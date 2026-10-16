Terremoto de despidos en Netflix: la líder del streaming se carga a la directora de contenido, Bela Bajaria

Netflix atraviesa un momento complicado debido a la inestabilidad financiera que vive Wall Street, pero sobre todo también por un cambio sustancial en el comportamiento reciente de su audiencia: la plataforma está viviendo una pérdida masiva de interés a largo plazo. Algo palpable en el declive progresivo en las segundas temporadas de sus propiedades intelectuales, como ha ocurrido recientemente con el live-action de One Piece o con The Gentlemen: La serie. Si a esto se le suman las caídas acumuladas de más del 40% en el mercado financiero, no es de extrañar que la compañía se haya puesto seria en su reestructuración interna, cobrándose su primera víctima en el ejecutivo. Bela Bajaria, directora de contenido de la marca, ha sido despedida. Y según cuentan desde varios medios estadounidenses, su nombre no será el último que cruce la puerta de salida de la major californiana.

Bajaria llevaba en la empresa desde el 2016, ocupando el puesto creativo más alto –y que hasta hace poco todavía ostentaba– desde principios de 2023. Bajo su mandato, la líder del streaming lanzó proyectos tan virales como Los Bridgerton o El juego del calamar. No obstante, los datos proporcionados por Nielsen no estiman un crecimiento positivo. Netflix sólo aumentó un 2% la interacción en el primer semestre del 2026, perdiendo una gran cuota de visualizaciones en televisiones conectadas, frente a otras aplicaciones como YouTube.

Por su parte, Ted Sarandos, el codirector ejecutivo, ya explicó en su pasada edición con la junta que la plataforma «no está creciendo tan rápido como le gustaría».

Netflix: Bela Bajaria se marcha tras la caída de las acciones un 40% desde el 2025

Tal y como informa Mateo Belloni en Puck, tanto Sarandos como el co-CEO, Greg Peters, parecen estar buscando desesperadamente una solución y la reestructuración ejecutiva no terminará aquí. Lo más probable es que Dan Lin, responsable de la sección de cine, siga el mismo camino de Bajaria.

Las fuentes de Belloni apuntan a que Peter Rice, productor y exejecutivo de Disney y Fox, ocupará el puesto de Bajaria. Rice goza de un gran respeto en Hollywood, ya que dirigió la unidad de cine independiente de Fox Searchlight y lideró la transición de Fox a Disney, integrando a miles de empleados tras la compra de la casa del ratón. Unas habilidades y trayectoria que podrían ser muy valiosas para Netflix en un futuro cercano.

¿Está cambiando el comportamiento de los espectadores?

Con el auge de las plataformas de streaming y una asistencia a las salas diezmada por la pandemia mundial, parecía que las salas iban a terminar convertidas en un ocio residual que, poco a poco, irían desapareciendo ante la inmediatez y accesibilidad de marcas como Netflix. Sin embargo, experiencias cinematográficas recientes como La Odisea y Spider-Man: Brand New Day, sumadas a fenómenos comerciales como Obsessión, han demostrado que el cine está más vivo que nunca entre el público joven.

Una situación que nos lleva a plantearnos un debate serio sobre el comportamiento y un paradigma de consumo que parecía, hasta hace poco, fragmentado: ¿Es este un traspié momentáneo de la líder del sector o están los espectadores cada vez más agotados del estímulo constante y dopamínico de los contenidos superfluos que dicta el algoritmo?

Aparte de los problemas financieros y la pérdida de fidelidad por parte de la audiencia, Netflix fue noticia esta semana por el despido de cerca de 1.000 empleados.