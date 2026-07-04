Jesús Calleja (61 años): «Cada día desayuno un café con leche con galletas María y entreno 6 días a la semana, entre 4 y 5 horas»

Mantener el nivel de exigencia que requiere una vida dedicada a la aventura no es fruto de la improvisación. Detrás de cada expedición, ascensión o reto extremo que afronta Jesús Calleja existe una preparación física meticulosa que combina entrenamiento, alimentación equilibrada y una disciplina constante.

A sus 61 años, el presentador de Mediaset continúa demostrando una extraordinaria condición física, respaldada por unos hábitos que ha compartido en diferentes entrevistas y que explican cómo consigue afrontar algunos de los escenarios más duros del planeta. Él mismo ha dado las claves de su éxito y nosotros las hemos recopilado por si te sirven de ayuda.

Lejos de perseguir únicamente una buena imagen física, el protagonista de nuestra noticia ha insistido en numerosas ocasiones en que el deporte forma parte de su forma de entender la vida y constituye una herramienta imprescindible para preservar la salud y responder a las exigencias de su trabajo.

Un entrenamiento intenso

Siempre que sus compromisos profesionales se lo permiten, Jesús Calleja mantiene una planificación deportiva de gran intensidad. Según nuestros datos, dedica seis días a la semana al entrenamiento, con sesiones que oscilan entre las cuatro y las cinco horas diarias. Se trata de una carga física considerable que responde al tipo de actividades que desarrolla durante buena parte del año.

Su preparación se apoya principalmente en deportes de resistencia. La carrera por montaña ocupa un lugar destacado dentro de su rutina, ya que le permite mejorar la capacidad cardiovascular y acostumbrar al organismo a desenvolverse en terrenos exigentes. Junto a ella, la bicicleta de montaña constituye otra de las disciplinas fundamentales de su programa de entrenamiento.

A estas actividades se suman otras muy vinculadas a su trayectoria profesional. La escalada, el alpinismo y las largas travesías por montaña forman parte habitual de su preparación, ya que reproducen las condiciones que posteriormente encontrará durante muchas de sus expediciones. De este modo, el entrenamiento busca mejorar su condición física y evitar problemas de salud a largo plazo.

El trabajo aeróbico se complementa con sesiones específicas de fuerza en el gimnasio. Calleja considera esencial conservar una buena masa muscular, especialmente a partir de los 60 años. Por ese motivo, está muy pendiente de todos los detalles.

Una alimentación equilibrada

Hay otro punto importante que no podemos dejar pasar por alto. La alimentación constituye el segundo gran pilar sobre el que Jesús Calleja sostiene su estilo de vida. Aunque reconoce que disfruta de algunos productos tradicionales muy ligados a su tierra, asegura que procura mantener una dieta variada y equilibrada durante la mayor parte del año.

Entre los alimentos que no esconde que forman parte de sus gustos personales aparecen el chorizo de León, la tortilla de patatas o un desayuno tan sencillo como habitual para muchos españoles. El propio aventurero resumía recientemente esa costumbre con una frase que ha llamado la atención por su naturalidad: «Cada día desayuno un café con leche con galletas María y entreno 6 días a la semana, con sesiones de entre 4 y 5 horas diarias».

Por otro lado, su alimentación incorpora verduras, frutas e hidratos de carbono, elementos que le proporcionan la energía necesaria para afrontar jornadas de entrenamiento prolongadas y expediciones de gran desgaste físico. Al mismo tiempo, cuando se aproxima un reto especialmente exigente, procura reducir el consumo de fritos y salsas para favorecer una digestión más ligera y optimizar el rendimiento.

En los periodos en los que la carga de entrenamiento aumenta o durante los numerosos viajes internacionales que realiza, también recurre a suplementos. En cualquier caso, siempre ha explicado que estos productos actúan únicamente como complemento y nunca sustituyen una alimentación equilibrada, que continúa siendo la base de su preparación.

Constancia, dedicación y esfuerzo

La intensa rutina física de Jesús Calleja adquiere pleno sentido si se observa el tipo de proyectos que continúa desarrollando. Su carrera ha estado marcada por expediciones a algunos de los lugares más remotos y exigentes del planeta, donde la resistencia física resulta tan importante como la experiencia técnica.

Durante los últimos años ha ampliado aún más ese perfil de explorador, acercándose al ámbito de la investigación espacial. Hace unos meses fue invitado por la NASA para asistir al lanzamiento de la misión Artemis II, un acontecimiento que reforzó la estrecha relación que mantiene con el mundo de la exploración y la divulgación científica.

Ese vínculo alcanzó uno de sus momentos más destacados en 2025, cuando participó en un vuelo suborbital a bordo de la nave New Shepard. Con esa experiencia se convirtió en el tercer español en viajar al espacio, un hito que exigía una preparación física y mental acorde con las condiciones de una misión de estas características.

Lejos de interpretar ese logro como un punto final, Calleja continúa manteniendo el mismo compromiso con el entrenamiento que ha caracterizado gran parte de su trayectoria profesional. La constancia aparece como el denominador común de su día a día y los buenos resultados son evidentes.