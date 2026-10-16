Emilio Gutiérrez Caba reacciona desconcertado a la agresion de Mónica Medina, su ex: «Es muy lamentable»

Las imágenes de Mónica Medina protagonizando un violento altercado con la prensa en las puertas de su domicilio continúan dando mucho que hablar. La ex mujer de Emilio Gutiérrez Caba se enfrentó con los reporteros justo cuando se encontraba abandonando la vivienda en la que vivió con el actor tras perder un largo conflicto judicial y no dudó en insultar a los periodistas que estaban cubriendo sus pasos. «Qué mala gente sois los de la prensa, que vivís de la sangre. A ver si os morís todos, hijos de puta. Cambiad de profesión, haceos cajeras del Mercadona, estaríais más monas todas», decía completamente fuera de sí.

Como no podía ser de otra manera, la escena no ha tardado en dar la vuelta a la red y, lejos de optar por el silencio, Emilio Gutiérrez Caba ha reaccionado públicamente a lo ocurrido, pronunciando unas palabras que han dejado entrever que está igual de sorprendido que la mayoría. «No sé qué motivos tendrá ella para tomar esa actitud. Pero vamos, es una pena y muy lamentable que haya ocurrido eso. No puedo decir nada más, porque no conozco nada más que los hechos que me acabáis de contar», comenzaba a decir, vía telefónica, en el programa La tarde se mueve.

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En ese momento, Ion Aramendi le preguntaba si reconocía a Medina en estas imágenes y Caba respondía con la mayor sinceridad posible: «Bueno, todos en algún momento determinado somos de una manera u otra. Esa Mónica… No, la verdad es que no la reconozco. Y lo siento mucho que se hayan tomado las cosas de esta manera», decía. Mónica estaba en directo escuchando las palabras de Emilio y el presentador le pedía al actor si quería decirle algo. Este, de manera cercana y educada, pronunciaba lo siguiente: «Pues que siento mucho que se tome las cosas de esa manera. Es una situación que nunca debió salir de un ámbito particular. Y quien dio alas a esa salida, supongo que fue ella. Pero vamos, era una cosa normal que se ha salido un poco de situación. Por mi parte, nunca se pretendió que esto fuera público y que provocara determinados momentos. Por eso digo que lamento mucho que se lo haya tomado así. Pero bueno, cada uno toma la actitud que quiere o que debe», sentenciaba.

Sobre cómo está viviendo esta situación, Emilio señalaba que, al final, era una cosa muy común y que, desgraciadamente, ocurre a veces en las parejas. «Es que, que haya pasado todo esto para mí no es agradable. Pero tampoco es desagradable, es una situación más en la vida», comentaba.

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Mónica decidía contestar al que fue su ex marido en riguroso directo y aseguraba que «le había estado tomando el pelo» y que le había hecho perder «mucho dinero, mucho tiempo y toda su alma por el camino». Caba, lejos de entrar en ninguna disputa, intentaba tranquilizar la situación. «No tengo que comentar y menos en público. Si ella piensa eso, es una teoría muy personal que yo respeto. No es una situación que a mí me guste y que, por lo tanto, tampoco comento. Pero aquí nadie pierde o gana. Aquí o perdemos todos o ganamos todos. […] Hace muchos años que ya no hablo con ella y me parece que es el sitio menos indicado para hacerlo», concluía.