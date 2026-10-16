Berta Lamas, madre de 10 hijos: «Con un niño de 15 años no se elige, yo no pego ni doy guantazos para que vayan a misa, pero se va a misa»

Madre de 10 hijos (siete varones y tres mujeres), esposa y abuela, Berta Lamas se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales. Recientemente, ha participado en el espacio «Rebeldes Podcast», presentado por el canal católico Se Buscan Rebeldes, donde ha explicado las claves de una vida centrada en el cuidado del hogar y de los suyos. Durante la conversación con el Padre Ignacio y Fray Marcos, Berta ha hablado sobre la educación, la libertad, el matrimonio, la responsabilidad, el desapego y el perdón en familia.

Nacida en Madrid en una familia católica, con un padre médico militar originario de Melilla y una madre gallega, Berta creció siendo testigo de una profunda transformación espiritual de sus padres tras conocer el Camino Neocatecumenal. «Mi padre decía que lo tenía todo (prestigio, formación, dinero) pero que no era feliz; nos decía: «algo nos falta, esto no es suficiente, hay que llenarlo de algo»». Aquella experiencia marcó un antes y un después en la vida familiar y sentó las bases de los valores que, con el tiempo, ella misma transmitiría a su propia familia. Su historia de amor comenzó con Eric, un joven de ascendencia alemana al que conoció cuando todavía era muy joven.A mbos contrajeron matrimonio cuando ella tenía apenas 20 años y él, 25.

«El amor en la familia lo cura todo»

Después de más de tres décadas de matrimonio, la casa de Berta y Eric se ha convertido en un hogar lleno de vida gracias a sus 10 hijos. Actualmente, cinco de ellos ya están casados y la familia espera la llegada de sus nietos undécimo y duodécimo. Para Lamas, transmitir la fe desde los primeros años de vida no es una imposición, sino una expresión del amor de unos padres hacia sus hijos: «Tú no esperas a que tu hijo crezca para quererle; nosotros no esperamos a que se aprenda el catecismo o el Código de Derecho Canónico para hacerle miembro de la Iglesia, sino que los bautizamos y el amor de Dios va por delante».

Esta madre considera que educar a los hijos en la fe cristiana no limita su libertad, sino que les proporciona una base espiritual desde la que tomar sus propias decisiones. «A los hijos les hemos dado las herramientas y ahora han sido libres de elegir la fe de casa o irse por otro camino». En la misma línea, Berta insiste en que las posesiones materiales no son lo más importante que unos padres pueden dejar a sus descendientes. Para ella, el verdadero legado reside en los valores y las experiencias compartidas en familia: «A mis hijos les digo: «No os vamos a dejar nada porque nada tenemos en propiedad; os vamos a dejar la fe y las vivencias que habéis vivido en casa, que es la mejor herencia»».

Por otro lado, destaca que no se puede dar «libertad absoluta», porque, de lo contrario, se pierde el control de las rutinas y los horarios: «venir a las tres de la mañana unos, otros a las cinco, uno desayuna a las once, otro a las dos. Luego otro no come porque ha desayunado a la una, y no. La libertad se acaba donde acaba la libertad del otro». Aunque es consciente de que estas normas no gustan a todos los miembros de la familia, especialmente a los más jóvenes, asegura que «ya las entenderán porque son normas puestas desde el amor y para el amor y para ayudarles a crecer como personas pacientes, hospitalarias, caritativas con el de al lado, y esto es lo que hay».

En uno de sus vídeos más virales en redes sociales, Berta rebate uno de los tópicos más habituales sobre las familias numerosas: la idea de que reciben ayudas económicas por el simple hecho de tener muchos hijos. «Cuando oigo un comentario de que a mí me mantiene la sociedad, pienso que es al revés. Todo lo contrario, no se nos da nada. Consideran que somos ricos o que somos del Opus o son de la Iglesia o son unos pijos. Pues no es así. Hemos vivido situaciones buenas, situaciones malas, situaciones de paro…».

Y continúa: «hay gente que me ha tenido que ayudar y que es generosa con las familias numerosas. Nosotros estamos aportando mucho a la sociedad, más de lo que se me da a mí». Asimismo, reflexiona sobre la natalidad y el futuro demográfico: «como sigamos en esta línea, va a haber un momento en el que no va a haber reemplazo generacional, nos vamos a extinguir».

Para ella, tener hijos ha sido una elección que defiende con absoluta convicción. «Para mí lo más importante es la familia. Lo más bonito de este mundo es tener hijos. Hay veces que incluso considero que no tengo tantos», confiesa». Finalmente, afirma que «no somos una familia del siglo XVI, somos una familia muy actual y muy moderna».