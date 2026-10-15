Pilar Rubio pincha el globo del amor de película al hablar de Sergio Ramos: «No tienes que luchar por tu pareja»

Pilar Rubio tiene una forma muy concreta de entender las relaciones de pareja y no coincide precisamente con ese discurso romántico que defiende que el amor puede con todo si uno está dispuesto a luchar por él. La presentadora y colaboradora televisiva ha hablado con COOL sobre su relación con Sergio Ramos y ha dejado una reflexión que se aleja de esa idea de batalla constante: «No tienes que luchar por tu pareja». Para ella, la vida ya plantea suficientes dificultades fuera de casa como para convertir también la convivencia en una lucha. El hogar, defiende, debería ser precisamente el lugar en el que uno pueda bajar la guardia. «A mí lo de ‘quiero luchar por mi pareja’ me parece una frase que está todo en contra de lo que yo pienso», explica durante la presentación de su nueva colección deportiva, ST8 by Pilar Rubio para Selmark, celebrada este miércoles. «La vida es dura, tienes que luchar por muchas cosas fuera de tu casa, pues lo suyo es que dentro de tu casa encuentres una paz, una tranquilidad y no tengas que luchar al revés», añade. Una manera de entender el amor que pone el foco menos en los grandes gestos y más en la tranquilidad que debe acompañar a una relación.

La presentadora recurre a una imagen muy gráfica para explicar qué espera de la vida en pareja: «Es el momento en el que el guerrero se quita la armadura y puede relajarse». No se trata, matiza, de dejar de cuidar la relación, sino de no forzarla ni vivirla como un pulso permanente. «Tienes que ir un poco con el flow de la relación, pero no forzar nada», señala. Una reflexión con la que deja claro que, en su manera de ver las cosas, compartir la vida con alguien debería sumar un espacio de calma en medio de las exigencias del día a día.

El secreto de Pilar Rubio y Sergio Ramos

Cuando se le pregunta por la clave para mantener una relación sólida, Pilar Rubio vuelve sobre tres ideas que considera fundamentales: el respeto, el apoyo mutuo y la capacidad de comprender la vida del otro. «Respetar nuestros espacios, ayudarnos en todo lo que podamos y, sobre todo, intentar compatibilizar y comprender la vida de uno y de otro», resume. Una respuesta que apunta a la importancia de encontrar un equilibrio entre los proyectos individuales y la vida en común, especialmente cuando ambos tienen agendas profesionales exigentes.

La presentadora y el futbolista han construido una familia con cuatro hijos, mientras sus respectivas carreras les han llevado a afrontar diferentes etapas y compromisos laborales. En ese contexto, Rubio insiste en que entender las circunstancias de la otra persona resulta esencial. Su discurso no plantea una fórmula mágica ni promete que una relación esté libre de dificultades; más bien, defiende que la pareja no debería convertirse en una fuente añadida de desgaste. El respeto por los espacios de cada uno y la disposición a echar una mano cuando hace falta forman parte de esa manera de entender la convivencia.

Sus palabras llegan, además, en un momento en el que Rubio está centrada en nuevos proyectos profesionales. La presentación de su colección deportiva es una muestra de esa faceta creativa, en la que lleva años trabajando junto a Selmark. La colaboración alcanza ahora una nueva etapa con ST8 by Pilar Rubio, una línea diseñada por ella que reúne prendas técnicas pensadas tanto para entrenar como para desenvolverse en el día a día. Pero, más allá de la moda y el deporte, la conversación deja espacio para conocer cómo entiende la presentadora el equilibrio entre su vida personal y sus obligaciones.

La educación de sus hijos y el valor del esfuerzo

La familia también ocupa un lugar importante cuando habla de la educación de sus hijos junto a Sergio Ramos. Ambos quieren que los pequeños comprendan el valor del esfuerzo y que sean conscientes de que las cosas que tienen no aparecen por arte de magia. «Intentamos concienciarles de que nadie nos ha regalado nada», explica Rubio, que recuerda que tanto ella como el futbolista empezaron a trabajar siendo muy jóvenes y fueron consiguiendo poco a poco aquello que deseaban.

Para transmitir esa idea, la presentadora apuesta por situaciones cotidianas y ejemplos prácticos. Cuenta que, cuando uno de sus hijos le pide algo, no siempre responde comprándoselo sin más. En una ocasión, el pequeño tenía tres euros y ella le planteó qué podía hacer con ese dinero: pensar qué podía comprar, pedir un préstamo a su hermano o buscar la manera de ganar algo más ayudando en casa. Una forma de introducir a los niños en el valor del dinero y en la necesidad de tomar decisiones, en lugar de limitarse a satisfacer cada petición. Rubio considera que aprender a gestionar la economía doméstica es una cuestión importante en la educación de los menores. Por eso, intenta que sus hijos entiendan que detrás de cada compra hay un coste y que conseguir determinadas cosas requiere esfuerzo.