Cristina Pedroche: «Mis tetas están acostumbradas a generar mucha leche y a veces la echo en el café”

La presentadora Cristina Pedroche y el cocinero Dabiz Muñoz, una de las parejas favoritas de El Hormiguero, han regresado este miércoles 14 de octubre al programa para hablar de cómo fue el debut de ella como DJ en la fiesta de cierre de temporada de StreetXO Ibiza. La televisiva ha llegado, además, después de una semana de idas y venidas al hospital por culpa de sus problemas respiratorios, por lo que ha aprovechado para contar cómo se encuentra. Pedroche, además, acaba de reincorporarse a Zapeando después de tomarse un tiempo tras su segundo embarazo.

Pedroche y la leche materna: «Está muy buena»

Recordemos que Pedroche utilizó leche materna para realizar uno de sus vestidos para dar las Campanadas de Nochevieja en A3 y que se ha hecho joyas con ello. La presentadora ha reconocido que dona leche y que tiene sobreproducción, por lo que a veces es complicado llevar una relación con su marido.

«Nos hemos ido dos veces a dormir solos sin los niños porque yo soy muy pesada. Yo doy leche a mis dos niños más la que dono. Mis tetas están acostumbradas a generar mucha leche y cuando nos vamos fuera, sin que nadie te la saque, pues hay mucha», ha dicho Pedroche.

.@cristipedroche comparte su experiencia y explica qué hay que hacer para donar leche materna #CristinaDabizEH https://t.co/Qi636MdBBn — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 14, 2026

«Se supone que nos vamos a pasar una noche de novios, pero termino en el baño ordeñándome todo el rato», ha dicho Pedroche ante los problemas físicos que supone no sacar la leche materna del pecho.

Como solución al exceso de producción, Pedroche ha confesado: «Hay veces que tengo tanta leche que, por la mañana, se la echo al café un poquito. A mí me encanta. Está muy buena. Desde que la toma (Dabiz Muñoz), está muy sano».

Muñoz ha confesado también que la leche materna, efectivamente, tiene muy buen sabor.

Muñoz defiende a Pedroche del odio en redes

Cuando Pedroche anunció que iba a ser DJ se enfrentó a muchas críticas en redes sociales. Dabiz ha salido en defensa de su mujer y se ha preguntado: «¿quién reparte carnets de DJ?».

El chef y el presentador han reflexionado sobre el poco apoyo que ha recibido Cristina y se han preguntado por qué, en lugar de apoyarla, se le han tirado encima. «Si quisieses ser cocinero, yo te voy a apoyar», le ha dicho el invitado a Pablo.

Los celos de Pedroche por su hija

Durante la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado a la invitada por un curioso miedo que tiene: a que su hija «se coma una caca de perro». «Lleva el gen dentro», ha respondido Cristina, revelando que su marido lo hizo de pequeño. Dabiz ha reconocido que «hay pocas cosas» que nunca haya probado, como «la carne humana».

El chef ha asegurado que la niña se parece tanto a él que ya hasta cocina: «Le gusta ayudarme». Cristina también ha hablado de «la pasión» que tiene por su padre, hasta el punto de confesar un punto de envidia. «Me molesta…, ¡y encima me la ha hecho del Atleti!», se ha quejado.