Claudia Rodríguez, pareja de Cucurella, habla de su nueva vida en Madrid: «Después de 5 años en Londres, adaptarnos no es fácil»
Claudia Rodríguez ha empezado una nueva vida junto a su pareja
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La influencer asegura que está feliz, a pesar de que los últimos cambios no han sido fácil
La vida de Claudia Rodríguez ha cambiado considerablemente en los últimos meses. La influencer ha comenzado una nueva etapa en Madrid después de pasar cinco años en Londres, una ciudad que terminó convirtiéndose en su hogar y en el lugar donde sus hijos crecieron. Aunque el regreso a España era algo que deseaban desde hacía tiempo, ha reconocido que el traslado está suponiendo un proceso de adaptación mucho más complicado de lo que podría parecer.
A sus 27 años, Claudia ha compartido con sus seguidores algunos detalles de esta nueva etapa a través de un vídeo publicado en su canal de YouTube. En él, además de enseñar parte de su rutina, ha hablado con naturalidad de los cambios que está experimentando toda la familia. Una mudanza que afrontan con ilusión, pero que también implica dejar atrás muchas costumbres y referencias que habían construido durante su estancia en Reino Unido.
«Después de cinco años en Londres, Londres era mi casa», ha explicado, poniendo el acento en el vínculo emocional que había desarrollado con la capital británica. Una sensación que, según ha contado, también comparten sus hijos, que habían pasado buena parte de su infancia allí y estaban completamente acostumbrados a su entorno.
Cinco años en Londres que no olvidarán
Para Claudia Rodríguez, abandonar Londres no ha significado simplemente cambiar de residencia. Durante esos cinco años, la pareja y sus hijos habían establecido allí su día a día, con sus propios horarios, establecimientos habituales y una forma de vida que ahora están teniendo que modificar.
La creadora de contenido ha reconocido que tenía muchas ganas de regresar a España y que el cambio de ciudad era algo que afrontaban con especial ilusión. Sin embargo, también ha querido explicar que desear una nueva etapa no significa que el proceso de adaptación resulte sencillo.
«No había nada que nos hiciese más felices que venir aquí, pero es un proceso de todas formas», ha señalado durante su intervención. Con estas palabras, Claudia ha querido transmitir una realidad que muchas familias experimentan cuando regresan a su país después de varios años viviendo en el extranjero: recuperar las raíces también supone acostumbrarse de nuevo a un entorno que, pese a resultar familiar, ha cambiado durante su ausencia.
«Es una cosa que haces con muchas ganas, pero que toma su tiempo y que es un cambio», ha añadido. La pareja de Cucurella ha insistido especialmente en la importancia de dar tiempo a los niños para que también encuentren su sitio en esta nueva etapa.
Hacer la compra en España
Uno de los momentos más curiosos del vídeo ha llegado cuando Claudia ha contado una experiencia cotidiana que refleja hasta qué punto había cambiado sus hábitos después de cinco años en Reino Unido. La modelo ha explicado que, al acudir a un supermercado en España, se encontró con una situación que no esperaba: no sabía qué productos comprar.
La anécdota resulta especialmente llamativa porque, según ha contado, durante su estancia en Londres había criticado en más de una ocasión algunos aspectos de la alimentación británica. Sin embargo, después de tantos años comprando en los mismos establecimientos y utilizando determinados productos, había terminado acostumbrándose a ellos.
«El otro día fui a comprar y no sabía qué comprar», ha confesado entre risas. Una situación que le hizo darse cuenta de que regresar a España también implicaba recuperar pequeñas costumbres que antes formaban parte de su vida de manera automática.
«Después de estar años quejándome con la comida de Inglaterra, llego a España y no sé qué comprar porque ya estoy acostumbrada a comprar mis productos de allí», ha explicado.
Claudia ha reconocido que se encontró con una especie de desconcierto al comprobar que ya no tenía tan presentes los productos que acostumbraba a utilizar antes de marcharse. «No tengo nada de lo que yo compraba, ¿qué compro? Tengo que volver a descubrir los productos», ha añadido.
Se marchó de España con 22 años
Durante el vídeo, Claudia también ha reflexionado sobre el paso del tiempo y sobre cómo ha cambiado su vida desde que decidió instalarse en Londres. Actualmente tiene 27 años, pero cuando abandonó España apenas había cumplido los 22. Cinco años en los que ha vivido importantes experiencias personales y familiares.
«Tengo 27. Piensa que me fui de España con 22 años. La vida va avanzando», ha comentado, consciente de que aquella joven que se marchó hace un lustro tiene ahora una realidad muy diferente.
Ese periodo ha sido determinante para construir una vida lejos de su país de origen. Por eso, aunque Madrid representa una oportunidad que afrontan con entusiasmo, Claudia no pretende ocultar que necesita tiempo para volver a sentirse completamente instalada.
De hecho, ha querido transmitir una visión positiva de esta transición, sin esconder las dificultades que conlleva. «Estamos muy felices e intentando disfrutar del proceso, aunque sea la parte difícil, la parte de la adaptación, la parte del cambio», ha explicado.
Su nueva vida en Madrid
Más allá de las reflexiones sobre la mudanza, el vídeo también ha permitido conocer algunos detalles de la nueva rutina de Claudia en Madrid. Entre ellos, sus planes para acudir al estadio Santiago Bernabéu y disfrutar de un partido del Real Madrid frente al Sevilla.
La creadora de contenido ha mostrado cómo se prepara antes de salir de casa, desde el peinado y el maquillaje hasta la elección de la ropa. Una parte de su día a día que ha querido compartir con sus seguidores y que refleja cómo va recuperando poco a poco sus planes y actividades en España.
Claudia ha explicado que le gusta acudir a los encuentros que se disputan en el estadio madridista, aunque no siempre puede hacerlo debido a sus responsabilidades familiares.
Así, mientras Marc Cucurella continúa desarrollando su carrera profesional, su familia afronta una etapa marcada por los cambios y por la recuperación de una vida en España.
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