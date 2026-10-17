El negocio que Lucas puso en marcha antes de separarse de Andy: una empresa a su nombre con 3.000 euros de capital

El 10 de octubre de 2025 marcó un antes y un después en la industria musical de nuestro país. Y es que fue el día en el que, tras décadas de trayectoria conjunta, Andy y Lucas pusieron punto final a su historia como dúo con un emotivo concierto en el Palacio de Vistalegre de Madrid. Desde entonces, ambos artistas han tomado caminos diferentes, aunque, sin embargo, todo apunta a que uno de ellos ya tenía decidido emprender su propio camino empresarial incluso antes de que sonaran los últimos acordes de aquella despedida.

Hablamos de Lucas González, quien decidió desarrollar su faceta como empresario el 14 de julio de 2025, exactamente tres meses antes de que el dúo musical terminara su carrera. Desde aquella fecha, el artista figura como propietario único de Escuela de Música Multifuncional Son de Amores SL, una sociedad que posee un capital social de 3.000€ y de la que también ejerce como administrador único. Así lo recoge la documentación mercantil a la que ha tenido acceso ese medio, la cual revela que el mencionado posee el 100% de las participaciones de la compañía desde el momento en el que asumió su dirección.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Escuela de Musica y Danza Son de Amores (@escuelasondeamores)

Tal y como se puede leer en su página web, se trata de un espacio (ubicado en la localidad toledana de Yuncos) en el que se ofrecen clases de música y danza para todas las edades, «con un enfoque cercano, profesional y adaptado para cada alumno». Además, también intentan conectar con sus alumnos a través de clases de pilates y yoga. Para ello, cuenta con un equipo de profesores personalizados que siguen a rajatabla el siguiente lema: «Aquí no solo se aprende a tocar un instrumento o a bailar: se vive la música».

Sin embargo, pese a ser el propietario de la sociedad y una de las caras más reconocidas del panorama musical español, Lucas no aparece entre los profesores que forman parte del equipo docente. Un dato que parece indicar que el artista centraría su papel en gestionar el negocio, aunque lo cierto es que existe la posibilidad de que participe de manera puntual en alguna de las actividades del centro.

No obstante, de lo que parece que Lucas no ha querido desvincularse en este proyecto empresarial es de su pasado sobre los escenarios junto a Andy. Y es que el nombre que ha elegido para la escuela corresponde a uno de los temas más emblemáticos de la carrera del dúo: Son de amores. Una elección que tomó cuando la despedida de ambos artistas ya estaba prevista, pero aún no se había llevado a cabo, ya que en la fecha de su nombramiento aún tenía varios conciertos organizados de su última gira. De esta manera, parece que apostó por mantener presente su historia musical en un nuevo camino en el que no contaría con Andy a su lado.

Con estos datos, todo apunta a que Lucas comenzó a preparar su futuro profesional antes de que el dúo Andy y Lucas pasara a ser historia, apostando por un proyecto empresarial con el que abrirse nuevas oportunidades económicas al margen de los escenarios (aunque por ahora, la documentación mercantil consultada por COOL no recoge los beneficios del mismo). Y es que, a diferencia de Andy, lo cierto es que por ahora Lucas no ha confirmado que su intención sea cantar en solitario.