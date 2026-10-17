La reflexión de Bruce Willis (71 años), actor estadounidense, que sigue inspirando: «No se puede deshacer el pasado, pero sin duda no se puede repetir»

En marzo de 2022 la vida del actor Bruce Willis dio un vuelco al diagnosticársele afasia, un trastorno del lenguaje que le obligó a retirarse a los 67 años. Un año más tarde, su familia actualizó su estado de salud y explicó que la enfermedad había progresado y que se le había diagnosticado una demencia frontotemporal. Sus seguidores mostraron su gran tristeza y desde entonces solo le hemos visto en contadas imágenes que han compartido su familia. El actor Bruce Willis ha participado en más de 130 películas a lo largo de sus más de 40 años de carrera cinematográfica entre las que destacan La jungla de cristal, El sexto sentido, Pulp Fiction, Armageddon, El quinto elemento y Doce monos. Una de sus frases más conocidas fue la siguiente: «No se puede deshacer el pasado, pero sin duda no se puede repetir».

Unas sabias palabras con las que el actor explicaba cómo no tiene sentido pensar que podríamos haber hecho las cosas de forma diferente ya que el pasado no se puede reescribir. También se puede referir a la fugacidad de la vida y la necesidad que tienen los seres humanos de disfrutar del presente ya que posiblemente lo que estamos viviendo no se repetirá. Esa frase cobra en este momento un sentido diferente ya que el estado de salud de Bruce Willis no va a revertir y el actor no va a tener la posibilidad de volver a trabajar como actor.

Los primeros pasos de la carrera en el cine de Bruce Willis

Bruce Willis nació en la localidad alemana de Idar-Oberstein el 19 de marzo de 1955, pero con solo dos años, debido al trabajo, de su padre su familia se trasladó a una base militar alemana donde se encontraba el asentamiento Carneys Point en Nueva Jersey.

De pequeño el actor sufrió episodios de tartamudez que logró superar gracias al teatro. En el libro de John Parker Bruce Willis: The Unauthorized Biography que se publicó en 1997 se incluye esta frase del propio Bruce Willis: «Casi no podía hablar. Me tomaba tres minutos completar una sola oración. Era algo abrumador para alguien que quería expresarse ante los demás y que quería ser escuchado pero que simplemente no podía. Era espantoso. No fue sino cuando asumí el rol de un personaje, en una obra de teatro, cuando perdí el balbuceo. Fue fenomenal».

Sus primeros empleos fueron de lo más variados ya que trabajó en una fábrica, como vigilante de seguridad en una planta de energía nuclear e, incluso como investigador privado. El actor descubrió su vocación en la Universidad de Montclair cuando se afilió a un programa de drama y resultó elegido para participar en la producción de La gata sobre el tejado de zinc.

Su debut como actor tuvo lugar en 1980 cuando participó como un extra en la producción El primer pecado mortal que estaba protagonizada por Frank Sinatra. El éxito le llegaría gracias al papel del detective David Addison Jr en la serie Luz de luna que se emitió de 1985 a 1989.

La carrera cinematográfica del conocido actor

La primera película con la que llamó la atención en el cine fue en 1987 en la película Cita a ciegas dirigida por Blake Edwards junto a los actores Kim Basinger y John Larroquette. A partir de ese momento su carrera como actor despegó en Hollywood al protagonizar la cinta de acción y aventuras Jungla de cristal en 1988.

En los siguientes años el actor se subió al tren de la fama y participó en los años ochenta las películas Recuerdos de guerra (1989) y Mira quién habla (1989) en la que puso la voz. Ya en los noventa el actor participó en películas como La jungla 2: Alerta roja (1990), Mira quién habla también (1990), La hoguera de las vanidades (1990), El gran halcón (1991), El último boy scout (1991), La muerte os sienta tan bien (1992), Persecución mortal (1993), El color de la noche (1994), Un muchacho llamado Norte (1994), Pulp Fiction (1994), Jungla de cristal III: La venganza (1995), Doce monos (1995), El quinto elemento (1997), El Chacal (1997), Armagedón (1998), Estado de sitio (1998) o El sexto sentido (1999).

Hasta que se diagnosticó la enfermedad el actor Bruce Willis mantuvo una actividad imparable y es imposible hablar de todas las películas en las que ha participado. Por eso solo os citamos algunas como El chico (2000), El protegido (2000), La guerra de Hart (2002), Más falsas apariencias (2004), Rehén (2005), Sin City: Ciudad del pecado (2005), Juegos de pasiones (2006), Seduciendo a un extraño (2007), Algo pasa en Hollywood (2008), Los mercenarios (2010), RED (2010), Duro de matar: Buen día para morir (2013), El príncipe (2014), Detective Knight: Sin piedad (2022) o Venganza (2022). El último rodaje en el que participó el actor Bruce Willis fue en 2022 en la película Detective Knight: Redención.