Así era Teresa, la abuela de María, Marta y Lucía Pombo que conquistó al público en el documental familiar

Teresa, la abuela materna de María, Marta y Lucía Pombo, ha fallecido a los 95 años. Aunque durante muchos años llevó una vida alejada de la exposición pública, su aparición en el documental familiar de Amazon Prime Video permitió descubrir a una mujer que no tardó en ganarse el cariño de los espectadores. Su energía, su vitalidad y su manera de afrontar la vida fueron algunos de los rasgos que más llamaron la atención de quienes pudieron conocerla a través de las cámaras.

Teresa se convirtió así en uno de esos personajes que, sin buscar protagonismo, terminan conquistando al público. Su presencia en el entorno familiar de las Pombo ofreció una imagen más íntima de la familia y permitió conocer a la mujer que había detrás de la abuela a la que sus nietas tanto admiraban.

Una de las que más claramente ha expresado esa admiración ha sido Marta Pombo. Con motivo de su boda, la influencer dedicó a Teresa una publicación en la que destacaba su actitud ante la vida y las ganas de seguir disfrutando de cada momento. «Mi abuela Teresa. Un regalo de Dios, el poder seguir disfrutando de ella, seguir aprendiendo de su actitud frente a la vida, de su energía y vitalidad incansable… De mayor quiero ser como ella. ¡Ojalá seas eterna, abuela!», escribió entonces.

Sus palabras reflejaban el papel que Teresa desempeñaba en su vida y la huella que había dejado en ella. Marta no sólo celebraba poder seguir compartiendo tiempo con su abuela, sino que la señalaba como un ejemplo por su forma de vivir y afrontar el paso de los años.

También María Pombo ha querido recordarla tras conocer su fallecimiento. La influencer ha compartido una fotografía junto a ella y un mensaje especialmente emotivo desde México, donde la familia se encontraba celebrando el Día de Muertos. «Justo aquí, viviendo el Día de Muertos, nos toca despedirnos de mi abuela del alma», escribió.

La coincidencia de la despedida con una celebración dedicada a recordar a quienes ya no están ha dado un significado especial a las palabras de sus nietas. Teresa deja el recuerdo de una mujer que, pese a haber vivido durante décadas lejos de los focos, terminó formando parte de la vida de miles de seguidores gracias a la popularidad de su familia.