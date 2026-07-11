Adrián Lastra y Juan Betancourt cambian la ola de calor por el surf y hacen que suba la temperatura

El verano ha llegado antes de lo previsto y las olas de calor continúan apoderándose de buena parte de la península. Hay muchas formas de combatirlas y cada uno encuentra la suya. Adrián Lastra, por ejemplo, parece haber encontrado el plan perfecto junto a su novia y a uno de sus grandes amigos, el modelo internacional Juan Betancourt. Desde COOL hemos descubierto, en exclusiva, cuál es uno de los refugios favoritos de este grupo para escapar del calor madrileño y disfrutar del verano sin abandonar la capital. En definitiva, ellos han decidido combatir la ola de calor a través de otras olas, concretamente, las del surf.

Si mezclamos las palabras surf y Madrid, puede parecer una combinación imposible. La capital no tiene playa, pero sí uno de los planes perfectos para los amantes de este deporte. En el popular centro comercial X-Madrid se encuentra Honna Surf Hub, un espacio donde los fanáticos del mar pueden satisfacer sus ganas de surfear sin necesidad de trasladarse a la costa. Ese ha sido precisamente el caso del actor y del modelo, que han decidido pasar un tiempo entre olas y tablas.

Adrián Lastra es un auténtico apasionado del surf. Sin ir más lejos, en 2022 el actor sufrió un accidente practicando kitesurf, una disciplina que, como la mayoría de deportes, también tiene sus riesgos cuando se pierde el control o las condiciones no acompañan. Más allá de aquel susto, el intérprete ha demostrado en más de una ocasión que es un enamorado de los deportes de mar y que, a falta de una playa cerca, una piscina de olas es más que suficiente para seguir disfrutando de una de sus grandes pasiones.

Se nota que ambos son grandes aficionados al deporte y que mantienen una intensa rutina física. Mientras buena parte de Madrid buscaba refugio del calor a golpe de aire acondicionado, ellos subían la temperatura de los presentes luciendo un cuerpo escultórico y practicando su deporte favorito.

Entre ola y ola, las conversaciones y las risas dejaban claro el buen rollo que existe entre ambos. La pareja de amigos alternaba la práctica del surf con momentos de charla y descanso, disfrutando de uno de esos planes que consiguen hacer olvidar, aunque sea por unas horas, las altas temperaturas de la capital.

Surcando las olas artificiales, se notaba que Adrián Lastra domina el deporte y que no era precisamente la primera vez que se subía a una tabla. Algo parecido ocurría con Juan Betancourt, que también se desenvolvía con soltura sobre las olas. Junto a ellos se encontraba además la novia del actor, Claudia Dobresku, con quien vimos al intérprete posar de manera muy cariñosa durante el Festival Starlite del pasado verano.

Tras aquella aparición, Adrián Lastra confirmaba a través de sus redes sociales que volvía a estar enamorado. «No es la foto en la que salgamos los más guapos. Pero lo que digo es que si hay VIDA, hay felicidad, hay amor, hay facilidad, hay pureza… ¡Hay lo único que se necesita para vivir! Gracias siempre, Claudia», escribía el actor junto a la publicación. Un mensaje que remataba con otra frase que muchos interpretaron como toda una declaración de intenciones: «Yo ya me planto».

A sus 42 años, Adrián Lastra atraviesa un gran momento tanto a nivel personal como profesional. El actor forma parte del casting del nuevo formato de Antena 3, La Caja Amarilla, donde compartirá aventura con rostros tan conocidos como Norma Duval o Juli Janeiro, entre otros.

Porque si algo dejan claro estas imágenes es que, cuando Madrid aprieta con el termómetro, siempre existe una forma de escapar del calor sin necesidad de poner rumbo a la costa. Y Adrián Lastra y Juan Betancourt parecen haber encontrado la fórmula perfecta: cambiar la ola de calor por unas cuantas olas de surf en pleno corazón de la capital.