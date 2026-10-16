La miniserie de un ‘best seller’ de la novela negra española llega a Disney+ el 30 de octubre con Javier Gutiérrez y Hovik Keuchkerian de protagonistas

Uno de los estrenos de ficciones españolas más esperadas de lo que queda del año es la serie Caldas. El último barco que llega a Disney+ España este 30 de octubre. Esta miniserie que tiene solo 6 episodios es una adaptación de una de las novelas del escritor Domingo Villar que por desgracia falleció de forma inesperada en 2022. El autor participó activamente en la creación inicial de la serie antes de su fallecimiento. Las tres novelas que escribió Domingo Villar están protagonizadas por el detective Leo Caldas que es un hombre callado, paciente y un tanto melancólico. Por ahora, solo se había adaptado La playa de los ahogados, la segunda novela de la saga, que fue dirigida por Gerardo Herrero y se estrenó en las salas de cine en 2015. Solo quedaría adaptar su primera novela Ojos de agua (2006), pero ya hace años se canceló este proyecto.

La adaptación de la novela El último barco de Domingo Villar la ha realizado Eligio R. Montero (Buñuel en el laberinto de las tortugas) y ha sido dirigida por Jorge Saavedra (Zorro). Esta producción ha contado con David Cotarelo (Montecristo, Zorro) como productor ejecutivo, y con Johnny Yebra (Camino a Arcadia) como director de fotografía y ha sido producida por Secuoya Studios en exclusiva para Disney+. La serie Candas. El último barco es una buena opción para todos los que han disfrutado con las novelas de Domingo Villar y los amantes de los thrillers de suspense y misterio.

Uno de sus puntos fuertes es que está protagonizada por los actores Javier Gutiérrez y Hovik Keuchkerian, al que acabamos de ver en la segunda temporada de la serie Reina roja. Hay que recordar que en la adaptación de La playa de los ahogados el personaje de Leo Caldas fue interpretado por Carmelo Gómez en la película La playa de los ahogados y ahora el elegido ha sido Javier Gutiérrez. La serie se ha rodado en localizaciones de Vigo y Moaña y también en Las Palmas de Gran Canaria.

¿Qué pasa en la serie Caldas. El último barco?

Esta nueva serie comienza con la desaparición en Vigo Mónica Andrade, la cual es profesora de cerámica y la hija de un prestigioso cirujano de la ciudad. Al final este caso llega a las manos del inspector Caldas y de su ayudante Estévez que tendrán que encontrar a la mujer desaparecida. Al principio, el caso parece que no tiene ningún misterio ni complicación ya que la vida de Mónica parece bastante tranquila y no muestra ningún punto oscuro a primera vista. Sin embargo, esa calma parece ser que no se corresponde con la realidad y Caldas y Estévez se van dando cuenta de que en el entorno de Mónica se han ocultado varios secretos que los dos policías irán sacando a la luz a medida que avanza la investigación.

Poco a poco la investigación policial se va complicando y Caldas y Estévez se dan cuenta de que están descubriendo la verdadera naturaleza de las relaciones familiares que la rodeaban y también la de la sociedad de la ciudad en la que ella se movía. La búsqueda de Mónica se convierte en algo más que una investigación policial, ya que va sacando a luz los secretos de la sociedad que rodeaba a la fallecida.

Según la sinopsis de Disney+: «La ficción sigue al inspector Leo Caldas, interpretado por Javier Gutiérrez, y su nuevo ayudante Estévez, al que da vida Hovik Keuchkerian, en la investigación de la desaparición de Mónica Andrade, hija de un prestigioso cirujano de Vigo. Lo que en un principio parece un caso rutinario, pronto se convierte en una compleja red de secretos, presiones familiares, injerencias políticas y mediáticas, y conflictos personales que obligarán al propio Caldas a enfrentarse a su pasado. La serie construye así un relato fiel al espíritu de la obra de Domingo Villar y con una fuerte carga emocional y social».

El reparto de esta nueva serie

Caldas. El último barco, como hemos comentado está protagonizada por los actores Javier Gutiérrez que interpreta el papel del tranquilo detective Leo Caldas y Hovik Keuchkerian, que da vida a su nuevo ayudante Estévez.

También tienen un papel de peso en esta serie las actrices Alejandra Onieva, María Pujalte y Miryam Gallego. Además, en el reparto de esta esperada serie están también los actores Denis Gómez como Manuel, Alejandro Jato y Antonio Mourelos, entre otros.

Además de esta serie, la plataforma de streaming Disney+ estrenará este año otras esperadas ficciones. El próximo mes llegarán a la plataforma la película Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos el 5 de noviembre, la serie La emperatriz divorciada el 4 de noviembre y la tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo el 20 de noviembre.