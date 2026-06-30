Giulia Be, cantante y futura esposa de Conor Kennedy: «Soy como Hannah Montana, vivo una doble vida»

La música no es sólo una sucesión de acordes, letras o melodías. Es, en el mejor de los casos, una experiencia capaz de detener el tiempo, de activar recuerdos y de provocar sensaciones que no siempre se pueden explicar. Bajo esa premisa se mueve la conversación con Giulia Be, una de las voces emergentes más prometedoras de la escena internacional y una artista que empieza a hacerse un hueco en España mientras vive un momento vital tan intenso como su propia carrera.

La cantante brasileña se encuentra en plena presentación de su nuevo EP, un proyecto ambicioso en el que conviven tres idiomas (español, inglés y portugués) y que refleja, según ella misma, distintas facetas de su personalidad artística. Pero si hay algo que inevitablemente llama la atención en este momento de su vida, no es sólo su música, sino también su situación personal: Giulia Be está preparando su boda con Conor Kennedy, miembro de una de las familias más conocidas y con más peso político de Estados Unidos.

En esa mezcla entre vida personal y profesional, la artista reconoce vivir una etapa de transición constante, casi como si tuviera dos mundos paralelos. Uno sobre los escenarios, y otro completamente distinto en su día a día. «Es como si estuviera viviendo una vida doble. Primero soy popstar, con entrevistas, promoción y conciertos, y después vuelvo a organizar mi boda», explica entre risas durante la entrevista. «A veces parece una locura, pero es bonito también».

Una artista que promete despuntar en España

En España, su nombre todavía empieza a abrirse camino, pero en Brasil y gran parte de Latinoamérica ya es una figura consolidada. Su música acumula millones de reproducciones y su estilo combina sensibilidad pop con una identidad muy marcada, algo que la ha convertido en una de las nuevas artistas a seguir dentro del panorama internacional.

Su desembarco en el mercado español no es casual. Giulia Be ha trabajado en proyectos multilingües y ha apostado por un sonido global que le permite moverse con naturalidad entre distintos públicos. Su objetivo, según explica, no es encajar en un único estilo, sino construir un universo propio. «Me gusta pensar que mi música puede acompañar distintos momentos de la vida de las personas» afirma. «No importa el idioma, importa lo que te hace sentir».

Hannah Montana, uno de sus referentes

La historia de Giulia Be en la música no es fruto del azar. Empezó a tocar el piano con apenas seis años y a componer canciones con ocho. Su relación con la música, según cuenta, siempre ha sido intuitiva, casi terapéutica. «Yo era muy fan de Hannah Montana. Me inspiraba muchísimo cuando era niña. Soñaba con algo así, pero no imaginaba que pudiera ser real», recuerda.

Sin embargo, su camino profesional no comenzó directamente en la música. Estudió Derecho con la idea de trabajar en el ámbito internacional y llegar incluso a instituciones como la ONU. Pero la música, que nunca desapareció del todo, terminó imponiéndose. «Siempre estuvo ahí. Yo escribía canciones desde pequeña, pero no lo veía como una carrera real. Pensaba que era algo de Disney, algo imposible», explica.

El punto de inflexión llegó en un escenario inesperado: Rock in Rio. Allí, tras coincidir con el guitarrista de Maroon 5 en el backstage, acabó cantando delante de él. Aquella actuación improvisada cambió su percepción. «Fue la primera persona que me dijo que debía dedicarme a la música en serio. Antes de eso, tenía miedo incluso por el bullying en el colegio. Me decían que no iba a llegar a nada», recuerda.

Un EP entre tres mundos

Su nuevo proyecto musical es probablemente el más ambicioso de su carrera hasta la fecha. Un EP dividido en tres versiones lingüísticas, donde cada una representa una personalidad distinta de la artista. «La versión española es la más dramática, la más pasional. Es una Giulia que no tiene miedo de decir lo que siente», explica. «La inglesa es más introspectiva y la portuguesa tiene algo más emocional, más cercano a mis raíces».

El resultado es un proyecto dividido en canciones que funcionan de manera independiente, pero que en conjunto construyen una especie de diario personal. «Es como si fueran tres Giulia distintas», resume. «Cada una tiene su propia forma de ver el mundo».

‘Bandera Blanca’: la canción más personal

Dentro del EP, hay un tema que destaca por encima del resto por su carga emocional. Se trata de Bandera Blanca, una canción que la propia artista define como una de las más difíciles de escribir. «Me costó mucho porque habla de una ruptura con una amiga. Fue una traición que me dolió bastante», confiesa. «Pero al final creo que las mejores canciones salen de ese dolor. Cuando lo escribes, empiezas a sanar».

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Para Giulia Be, la música funciona como una forma de procesar emociones. No es sólo un trabajo creativo, sino también una vía de expresión emocional. «Cuando lo sacas fuera, empiezas a curarte», añade.

Conor Kennedy, su futuro marido y gran apoyo emocional

Más allá de la música, la artista vive un momento muy importante en su vida personal. Su relación con Conor Kennedy, sobrino nieto del expresidente John F. Kennedy y ex pareja de Taylor Swift, atraviesa una etapa de estabilidad que ella misma define como fundamental. «Conor es mi mejor fan», asegura. «Siempre me dice la verdad. No quiero estar con alguien que no sea honesto conmigo».

La pareja mantiene una relación en la que el apoyo mutuo parece ser la base. Giulia reconoce que ambos se impulsan profesionalmente y que comparten una visión similar sobre el crecimiento personal. «Si yo quiero conquistar algo, él me dice que lo haga. Y yo hago lo mismo con él», explica.

Música, amor y vida en movimiento

La relación entre ambos también ha influido en su música. Uno de los temas del EP, Perder el vuelo, está inspirado directamente en su historia de amor a distancia. «Tuvimos una relación durante tres años a distancia. Un día iba camino al aeropuerto y pensé que quería perder el vuelo para quedarme con él un día más», recuerda. Esa mezcla entre vida personal y composición ha convertido su música en un reflejo directo de su realidad. “Al final, las canciones nacen de lo que vives”, afirma.

Un futuro entre Madrid y nuevos escenarios

De cara al futuro, Giulia Be tiene claros sus próximos pasos. Tras la boda con Conor Kennedy, que tendrá lugar el 10 de octubre, la artista iniciará una nueva gira internacional. «Primero la boda. Después la luna de miel. Y luego la gira», explica entre risas.

España ocupa un lugar especial en sus planes. La cantante reconoce sentirse especialmente conectada con Madrid, tanto por su cultura como por su ambiente. «Me encanta la ciudad, su gente, su energía. Siempre quiero volver», confiesa.

Mientras su carrera continúa creciendo y su vida personal avanza hacia una nueva etapa, Giulia Be se encuentra en ese punto exacto donde todo parece estar ocurriendo a la vez. Música, amor y futuro se cruzan en un mismo momento vital que, como ella misma describe, es tan intenso como inesperado.