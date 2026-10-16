Juan Carlos I regresa a Sangenjo: estos son los planes que le esperan este fin de semana en aguas gallegas

Juan Carlos I ha regresado a España para disfrutar, una vez más, de una de sus grandes pasiones: la navegación. El rey emérito afronta un nuevo fin de semana de regatas en aguas gallegas, una cita que se ha convertido en una de las más habituales de su agenda. Se trata de su quinta visita a Galicia en lo que va de año, y en esta ocasión, su objetivo es ponerse de nuevo al frente del Bribón, el velero con el que participará en la sexta serie de la Liga de 6 Metros. Una competición que le permitirá reencontrarse con sus compañeros y amigos de la tripulación y disfrutar de unos días marcados por el deporte y la compañía de algunas de sus amistades.

Según ha trascendido, el padre del rey Felipe VI aterrizó en Vigo el pasado jueves, 15 de octubre, alrededor de las 14:00 horas, a bordo de un avión privado procedente de Cascais (Portugal). A su llegada, le esperaba Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sangenjo y uno de sus amigos más fieles que acostumbra a ejercer de anfitrión durante sus estancias en tierras gallegas. Una escena que se ha repetido en numerosas ocasiones y que pone de manifiesto, una y otra vez, la estrecha relación que ambos mantienen desde hace años. Ambos se dirigieron juntos hacia el domicilio de Campos y, de acuerdo con lo publicado, pasaron el resto de la jornada en el mismo.

Aunque se desconocen los planes exactos que seguirá el Rey Juan Carlos los próximos días, se espera que, además de disfrutar de la gastronomía local (tal y como ha hecho en ocasiones anteriores en restaurantes como D’Berto, O Grove o Casa Solla), sus movimientos se centren principalmente en la competición en la que participará a bordo del Bribón, su velero insignia con el que lleva surcando las aguas gallegas desde hace décadas. Es por ello por lo que, sin duda, la embarcación volverá a ser el centro de todas las miradas del próximo fin de semana. Y es que, aunque no hay ninguna confirmación al respecto, junto a él podría estar su hija, la infanta Elena, o su sobrina, María Zurita, las cuales se han visto en varias ocasiones disfrutando de estas competiciones.

Esta nueva visita llega apenas un mes después de la última vez que don Juan Carlos pisó Galicia. Fue en septiembre con motivo de la XI Regata Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster. Desde allí, puso rumbo a Francia para recoger el Premio Saint- Simon 2026, un reconocimiento que recibió por sus memorias, consideradas como las mejores publicadas de este año.