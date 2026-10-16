Dabiz Muñoz responde a Paco Torreblanca tras su demoledora crítica: «Todo lo que se podía esperar de alguien como él»
El galardonado mejor repostero del mundo cuestionó los conocimientos del chef madrileño, afirmando que "no tiene ni idea"
Dabiz Muñoz ha respondido de manera contundente a la crítica del maestro pastelero Paco Torreblanca sobre su nuevo panettone. El repostero cuestionó los conocimientos del chef comentando en su publicación de Instagram: «No tiene ni idea». Este comentario provocó una reacción del chef madrileño, que defendió sus seis meses de trabajo dedicados a desarrollar la receta. El intercambio de comentarios ha abierto un debate en redes sociales en relación a la innovación de Muñoz y al precio de su producto.
Un panettone negro que rompe con la receta tradicional
El nuevo panettone de Muñoz destaca por su masa negra, una combinación de sabores poco habitual y una estética alejada de la imagen clásica del dulce italiano. Según explicó el cocinero, el color se consigue con carbón activo elaborado a partir de cáscaras de coco, sometidas a un proceso de carbonización y tratamiento con vapor a alta presión. La receta incorpora también mantequilla tostada y unos matices cremosos inspirados en una piruleta de cereza.
Esta año @dabizdiverxo ha creado un nuevo panettone #CristinaDabizEH https://t.co/jAi1blzK3e
— El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 14, 2026
Además, el chef destacó en su entrevista en el programa El Hormiguero el uso de masa madre natural, cacao y vainilla Bourbon de Madagascar, junto con un glaseado de almendra y cacao negro. Su objetivo es combinar una miga oscura, húmeda y esponjosa con el contraste entre el cacao, el chocolate blanco y el sabor dulce y ligeramente ácido de las cerezas amarenas.
La acusación de Paco Torreblanca: «No tiene ni idea»
La controversia estalló después de que Paco Torreblanca comentara en la publicación de Instagram de Muñoz relacionada con el producto una frase especialmente contundente: «No tiene ni idea».
El comentario cuestionaba directamente los conocimientos de Muñoz sobre una especialidad que exige experiencia técnica y un dominio preciso de la fermentación. No se trataba de una valoración detallada de los ingredientes ni de una crítica argumentada de la receta, sino de una descalificación que situó a ambos profesionales en el centro de la conversación pública.
Torreblanca es uno de los maestros pasteleros españoles con mayor prestigio internacional. Su trayectoria está vinculada a la alta pastelería, el trabajo con el chocolate y el azúcar y la exploración de nuevas técnicas sin renunciar a la precisión artesanal. Ha recibido importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el de mejor pastelero del mundo (2022) y es considerado una figura de referencia en el sector.
La respuesta de Dabiz Muñoz en Instagram
La reacción del chef madrileño llegó a través de sus historias de Instagram. Muñoz respondió con una frase cargada de ironía: «Mostrando señoría, respeto y altura de miras. Todo lo que se podría esperar de alguien como él».
Con estas palabras, el cocinero contestó directamente al tono de la crítica y trasladó el enfrentamiento al terreno personal. Su respuesta no se limitó a esa frase; también defendió el trabajo que había detrás de la creación y expresó su sorpresa por la reacción que había generado.
Muñoz aseguró que llevaba seis meses trabajando con un maestro panettonero y que había realizado numerosas pruebas hasta conseguir el resultado deseado. De esta manera, reivindicó el proceso técnico de desarrollo del producto frente a las dudas expresadas por Torreblanca.
El chef también señaló que estaba recibiendo numerosos mensajes de personas interesadas en probar el panettone y manifestó su confianza en que la creación no decepcionaría. Además, explicó que la producción sería limitada por tratarse de una elaboración artesanal y que no se fabricarían más unidades una vez agotadas.
Las reacciones y el debate sobre los 46 euros
El intercambio entre ambos profesionales ha contribuido a que la conversación trascienda el terreno estrictamente gastronómico. En redes sociales y foros se han planteado dudas sobre el precio de 46 euros, el peso de la marca personal en el coste final y la relación entre innovación y tradición en la pastelería.
Frente a las críticas al precio, también hay consumidores que valoran la elaboración artesanal, la originalidad de los ingredientes y el trabajo necesario para desarrollar una receta de estas características. Sin embargo, los comentarios publicados en redes no constituyen una muestra representativa y no permiten afirmar que exista un rechazo mayoritario al producto.