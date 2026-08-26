Pablo Alborán vuelve a romper con su habitual discreción para actualizar su estado de salud: ¿cuánto sabes de la faceta más personal del cantante?

Hace tan solo unos días, Pablo Alborán lanzaba un comunicado en sus redes sociales para anunciar que se había visto obligado a cancelar su próximo concierto en Ciudad Real. ¿El motivo? Una grave pulmonía que le impedía hacer frente a sus compromisos profesionales. Tras casi una semana de reposo, y con todos sus seguidores en vilo por su evolución, el artista ha vuelto a reaparecer en el universo 2.0 y, aunque muchos esperaban buenas noticias, lo cierto es que no ha sido así. Y es que, a pesar de que compartía que se iba recuperando poco a poco, comentaba que los médicos le habían insistido en guardar más días de reposo y que, por ello, no podrá formar parte del Festival de la Luz, organizado para este 30 de agosto en la provincia gallega de Boimorto.

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Como no podía ser de otra manera, sus fans se han mostrado muy apenados con la noticia, aunque han agradecido que haya roto con su habitual discreción para actualizarles cómo se encuentra. Y desde COOL, hemos querido aprovechar la ocasión para poner a prueba a nuestros lectores. ¿Cuánto sabes de la faceta más privada de Pablo Alborán? ¡Ponte a prueba con el siguiente test!