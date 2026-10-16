Vicente Vallés (63 años) recomienda el libro que le marcó para siempre: «Está muy bien escrito»

Vicente Vallés, periodista, presentador y director de Antena 3 Noticias, es uno de los rostros más conocidos de la televisión española. Sin embargo, más allá de su trayectoria profesional, también destaca por su pasión por la lectura. Entre sus recomendaciones literarias se encuentra La verdad sobre el caso Savolta , la primera novela del escritor Eduardo Mendoza , una obra que, según ha confesado el propio periodista, le marcó para siempre .

Publicada en 1975 , La verdad sobre el caso Savolta se convirtió en una novela destacada de la narrativa española contemporánea. Su aparición coincidió con los últimos años de la dictadura franquista y supuso una renovación de las formas tradicionales de contar historias. Eduardo Mendoza combinó elementos de la novela policíaca, el relato histórico y la crítica social para construir una trama compleja, llena de intriga y personajes de gran profundidad.

La historia se desarrolla en Barcelona durante los años de la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias . En aquella época, la ciudad vivía importantes conflictos entre empresarios y trabajadores, con huelgas, enfrentamientos y una creciente tensión social. Este ambiente sirve de escenario para una narración en la que se entremezclan asesinatos, intereses económicos, relaciones amorosas y luchas por el poder.

Barcelona adquiere un papel fundamental en la novela y se convierte prácticamente en otro personaje. Eduardo Mendoza retrata una sociedad llena de contrastes, donde conviven la riqueza y la pobreza, el lujo y la precariedad, así como las ambiciones personales y los conflictos colectivos. Además, utiliza una estructura narrativa innovadora , con documentos, testimonios y diferentes perspectivas que permiten al lector reconstruir los acontecimientos progresivamente.

La relevancia de esta obra también se entiende a través de la trayectoria de su autor. Eduardo Mendoza se consolidó como una de las figuras más importantes de la literatura española y recibió el Premio Cervantes en 2016 , uno de los reconocimientos más prestigiosos de las letras en español.

En el caso de Vicente Vallés, el descubrimiento de esta novela estuvo relacionado con la influencia de uno de sus profesores. El periodista ha explicado que tuvo la suerte de encontrarse con un buen profesor de Literatura que le recomendó la lectura y le permitió descubrir una obra que disfrutaría enormemente. «Es el primer libro que me marcó para siempre» , ha afirmado al recordar aquella experiencia.

Vallés también anima especialmente a los jóvenes a leerla y destaca su calidad literaria con una valoración sencilla y directa: «Está muy bien escrita» . Su recomendación pone de manifiesto la importancia de la educación y de quienes consiguen transmitir el interés por los libros.