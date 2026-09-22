Ferran Adriá desvela en COOL el plato que nunca se cansaría de cocinar y a qué personaje histórico le daría de comer

Hay personas que hacen historia y otras que, con el tiempo, terminan convertidas en personajes de la historia que hicieron. Ferran Adrià parece transitar precisamente por esa frontera. El chef que cambió para siempre la manera de entender la alta cocina española llegó a la alfombra roja de ‘Gènesi’ en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián acompañado por el equipo de la serie que recrea la revolución de elBulli Y allí, entre flashes y cámaras, habló de aquello que ocurrió hace décadas y que ahora, paradójicamente, llega a una audiencia global a través de la ficción.

«Hacía falta», explica Adrià cuando le preguntan por qué contar ahora aquella historia. Según el chef, a mediados de los años noventa, cuando se produjo aquella transformación, no existía «ningún producto audiovisual» que explicara lo que estaba sucediendo. La ficción, en su opinión, permite que aquella revolución llegue a un público mucho más amplio.

«Siempre me gustaba Picasso por su trabajo artístico, no como persona, pero su trabajo artístico es brutal»

Y las cifras que maneja para dimensionar esa ventana son contundentes: la serie llegará a Netflix el próximo 20 de noviembre, con una plataforma que, según explica, puede ponerla al alcance de cientos de millones de espectadores, además del recorrido internacional que tendrá el proyecto.

Pero más allá de las cifras, Adrià habla de algo que para él parece tener una importancia todavía mayor: el cambio de percepción de España. «Hoy en día, lo que hay en España en gastronomía fue que yo y una generación demostramos que desde España éramos un país de segunda o tercera categoría. En gastronomía nos convertimos en los líderes de la innovación», asegura.

Durante siglos, recuerda, Francia había ocupado ese lugar de referencia. «Durante 400 años fueron los franceses», apunta. La generación de cocineros a la que perteneció Adrià consiguió, según su relato, alterar ese mapa gastronómico y situar a España en el centro de la innovación culinaria.

Quizá por eso resulta especialmente interesante preguntarle por un personaje histórico al que le habría gustado cocinar. La respuesta tiene nombre propio: Pablo Picasso. «Siempre me gustaba Picasso por su trabajo artístico, no como persona, pero su trabajo artístico es brutal», responde. Una elección que encaja con la mirada de Adrià sobre la cocina: no solo como alimento, sino como disciplina creativa.

La conversación, sin embargo, aterriza pronto en un territorio mucho más doméstico. ¿Qué plato podría cocinar sin cansarse nunca? La respuesta no podía ser más española: tortilla de patata. «¿Una tortilla de patata?», le preguntamos. «Yo la hago muy bien», responde Adrià, con la seguridad de quien no necesita presentar más credenciales.

#sansebastian #chef #genesi #parati ♬ sonido original – COOL @coolrevista Hay escenarios que se conquistan con un plato y otros que exigen posar ante decenas de cámaras. Y este lunes, en San Sebastián, Ferran Adrià tuvo que enfrentarse a uno de esos segundos. El chef catalán, acompañado por parte del elenco de Gènesi, la serie de ficción que recreará la revolución gastronómica de El Bulli, se convirtió en uno de los protagonistas de la alfombra roja del Teatro Victoria Eugenia, en el marco del Festival de Cine de San Sebastián 📽️🎞️ El ambiente a las puertas del teatro era de auténtico bullicio. Personas, cámaras y curiosos se arremolinaban alrededor de uno de los grandes nombres de la gastronomía mundial. Adrià, acostumbrado durante décadas a que su nombre se pronunciara en las cocinas más prestigiosas del planeta, comprobó que el mundo del cine tiene sus propios rituales: flashes, posados, saludos y una expectación que poco tiene que ver con el silencio y la concentración de una cocina 👨🏼‍🍳 #ferran

Y entre la tortilla y Picasso aparece también San Sebastián, ciudad que conoce desde hace más de cuatro décadas. «Tengo grandes amigos aquí», cuenta. Sobre dónde comer, no duda en mencionar Narru, restaurante que visitó la víspera y que, en sus palabras, «lo está haciendo brutal».

Así transcurrió el encuentro con un chef convertido ya en protagonista de una historia que ahora otros cuentan en pantalla. Entre el personaje histórico que mira hacia Picasso, el cocinero que reivindica a su generación y el hombre que asegura hacer muy bien una tortilla de patata, Ferran Adrià vuelve a encontrarse con su propio legado. Esta vez, eso sí, no entre fogones, sino bajo los focos.