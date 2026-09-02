El gesto de Lucas que apunta a un regreso con Andy y que un experto ve rentable: «Por separado no funcionan»

Tras más de 20 años siendo uno de los dúos musicales más conocidos de nuestro país, Andy y Lucas decidieron separar sus caminos profesionales el 10 de octubre de 2025. Desde entonces, lejos de rebajarse la tensión, el cruce de acusaciones entre ambos ha sido constante. Andy llegó a reconocer que, durante años, su compañero controló buena parte de la gestión económica del grupo e incluso dejó entrever que había recibido amenazas por su parte en más de una ocasión. Lucas, por su parte, se defendió asegurando que asumía gran parte de esas responsabilidades porque consideraba que Andy no tenía la disciplina necesaria para hacerlo. Además, afirmó que le debía dinero.

Estas declaraciones parecían dejar más que clara cualquier posibilidad de reconciliación. Sin embargo, sus últimos movimientos han hecho pensar que, quizá, ambos estén empezando a reconsiderar sus posturas. El primero en alimentar estos rumores fue Andy, quien, al ser preguntado por un hipotético regreso del dúo a los escenarios, evitó descartarlo por completo y respondió de manera tajante que «no se puede decir de este agua no beberé». Pero sin duda, el gesto más llamativo ha llegado por parte de Lucas.

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El gaditano ha regresado a Madrid en las últimas horas tras someterse a una operación de nariz en Turquía y lo ha hecho luciendo una mascarilla negra en la que se podía leer claramente el logo de Andy y Lucas. Pero eso no es todo. Y es que, al ser preguntado por su ex compañero, ha señalado que no tendría problema en sentarse algún día con él para hablar las cosas.

En medio del revuelo, una de las preguntas que más se repite es si sería rentable que Andy y Lucas regresaran a los escenarios. Y, para responder con firmeza a esta cuestión, COOL se ha puesto en contacto con el productor musical Alejandro Abad, quien considera completamente viable que ambos vuelvan a trabajar juntos. «Andy y Lucas en solitario no funcionan por varias razones muy evidentes. Las más importantes, el negocio de ambos y los deseos de recibir aplausos de sus mejores momentos», comenzaba a decir.

Para que funcionara su vuelta, Abad hace hincapié en que no haría falta que lanzaran música nueva, ya que con la nostalgia de sus grandes éxitos sería más que suficiente. «Podrían apoyarse en un nuevo álbum, pero difícilmente la novedad superaría al recuerdo y a las emociones que dejaron sus grandes éxitos», destacaba. Sobre si lo sucedido entre ellos podría haber desgastado la marca de Andy y Lucas y afectar a la respuesta del público, el experto piensa que, si resolvieran sus diferencias, los fans no tendrían por qué tener en cuenta sus vaivenes. «Esto ha ocurrido con muchas formaciones musicales en la historia y finalmente se acaba resolviendo por la vía del sentido común y del interés económico. No necesitan volver a ser amigos, simplemente actuar juntos y ya está», sentenciaba.

Justificando aún más su respuesta, Alejandro Abad ha explicado que incluso la expectación generada por sus desencuentros y por una posible reconciliación podría hacer que una gira de regreso despertase aún más interés en ello. «La promoción que les han otorgado sus desencuentros hasta podría haber sido una estrategia, pero yo pienso que es absolutamente real, porque según se comentó, había diferencias entre lo que ganaba Andy y lo que ganaba Lucas, y esto siempre acaba dinamitando las relaciones», aclaraba.

Para terminar, Abad aseguraba con toda seguridad que toda la industria estaría feliz de que volvieran a trabajar juntos y que él mismo estaría dispuesto a producir su regreso. Aunque lo haría con una premisa clara. «Antes de empezar a trabajar, hablaría con cada uno de ellos por separado para conocer su verdadero compromiso con el proyecto, y después con ambos juntos. La industria de la música suele albergar trayectorias complejas y difíciles; todo es muy relativo, pero lo más importante es el compromiso de los propios artistas. Si después de un gran trabajo vuelven los desencuentros entre ellos, todo se cae con facilidad: la industria no perdona los despistes», concluía.