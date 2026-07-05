Para un cabello limpio, sedoso y sin frizz hay que lavarlo al estilo italiano

Cuidar el cabello va mucho más allá de utilizar un buen champú o aplicar mascarillas de vez en cuando. La forma en que se lava influye directamente en su salud, brillo, fuerza y apariencia. Con ello eliminamos el exceso de grasa, residuos de productos y contaminación sin alterar el equilibrio natural del cuero cabelludo. Es el caso del lavado estilo italiano del que se habla tanto.

Una buena técnica puede reducir el quiebre, prevenir el frizz y favorecer un crecimiento más saludable. Esta tendencia ha ganado popularidad en los últimos años. El lavado de pelo al estilo italiano se inspira en las tradicionales rutinas de cuidado personal de Italia y en la filosofía de priorizar la calidad sobre la cantidad de productos, este método busca limpiar el cuero cabelludo de manera delicada mientras protege la fibra capilar.

Cómo lavar el pelo al estilo italiano

Gilda Ambrosio, cofundadora de la firma Attico, explica a Vogue que las mujeres italianas siempre tienen la melena peinada y las uñas perfectas. Es algo que no procrastinan, ni cuando tienen un día muy ocupado. En lugar de centrarse en la limpieza, este lavado se basa en un masaje relajante, el uso de agua a una temperatura adecuada y una aplicación cuidadosa de los productos.

Esta técnica tiene sus raíces en la tradición italiana del cuidado personal, donde el bienestar, la constancia y el uso de productos adecuados para cada tipo de cabello forman parte de la rutina de belleza. El objetivo es mantener un cabello saludable, fuerte y con un brillo natural sin recurrir a procesos agresivos.

¿En qué consiste el lavado de pelo al estilo italiano?

El lavado de pelo al estilo italiano se centran en realizar una limpieza suave pero profunda del cuero cabelludo, prestando especial atención al masaje capilar y al uso correcto de los productos. La técnica prioriza la salud del cuero cabelludo, ya que de él depende el crecimiento de un cabello fuerte y saludable.

Evitar exceso de champú

Este método recomienda evitar el uso excesivo de champú, distribuir el producto únicamente sobre el cuero cabelludo y dejar que la espuma limpie el resto del cabello durante el enjuague.

Masaje

Además, incorpora un masaje con las yemas de los dedos para estimular la circulación sanguínea y favorecer una sensación de relajación. «Los movimientos deben ser suaves y circulares, movilizando ligeramente el cuero cabelludo sin frotar en exceso», explica Vogue.

Agua tibia

Otro aspecto característico es el uso de agua tibia durante el lavado y un enjuague final con agua fresca para ayudar a sellar la cutícula del cabello y potenciar el brillo natural.

Las características del lavado de pelo al estilo italiano

Prioriza la limpieza del cuero cabelludo

El champú se aplica principalmente en la raíz del cabello, donde se acumulan grasa, sudor y residuos. Las puntas no necesitan una limpieza agresiva, ya que se lavan con la espuma durante el enjuague.

Incluye un masaje capilar

El masaje con las yemas de los dedos es uno de los pilares de esta técnica. Se realiza mediante movimientos circulares suaves que ayudan a estimular la circulación, relajar el cuero cabelludo y distribuir mejor el champú.

Utiliza agua tibia

El agua demasiado caliente puede resecar tanto el cuero cabelludo como la fibra capilar. Por ello, el método lavado al estilo italiano recomienda lavar el cabello con agua tibia para lograr una limpieza efectiva sin eliminar en exceso los aceites naturales.

Finaliza con un enjuague de agua fresca

Al terminar el lavado, muchas personas realizan un último enjuague con agua fresca para favorecer el cierre de la cutícula, lo que contribuye a un cabello con mayor brillo y una apariencia más suave.

Evita aplicar demasiado champú

Una pequeña cantidad suele ser suficiente para limpiar el cuero cabelludo. El exceso de producto no mejora la limpieza y puede dificultar el enjuague.

Apuesta por productos adecuados

Elegir un champú y un acondicionador formulados para las necesidades específicas del cabello ayuda a mantener el equilibrio del cuero cabelludo y a proteger la fibra capilar.

Reduce la fricción durante el secado

Después del lavado, se recomienda retirar el exceso de agua presionando suavemente el cabello con una toalla de microfibra o una camiseta de algodón, evitando frotarlo para disminuir el quiebre y el frizz.

Consejos para lavar el pelo al estilo italiano