelayo Díaz Zapico (@pelayodiaz)

Aun así, el estilista ha aprovechado su intervención para destacar que «claro que hay cosas que contar» pero que, a día de hoy «no lo echa de menos». Y no lo hace porque ha confesado, de una manera divertida, que cuando lo extraña un poco, se pone una canción suya y se le pasa. «Me encanta su música. Él es un chico talentoso, muy guapo y divino. Si es que no tengo nada malo que decir de él», sentenciaba. Además, añadía que para él, «Pablo Aborán era una caja de sorpresas» y que, actualmente, no tenían ningún tipo de contacto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @pabloalboran

Por su parte, Pablo Aborán nunca se ha pronunciado sobre esta supuesta relación con Pelayo Díaz. El cantante siempre ha preferido centrarse en su carrera sobre los escenarios, mostrándose siempre reservado con su intimidad. De hecho, se podría decir que la única vez que rompió con esa regla no escrita fue cuando desveló su homosexualidad, a través de sus redes sociales, en junio de 2020. «Estoy aquí para contaros que soy homosexual. Y no pasa nada, la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. […] En mi casa y en mi familia siempre he sentido la libertad de amar a quien he querido y me he sentido arropado y acompañado», explicó por aquel entonces.