La casa de Ilia Topuria a las afueras de Madrid: 2.500 m² con spa, gimnasio… y valorada en 3 millones de euros

Ayer, Ilia Topuria, una de las grandes estrellas de las artes marciales mixtas a nivel mundial, perdió el invicto y su corona del peso ligero ante Justin Gaethje en la Casa Blanca. Más allá del octógono, el luchador hispanogeorgiano ha construido en Madrid un refugio a la altura de su éxito deportivo: una mansión de lujo situada en la exclusiva urbanización de Las Lomas, en Boadilla del Monte, uno de los enclaves residenciales más cotizados de la Comunidad de Madrid.

Lejos del ruido del centro de la capital, Topuria ha elegido un entorno donde la privacidad, la seguridad y la amplitud marcan el estilo de vida. Las Lomas es una urbanización cerrada, vigilada 24 horas, con grandes parcelas, calles arboladas y una sensación de calma difícil de encontrar en otras zonas de Madrid. Allí conviven perfiles de alto poder adquisitivo, desde empresarios hasta deportistas de élite, en viviendas que rara vez bajan del millón de euros y que pueden alcanzar fácilmente los 8 millones en las propiedades más exclusivas.

La vivienda del campeón, valorada en torno a los 3 millones de euros, se levanta sobre una parcela de más de 2.500 metros cuadrados y responde a una arquitectura contemporánea donde predominan los ventanales de suelo a techo, los espacios abiertos y la conexión constante con el exterior. La luz natural es protagonista absoluta, reforzando esa idea de hogar pensado tanto para la vida familiar como para el descanso entre entrenamientos de alta exigencia.

En el interior, la casa cuenta con 4 dormitorios en suite, una suite principal con vestidor de gran formato, y una cocina de diseño equipada con electrodomésticos de última generación. Sin embargo, uno de los espacios más importantes es su gimnasio privado, totalmente adaptado al entrenamiento profesional del campeón.

El exterior de la vivienda es casi un resort privado: piscina climatizada con jacuzzi, zona de spa, amplias terrazas y espacios de barbacoa convierten el jardín en un auténtico oasis doméstico. Todo está pensado para la desconexión, en contraste con la intensidad del octógono.

Pero si algo define a Las Lomas es su equilibrio entre lujo y discreción. Situada a apenas media hora del centro de Madrid, la urbanización se ha consolidado como una de las más exclusivas del país, con un precio medio del metro cuadrado en torno a los 3.200 a 3.400 euros, según el mercado inmobiliario. En este entorno también residen otros rostros conocidos como el futbolista Thibaut Courtois o Dani Carvajal, además de artistas como Manuel Carrasco, Pablo López o Melendi.

El precio medio de las viviendas ronda los 3 millones de euros, aunque las propiedades más exclusivas pueden superar los 8 millones, especialmente aquellas con instalaciones como cine, spa o grandes zonas deportivas. En alquiler, las cifras también reflejan su nivel: entre 5.800 y 16.000 euros mensuales.

La elección de Topuria no es casual. Más allá del lujo, Las Lomas ofrece algo esencial para un deportista de élite: privacidad, seguridad 24 horas y espacio. Un entorno pensado para vivir con tranquilidad mientras se mantiene el máximo nivel competitivo.