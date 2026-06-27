Blanca Paloma publica su primer disco: «Siempre he tenido síndrome del impostor»

Hay artistas que llegan a la música buscando un lugar en el mundo y otros que terminan encontrándose a sí mismos por el camino. Blanca Paloma pertenece a ese segundo grupo. Desde que conquistó el Benidorm Fest y representó a España en Eurovisión 2023 con Eaea, la ilicitana se ha convertido en una de las voces más personales, reconocibles y valientes del panorama musical español. Ahora, después de años de trabajo, búsqueda y transformación, presenta Trenza mía, su primer álbum de estudio, un proyecto tan íntimo como ambicioso que habla de memoria, raíces y de todas aquellas mujeres que han tejido la artista que es hoy.

La cantante atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera. Su voz ha llegado a millones de personas dentro y fuera de España, pero el camino no comenzó en Eurovisión. Sin embargo, fue aquel escenario el que terminó de abrirle las puertas de una industria en la que llevaba años trabajando. Con Eaea, una propuesta compuesta junto a Álvaro Tato y José Pablo Polo, Blanca Paloma defendió una de las candidaturas más personales que ha presentado España en los últimos años ante más de 160 millones de espectadores de todo el mundo.

A ese impulso se suman otros hitos recientes. La artista estuvo nominada a los Premios Goya 2026 en la categoría de Mejor Canción Original por Caminar el tiempo, incluida en la banda sonora de Parecido a un asesinato, y próximamente se estrenará como concursante de Maestros de la Costura Celebrity.

Nos encontramos con ella en el Teatro Magno de Madrid en una jornada especialmente señalada. La celebración es doble. Por un lado, su cumpleaños. Por otro, la puesta de largo de Trenza mía, el trabajo con el que inicia una nueva etapa artística. Rodeada de amigos, compañeros de profesión y personas que han formado parte de este viaje, Blanca Paloma recibe a este medio con la misma serenidad que transmite sobre el escenario.

Lo primero que buscamos es conocer a la mujer que se esconde detrás de la artista. Y la respuesta llega en forma de metáfora.

«Hace catorce años me corté la trenza para convertirme en la Blanca Paloma de ahora y vuelvo a hacerlo»

«¿Cómo se puede resumir eso?», responde entre risas. «Te voy a contar la historia de la trenza, porque en ella habitan mujeres que representan lo que fui y lo que amé. Hace catorce años me corté la trenza para convertirme en la Blanca Paloma de ahora y vuelvo a hacerlo. Ahora ya no será sólo mía, será de todos. Y eso representa este disco, que ya no me pertenece únicamente a mí. El cambio forma parte de la vida».

La reflexión no termina ahí. Mientras muchos artistas centran toda su energía en el lanzamiento de un disco, ella ya piensa en el siguiente paso. Nos deja entrever que cada proyecto necesita su propio lenguaje, su propia estética y su propia manera de habitar el mundo, aunque siempre manteniendo intacta la esencia que la define.

Horas antes de presentar oficialmente el álbum ante la prensa, personalidades del mundo de la cultura y amigos cercanos, Blanca Paloma afronta los nervios con una filosofía propia. «Lejos de amedrentarme, lo celebro. Habrá de todo y es la primera vez que junto todos los universos de Blanca Paloma. Todos han puesto su granito de arena para que yo esté aquí y esta celebración es un regalo para mí. Está claro que siempre pueden pasar cosas, pero estoy preparada para improvisar». Lo dice sonriendo, sin perder la calma en ningún momento.

«Cayetana Guillén Cuervo me llamó a las doce de la noche, antes de la presentación»

Entre las personas que han querido acompañarla en un día tan importante se encuentran nombres como Cayetana Guillén Cuervo, Pepón Nieto, Mariola Fuentes o Marina Carmona. De hecho, la presentadora tuvo un gesto muy especial con ella. «Cayetana me llamó a las doce de la noche, algo que me hizo muchísima ilusión, para felicitarme. Además, hoy se va a subir conmigo al escenario. Comentaremos algunas canciones y… ¡Me voy a cortar la trenza!», confiesa entre risas.

Porque si algo queda claro durante la conversación es que Trenza mía no ha sido un proyecto sencillo. Han sido tres años de trabajo, búsquedas, cambios de rumbo y decisiones importantes. Un proceso que la artista resume de una forma muy concreta: «Hay algo que siempre se repetía durante todo este tiempo: dar la mano al que escucha. La música no la hacemos para nosotros mismos. La música existe para ser compartida y para despertar sensaciones».

«Toda la gente que me votó para ir a Eurovisión me dio el empujón para seguir adelante»

Resulta inevitable hablar de Benidorm Fest y de Eurovisión. Aunque su carrera comenzó mucho antes, ambos acontecimientos marcaron un antes y un después en su trayectoria. Blanca Paloma lo tiene clarísimo: «De alguna manera, me dieron el pasaporte a mí misma. Siempre he tenido síndrome del impostor y mi carrera siempre había estado enfocada detrás de los escenarios. Vivir de la música es un proceso que llega y que tienes que permitirte. Toda esa gente que votó para que fuera a Eurovisión me dio ese empujón para seguir adelante».

En un disco compuesto por once canciones, la pregunta parece inevitable: ¿hay alguna favorita? La respuesta vuelve a llegar acompañada de una carcajada. «Es como haber parido once hijos, es imposible elegir. Hay canciones que me acompañan desde hace mucho tiempo. Pero Trenza mía, la que da nombre al álbum, tiene algo especial. Nace de una zambra de Estrella Morente que mi padre me ponía siempre en el coche. Cuando conocí a Estrella, se lo conté y me dio su bendición».

Con esto, añade una reflexión que resume muy bien su manera de entender la música: «Las referentes están para admirarlas, pero también para mirarlas de frente, decirles que lo que hacen te emociona y que tú también quieres compartirlo».

«Aprendí a coser de manera autodidacta y para participar he tenido que formarme mucho»

La conversación llega a su fin hablando de uno de sus próximos retos: su participación en Maestros de la Costura Celebrity, donde compartirá experiencia con nombres como Beatriz Luengo, Josie o Jaidy Michel. «Lo más bonito fue recuperar la máquina de coser de mi abuela, la misma que inspiró Eaea. Yo aprendí a coser de manera autodidacta y para participar he tenido que formarme mucho. Pero me quedo con los compañeros y con todo lo que hemos vivido juntos. También hay momentos de tensión, claro, pero existe algo muy sano en competir con uno mismo para intentar sacar la mejor versión que llevas dentro».

Tras la entrevista llega el momento de la música. Blanca Paloma interpreta varios de los temas de Trenza mía y vuelve a ocurrir lo mismo que sucede cada vez que se sube a un escenario: el ruido desaparece. Porque más allá de las cifras, los festivales o los focos, hay artistas que poseen una capacidad poco común para conectar con quien escucha. Y Blanca Paloma, sin duda, es una de ellas.