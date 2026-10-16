73 años después, esta frase sigue siendo la más poderosa en la historia del cine occidental

Por más que el séptimo arte sea una disciplina en la que la imagen debe cobrar un significado superior al apartado verbal, algunos diálogos nos han dejado citas memorables, de esas que permanecen para siempre en la mente de los espectadores tras el visionado de una historia. Algunas alcanzan cierto grado de popularidad intergeneracional, aunque otras, a pesar de su genialidad, quedan varadas en el olvido de un cine clásico al que ya no recurren tanto como antes las nuevas audiencias. La frase que traemos hoy no pertenece a títulos como Casablanca (1942) o Lo que el viento se llevó (1939), sino a un western emblemático que en 1953 concentró hasta 6 nominaciones en los Oscar. Nos referimos, cómo no, a Raíces profundas.

Dirigida por George Stevens, quien un año antes se había llevado el galardón de las estatuillas doradas al mejor director por Un lugar en el sol y, que un año después repetiría el logro en la misma candidatura con Gigante, la cinta del oeste producida por Paramount Pictures no goza de la popularidad de otras historias del género, del impacto cultural de Centauros del desierto (1956) o Grupo salvaje (1969). Sin embargo, su historia esconde una reflexión increíble sobre la responsabilidad moral en el uso de las armas.

‘Raíces profundas’: la historia de la lucha contra un cacique y una frase para la historia del cine

La trama de Raíces profundas nos pone en la piel de que Shane (Alan Ladd), un pistolero que llega a la granja de los Starretts, un matrimonio con un hijo que, al igual que los demás habitantes del lugar, se encuentran en condiciones económicas precarias para sobrevivir por culpa de un poderoso ganadero, Rufus Ryker (Emile Meyer), el cual gobierna el lugar como un cacique. Cuando este se entera que Shane es un habilidoso pistolero, al momento desea contratarlo para atemorizar todavía más a los campesinos. Ante la negativa de este, Ryker contrata a Jack Wilson (Jack Palance), un peligroso asesino a sueldo.

Adaptando la novela ‘El caballero del valle solitario’ de Jack Schaefer, la frase más emblemática se produce cuando el personaje de Marian (Jean Arthur) descubre a su hijo Joey con la pistola de Shane (Brandon De Wilde). Preocupada por la posible influencia negativa del pistolero, la mujer termina tranquilizándose con el argumento del protagonista:

«Un arma es una herramienta, Marian; no es mejor ni peor que cualquier otra herramienta: un hacha, una pala o cualquier otra cosa. Un arma es tan buena o tan mala como el hombre que la usa. Recuérdalo».

La sentencia resume a la perfección la filosofía del personaje, configurando la imagen de un héroe distinto a la visión habitual del justiciero propio del género.

¿Dónde podemos ver ‘Raíces profundas’?

Raíces profundas está disponible bajo suscripción en Tivify y con la opción de alquiler o compra en Apple TV y Prime Video.