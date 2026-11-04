Las hermanas Pombo, de luto en México por la muerte de su abuela Teresa: «Te vamos a echar demasiado de menos»

Las hermanas Pombo han recibido en México la noticia del fallecimiento de su abuela Teresa, que ha muerto a los 95 años. Marta y María han compartido en sus redes sociales varios mensajes de despedida para recordar a una mujer muy especial en sus vidas. La familia se encontraba en el país celebrando el Día de Muertos cuando recibió la noticia, que ha obligado a cambiar el regreso a Madrid.

«Volvemos a Madrid con una de las noticias más tristes», ha escrito Marta Pombo en una historia de Instagram. La mediana de las tres hermanas ha acompañado el mensaje de unas palabras dedicadas a su abuela: «Abuela, te vamos a echar mucho de menos».

María Pombo también ha querido despedirse públicamente de Teresa con una fotografía en la que aparece junto a ella. «Y en medio de estos días tan especiales, descubriendo cómo mantenernos vivos en el recuerdo a quienes ya no están, recibimos la llamada que menos esperábamos…», ha escrito la influencer.

La coincidencia de la pérdida con su estancia en México, donde el Día de Muertos está dedicado precisamente a recordar a los seres queridos fallecidos, ha marcado sus mensajes. «Qué paradójica es la vida. Justo aquí, viviendo el Día de Muertos, nos toca despedirnos de mi abuela del alma», ha añadido María.

Marta, por su parte, ha compartido una reflexión sobre esos últimos momentos que muchas veces adquieren un significado especial después de una despedida. «He venido hasta México para entender que lo más triste de los últimos abrazos es no saber que lo son. Y lo más bonito, descubrir que recordar a alguien también es una forma de mantener ese abrazo vivo», ha escrito.

Teresa era la madre de Teresa Ribó y abuela materna de María, Marta y Lucía Pombo. Durante años permaneció alejada de la exposición pública, pero la popularidad de sus nietas permitió que los seguidores de la familia conocieran también su personalidad. Su participación en el reality familiar de Amazon Prime Video la convirtió en uno de los rostros más entrañables para quienes siguen la vida de las Pombo.

La familia vuelve a enfrentarse así a una pérdida importante. En marzo de 2024, las tres hermanas despidieron a su abuela paterna, Marilis. Ahora, la muerte de Teresa supone un nuevo golpe para María, Marta y Lucía, que han querido compartir con sus seguidores el cariño y los recuerdos que conservan de ella.