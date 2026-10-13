El juego del ahorcado: ¿Qué película ha hecho historia en 2026 y suena con fuerza para las categorías técnicas de los Oscar?

Tras dirigir dramas aclamados y dar el salto a las grandes producciones de acción, el cineasta Destin Daniel Cretton ha asumido en 2026 el reto más ambicioso de su carrera. Su visión para este proyecto ha logrado capturar una emotividad urbana y madura, sin perder el espectáculo visual, y ha convertido su largometraje de 2026 en un fenómeno cultural y en una de las entregas más consolidadas de su género.

El éxito sin precedentes de la cinta la ha catapultado hasta lo más alto de la taquilla mundial, al superar los 2.200 millones de euros de recaudación y marcar récords históricos. Ha sido también el mejor estreno de la historia en las salas españolas, donde casi alcanzó, en apenas 24 horas, la recaudación total de fin de semana de los mayores éxitos de 2026 -que no han sido pocos).

La crítica no sólo ha elogiado la madurez narrativa con la que el director aborda la soledad y la resiliencia del protagonista, sino también la evolución estilística del ecosistema cinematográfico en el que se ambienta.

En el apartado técnico, la producción ha deslumbrado por la innovación en sus secuencias de acción, en las que ha implementado efectos prácticos, un diseño de producción envolvente y una coreografía física que recoge el sello del personaje. Esta minuciosa artesanía técnica, sumada a la espectacular fotografía y al impecable montaje de sus escenas culminantes, posiciona a la película de forma sólida en las quinielas para las categorías técnicas de los premios Oscar.

¿Logras adivinar cuál es el título de la aclamada película dirigida por Cretton? Prepárate para poner a prueba tu conocimiento cinéfilo y adivina letra a letra, en el juego del ahorcado, cuál es el taquillazo del que hablamos.