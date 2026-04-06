La casa familiar de María Pombo en Segovia está en venta: salón con chimenea, bodega y reformada a capricho

María Pombo y su familia han decidido poner fin a una etapa muy especial con la venta de una de sus propiedades más queridas. Se trata de la casa familiar que poseen en Adrados, un pequeño municipio de la provincia de Segovia donde la influencer y los suyos han pasado numerosos fines de semana y celebraciones privadas durante los últimos años. La vivienda, reformada íntegramente y cuidada al detalle, ha salido al mercado inmobiliario con un precio de 360.000 euros.

El inmueble se encuentra en un entorno especialmente valorado por quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Adrados apenas supera el centenar de habitantes y se sitúa muy cerca del parque natural de las Hoces del Duratón, uno de los paisajes más conocidos de Castilla y León. Precisamente por esa cercanía con uno de los enclaves naturales más singulares de la región, la zona se ha convertido en un destino habitual para escapadas desde Madrid.

Según nuestra información, la vivienda ha sido reformada a capricho por la familia Pombo con el objetivo de conservar su esencia tradicional y adaptarla al mismo tiempo a las necesidades actuales. La intervención respetó el carácter rústico de la construcción original, incorporando materiales nobles como la piedra y la madera.

¿Cómo es la casa de Adrados?

La casa cuenta con una superficie aproximada de 200 metros cuadrados distribuidos en diferentes espacios que combinan funcionalidad y estética. En su interior se encuentran cuatro dormitorios y tres baños, además de varias zonas comunes pensadas para disfrutar de reuniones familiares y encuentros con amigos. El diseño general mantiene una línea acogedora que recuerda a las viviendas rurales tradicionales de la zona.

Uno de los espacios más llamativos es el amplio salón principal, concebido como el auténtico corazón de la vivienda. La estancia está presidida por una chimenea que refuerza el carácter cálido de la casa y que durante los meses de invierno se convierte en el punto de reunión de la familia. Grandes sofás y una distribución abierta permiten aprovechar al máximo la amplitud de la estancia.

Junto al salón se encuentra el comedor, un espacio más estrecho pero especialmente encantador que mantiene la estética rústica del conjunto. Una mesa de gran tamaño ocupa el centro de la habitación y está pensada para acoger largas sobremesas familiares. La decoración combina elementos tradicionales con detalles contemporáneos que aportan personalidad al ambiente.

Las zonas más especiales

La cocina mantiene el estilo de las llamadas «cocinas de pueblo», con un aire funcional y acogedor que recuerda a las casas rurales de toda la vida. Los materiales naturales y los tonos cálidos refuerzan la sensación de hogar que transmite el conjunto de la vivienda. Además, su distribución permite una conexión fluida con el resto de estancias comunes.

Entre los espacios más singulares de la casa destaca una pequeña bodega que aporta un toque especial al inmueble. Este rincón ha sido diseñado como un lugar de reunión más íntimo, perfecto para compartir momentos distendidos en un ambiente más recogido. A ello se suma también una zona específica destinada al almacenamiento de leña para la chimenea.

La decoración interior refleja una apuesta clara por crear una atmósfera envolvente y muy personal. Los textiles llamativos, algunos de ellos inspirados en el animal print, conviven con piezas ornamentales de inspiración animal y trofeos de caza que refuerzan el carácter rural de la vivienda. Todo ello se combina con fibras vegetales y elementos naturales que aportan textura y calidez.

El exterior de la casa

El exterior de la vivienda también ha sido cuidadosamente diseñado para aprovechar al máximo el entorno. La casa cuenta con un jardín orientado al sur que dispone de zonas de césped y vegetación. Este espacio exterior incluye además áreas destinadas al descanso y un comedor al aire libre pensado para disfrutar de los meses más cálidos.

Dentro de la parcela se encuentra también una pequeña casa de invitados independiente. Este anexo dispone de un dormitorio y un baño completo, lo que permite alojar cómodamente a familiares o amigos sin interferir en la intimidad de la vivienda principal. Se trata de un elemento que aumenta notablemente el atractivo del inmueble.

Un refugio perfecto

La propiedad se presenta así como una opción especialmente interesante para quienes buscan una residencia en plena naturaleza. Su ubicación, a unas dos horas de Madrid, permite disfrutar de un entorno tranquilo sin renunciar a la cercanía con la capital. Por ello, puede funcionar tanto como vivienda habitual como segunda residencia.

Durante los últimos años, la casa de Adrados ha sido escenario de numerosas reuniones familiares del conocido clan Pombo. A través de redes sociales, los seguidores de María Pombo han podido ver en varias ocasiones momentos compartidos en este entorno rural. Celebraciones, encuentros familiares y escapadas de fin de semana han formado parte de la vida cotidiana en esta vivienda.

La vivienda conserva intacto el encanto que la convirtió en un refugio familiar. Su combinación de tradición, confort y entorno natural la sitúa como una propiedad muy singular dentro del mercado inmobiliario de la zona. Queda por ver quién será finalmente el nuevo propietario de esta casa que tan famosa para los seguidores de las Pombo.