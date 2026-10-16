Dabiz Muñoz responde a Paco Torreblanca tras su demoledora crítica: «Todo lo que se podía esperar de alguien como él»

Dabiz Muñoz ha respondido de manera contundente a la crítica del maestro pastelero Paco Torreblanca sobre su nuevo panettone. El repostero cuestionó los conocimientos del chef comentando en su publicación de Instagram: «No tiene ni idea». Este comentario provocó una reacción del chef madrileño, que defendió sus seis meses de trabajo dedicados a desarrollar la receta. El intercambio de comentarios ha abierto un debate en redes sociales en relación a la innovación de Muñoz y al precio de su producto.

Un panettone negro que rompe con la receta tradicional

El nuevo panettone de Muñoz destaca por su masa negra, una combinación de sabores poco habitual y una estética alejada de la imagen clásica del dulce italiano. Según explicó el cocinero, el color se consigue con carbón activo elaborado a partir de cáscaras de coco, sometidas a un proceso de carbonización y tratamiento con vapor a alta presión. La receta incorpora también mantequilla tostada y unos matices cremosos inspirados en una piruleta de cereza.

Esta año @dabizdiverxo ha creado un nuevo panettone #CristinaDabizEH https://t.co/jAi1blzK3e — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 14, 2026

Además, el chef destacó en su entrevista en el programa El Hormiguero el uso de masa madre natural, cacao y vainilla Bourbon de Madagascar, junto con un glaseado de almendra y cacao negro. Su objetivo es combinar una miga oscura, húmeda y esponjosa con el contraste entre el cacao, el chocolate blanco y el sabor dulce y ligeramente ácido de las cerezas amarenas.

La acusación de Paco Torreblanca: «No tiene ni idea»

La controversia estalló después de que Paco Torreblanca comentara en la publicación de Instagram de Muñoz relacionada con el producto una frase especialmente contundente: «No tiene ni idea».

El comentario cuestionaba directamente los conocimientos de Muñoz sobre una especialidad que exige experiencia técnica y un dominio preciso de la fermentación. No se trataba de una valoración detallada de los ingredientes ni de una crítica argumentada de la receta, sino de una descalificación que situó a ambos profesionales en el centro de la conversación pública.

Torreblanca es uno de los maestros pasteleros españoles con mayor prestigio internacional. Su trayectoria está vinculada a la alta pastelería, el trabajo con el chocolate y el azúcar y la exploración de nuevas técnicas sin renunciar a la precisión artesanal. Ha recibido importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el de mejor pastelero del mundo (2022) y es considerado una figura de referencia en el sector.

La respuesta de Dabiz Muñoz en Instagram

La reacción del chef madrileño llegó a través de sus historias de Instagram. Muñoz respondió con una frase cargada de ironía: «Mostrando señoría, respeto y altura de miras. Todo lo que se podría esperar de alguien como él».

Con estas palabras, el cocinero contestó directamente al tono de la crítica y trasladó el enfrentamiento al terreno personal. Su respuesta no se limitó a esa frase; también defendió el trabajo que había detrás de la creación y expresó su sorpresa por la reacción que había generado.

Muñoz aseguró que llevaba seis meses trabajando con un maestro panettonero y que había realizado numerosas pruebas hasta conseguir el resultado deseado. De esta manera, reivindicó el proceso técnico de desarrollo del producto frente a las dudas expresadas por Torreblanca.

El chef también señaló que estaba recibiendo numerosos mensajes de personas interesadas en probar el panettone y manifestó su confianza en que la creación no decepcionaría. Además, explicó que la producción sería limitada por tratarse de una elaboración artesanal y que no se fabricarían más unidades una vez agotadas.

Las reacciones y el debate sobre los 46 euros

El intercambio entre ambos profesionales ha contribuido a que la conversación trascienda el terreno estrictamente gastronómico. En redes sociales y foros se han planteado dudas sobre el precio de 46 euros, el peso de la marca personal en el coste final y la relación entre innovación y tradición en la pastelería.

Frente a las críticas al precio, también hay consumidores que valoran la elaboración artesanal, la originalidad de los ingredientes y el trabajo necesario para desarrollar una receta de estas características. Sin embargo, los comentarios publicados en redes no constituyen una muestra representativa y no permiten afirmar que exista un rechazo mayoritario al producto.