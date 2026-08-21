La inspiradora reflexión de Jesús Calleja (61 años): «Si la vida nos da zascas, pues los superamos»

La figura y vida de Jesús Calleja han estado marcadas siempre por la aventura, las montañas y la televisión. Su lado personal siempre ha estado a la vista de todo el mundo, donde en su programa Planeta Calleja y Volando Voy, aparte de mostrar rutas y paisajes, Calleja siempre ha sido capaz de conectar con el espectador a través de sus vivencias y reflexiones. Una de sus grandes reflexiones ocurrió el día de su sesenta cumpleaños, el 11 de abril de 2025, donde hablaba de sus vivencias y su edad.

«Hoy 11 de abril cumplo 60 años. ¿Y qué? Sí, eso solo es un número. Mirar cómo estoy, que tengo una energía desbordante, tengo una salud estupenda, entreno como una máquina porque me fascina entrenar, y siempre me levanto por la mañana riendo y me acuesto por la noche riendo». Exclamó felizmente en una publicación de Instagram.

La mentalidad de Jesús Calleja ante la vida

Para un aventurero como Calleja no sirve de nada quedarse en el sofá lamentándose o compadeciéndose de uno mismo por la edad, ya que esta no significa que no puedas seguir cumpliendo tus sueños. Su filosofía y mentalidad se basan en que «si la vida nos da zascas, pues lo superamos».

En este contexto, los zascas representan los reveses de la vida, como fracasos, accidentes, pérdidas o planes que salen mal. Calleja asume que la vida le va a dar esos «zascas» que a todo el mundo acaban golpeando tarde o temprano. La clave de su mentalidad no reside en cómo evitarlos, sino en cómo reaccionar a ellos. Siempre ha sido fiel a su mentalidad de montañero, donde muchas veces ha tenido que dar la vuelta antes de llegar a la cima; no conseguir un objetivo no es un fracaso, sino una valiosa lección de supervivencia y crecimiento.

A sus 60 años, Jesús Calleja entendía cuáles eran sus planes a futuro: «Y ahora estaba pensando yo, ¿Y cuáles son los planes míos de la vida?

Lo tengo claro, no tengo nada que pensar. Mi familia y mis amigos, que son insustituibles». Además, agradeció a todos los espectadores que ayudaban a superar sus reveses a través de consumir sus contenidos y mandar mensajes de apoyo en cada una de sus aventuras: «Todos vosotros que estáis ahí detrás, viéndome, apoyándome y me animáis mucho, no sabéis lo importante que sois vosotros también en mi vida».