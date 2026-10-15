Mónica Medina, ex pareja de Emilio Gutiérrez Caba, fuera de control en su mudanza: empuja a los reporteros y destroza una cámara

El conflicto judicial entre Emilio Gutiérrez Caba y su ex pareja, Mónica Medina, por la propiedad de una vivienda en Madrid ha llegado a su fin, aunque el desenlace ha estado marcado por la polémica. Después de cuatro años de litigio por el inmueble, situado en el distrito de Chamartín, la ex pareja del actor ha abandonado este jueves, 15 de octubre, la casa que reclamaba como suya. Lo ha hecho antes de la fecha límite establecida por el juez, pero su mudanza ha terminado con un tenso enfrentamiento con los periodistas que aguardaban a las puertas del domicilio. Medina ha arremetido verbalmente contra los reporteros, ha empujado a varios de ellos y ha roto una de las cámaras que estaba grabando el desalojo, protagonizando unas imágenes que han añadido un nuevo episodio de tensión a una disputa que se prolongaba desde 2022.

El conflicto salió a la luz pública el pasado mes de marzo, aunque el enfrentamiento legal se remonta a cuatro años atrás. Fue en 2022 cuando Gutiérrez Caba reclamó a su expareja la devolución de la vivienda, que pertenece a una sociedad mercantil administrada por él. Medina, sin embargo, se negó a abandonar el inmueble y defendió que el intérprete se lo había regalado durante los años que duró su relación sentimental. Una versión que no pudo acreditar judicialmente y con la que pretendía justificar su permanencia en la casa, en la que aseguraba llevar dos décadas viviendo. Además, la mujer sostenía que había invertido más de 200.000 euros en reformar la vivienda, por lo que también reclamaba recuperar el dinero destinado a mejorar la propiedad.

Tras varios años de desencuentros, el procedimiento llegó a un punto definitivo el pasado 24 de septiembre de 2026, cuando un juez homologó formalmente el acuerdo alcanzado entre las partes mediante un auto judicial. Según lo estipulado, el actor recuperaría la plena posesión del inmueble a través de su sociedad, sin tener que abonar ninguna cantidad a Medina por la vivienda. Por su parte, ella se comprometía a no reclamar las costas ni los gastos del proceso, siempre que se respetaran los plazos de entrega y el inmueble se devolviera sin daños que excedieran los derivados del uso ordinario. Aunque la fecha límite fijada para abandonar la casa era el próximo 29 de octubre, Mónica ha decidido adelantar la mudanza y dejar el domicilio dos semanas antes de lo establecido.

Desde primera hora de este jueves, un camión se ha situado a las puertas del edificio para recoger todas sus pertenencias y trasladarlas a su nuevo destino. Con semblante serio y visiblemente incómoda ante la presencia de las cámaras, Medina ha entrado y salido del portal en varias ocasiones mientras ultimaba los preparativos de la mudanza. Durante la mañana también se la ha visto conversando con una vecina, en una jornada en la que la expectación mediática ha ido creciendo a medida que avanzaban los trabajos para desalojar la vivienda. La salida del inmueble suponía el paso definitivo para cerrar la disputa por la propiedad, pero la presencia de los periodistas ha terminado provocando un episodio de tensión que ha desviado la atención del desenlace judicial.

Mónica Medina arremete contra los periodistas durante su mudanza

En un primer momento, la ex pareja de Emilio Gutiérrez Caba ha evitado hacer declaraciones a los medios de comunicación desplazados hasta el domicilio. Sin embargo, al mediodía, la situación se ha complicado y Medina ha protagonizado un duro enfrentamiento con los reporteros que trataban de obtener sus impresiones sobre el final del litigio. «Qué mala gente sois los de la prensa, que vivís de la sangre», ha comenzado diciendo, visiblemente molesta por su presencia. Lejos de rebajar el tono, ha continuado con los insultos y ha llegado a desearles la muerte: «A ver si os morís todos, hijos de puta», ha espetado a los periodistas. También ha dirigido comentarios despectivos hacia las mujeres que se encontraban trabajando en el lugar, a las que ha recomendado cambiar de profesión: «Haceos cajeras del Mercadona, estaríais más monas todas».

Los reporteros han tratado de hacerle ver que no tenía que descargar su enfado contra ellos, pero la tensión ha ido en aumento hasta desembocar en un enfrentamiento físico. Según lo ocurrido durante el incidente, Medina se ha acercado a los profesionales que cubrían la mudanza y ha empujado a varios periodistas y roto una de las cámaras que estaba grabando la escena. La agresión ha convertido la salida de la vivienda en una jornada especialmente polémica, después de que el acuerdo judicial pareciera haber puesto fin a años de enfrentamiento entre la expareja. El episodio ha quedado marcado por los insultos y los daños ocasionados al equipo de grabación que se encontraba en las inmediaciones del inmueble.

Con la salida de Mónica Medina, Emilio Gutiérrez Caba queda en disposición de recuperar la vivienda a través de la sociedad mercantil a la que pertenece, tal y como establece el acuerdo homologado por el juez. La entrega se ha producido antes del 29 de octubre, fecha límite prevista en el procedimiento, y pone fin a una batalla legal que comenzó en 2022 y que saltó a los medios de comunicación el pasado mes de marzo. Durante estos años, ambas partes han mantenido posiciones enfrentadas sobre la propiedad y el dinero invertido en la reforma del inmueble: mientras Medina defendía que el actor se lo había regalado y reclamaba recuperar más de 200.000 euros, la vivienda figuraba a nombre de una sociedad administrada por Gutiérrez Caba. El conflicto judicial ha quedado cerrado con el acuerdo alcanzado, aunque la mudanza de este jueves ha terminado añadiendo una nueva polémica al desenlace de una disputa que se ha prolongado durante cuatro años.