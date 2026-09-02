Jesús Calleja se apunta al ‘farmeo de aura’ y el momento se convierte en viral: ¿y tú, eres un experto o todavía estás en prácticas?
Jesús Calleja ha protagonizado un divertido momento durante una boda en el País Vasco
El presentador se ha sumado a la moda de "farmear aura"
El momento se ha hecho viral y ha permitido mostrar el lado más divertido de Calleja
Jesús Calleja ha demostrado que no hay tendencia viral que se le resista. El presentador ha protagonizado un divertido momento junto a Álex González y su novia, Carla Virgós, durante una boda celebrada en el País Vasco, donde los tres se han animado a poner en práctica uno de los conceptos que más se han popularizado en redes sociales en los últimos meses: «farmear aura». Lejos de limitarse a observar la moda desde la distancia, el aventurero leonés ha decidido llevarla a su terreno y, cámara en mano, ha explicado a sus seguidores en qué consiste eso de acumular «puntos de carisma» a base de actitud, poses y seguridad. El resultado ha sido un vídeo de lo más desenfadado en el que Calleja, Álex y Carla aparecen disfrutando de una jornada especial y demostrando que, además de compartir una larga amistad, los tres saben perfectamente cómo divertirse delante de una cámara.
«Ahora está de moda eso de farmear aura, pero eso es algo que nosotros llevamos haciendo toda la vida», explica Jesús Calleja en el vídeo, antes de definir esta curiosa tendencia con su particular sentido del humor. «Es poner una pose, estar elegante, hablar con seguridad… Esos términos que se usan, nosotros llevamos cultivándolos toda la vida», asegura el presentador, que parece haber encontrado en el concepto la excusa perfecta para bromear con sus amigos. Y es que la ocasión lo merecía: los tres habían viajado hasta el País Vasco para asistir a la boda de un amigo, por lo que tocaba sacar las mejores galas y, según el propio Calleja, «farmear un poco». «Hay que contornearse, ponerse guapo», bromea mientras comparte este momento con el actor y su pareja.
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La escena tiene además un ingrediente especial: los protagonistas presumen de una amistad que se remonta a hace 18 años. «18 años de amistad inquebrantables y ahora estamos de boda», comenta Calleja, dejando claro que su relación con Álex González va mucho más allá de una coincidencia puntual entre rostros conocidos. La complicidad entre ambos queda patente durante el vídeo, al que también se suma Carla Virgós, que no ha dudado en entrar en el juego y convertirse en una pieza más de este particular ejercicio de «farmeo de aura». La publicación no ha tardado en llamar la atención de sus seguidores, que han celebrado precisamente esa naturalidad con la que los tres se muestran juntos y el sentido del humor del presentador.
Para quienes no estén familiarizados con la expresión, «farmear aura» procede del lenguaje de Internet y de los videojuegos y hace referencia a la idea de acumular carisma o presencia mediante determinados gestos, actitudes o comportamientos. Una mirada, una pose, una forma de caminar o simplemente la seguridad con la que alguien se presenta ante los demás pueden convertirse, dentro de esta tendencia, en una manera de «ganar aura». Calleja ha llevado el concepto a una situación tan cotidiana como una boda y ha convertido el acto de arreglarse para una celebración en toda una competición de carisma entre amigos. Carla Virgós, de hecho, se ha sumado posteriormente a la conversación con un comentario que resume a la perfección el espíritu del vídeo: «Farmeando momentos, amiguín».
El encuentro también permite poner el foco en el buen momento personal que atraviesan Álex González y Carla Virgós, que en los últimos meses han ido dejando cada vez más muestras públicas de su relación. La pareja comenzó su historia de amor con discreción, pero poco a poco ha ido normalizando su presencia conjunta en redes sociales y en diferentes planes. Sus escapadas, su afición por el deporte y los momentos compartidos han ido dando pistas sobre una relación que finalmente quedó confirmada públicamente con una romántica imagen en la que ambos aparecían besándose bajo los fuegos artificiales. Desde entonces, no han escondido su felicidad y han protagonizado diferentes muestras de cariño.
El propio Álex González ha dejado constancia de lo importante que se ha convertido Carla en su vida. El actor le ha dedicado públicamente palabras de agradecimiento y cariño, destacando el papel que ella desempeña a su lado y asegurando que le hace feliz. Una etapa que ahora también comparten con su círculo de amigos y que, en esta ocasión, ha quedado retratada de la manera más divertida posible: de boda, vestidos de gala y «farmeando aura» junto a Jesús Calleja.