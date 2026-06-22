Estas son las 7 mejores playas de Alicante para celebrar la noche de San Juan 2026

La noche de San Juan es una de esas fechas que en Alicante se viven de forma muy especial. Basta con acercarse a cualquier playa de la zona al caer la noche para ver grupos de amigos cenando en la arena, familias enteras esperando las doce y gente entrando al agua casi al mismo tiempo, y todo para celebrar al santo y también, el solsticio de verano.

Eso sí, hay algo importante que conviene tener claro antes de hacer planes si quieres ir a una de las playas de Alicante para celebrar la Noche de San Juan, ya que en esta ciudad se ha prohibido hacer fuego en todas sus playas. Es decir, que no pueden haber hogueras, ni palés ardiendo, ni barbacoas. Es una normativa estricta que busca proteger el litoral y evitar problemas de seguridad. Aun así, eso no significa que no haya ambiente. Todo lo contrario. La clave está en saber elegir bien la playa según lo que busques, ya sea que desees una fiesta sin fuego o si prefieres desplazarte unos kilómetros para poder sentarte alrededor de una hoguera autorizada. Toma nota entonces, porque estas son las 7 mejores playas de Alicante para celebrar la Noche de San Juan.

Playa del Postiguet

Si quieres vivir la noche de San Juan en pleno centro de Alicante, esta es tu playa. Está a los pies del Castillo de Santa Bárbara y se llena literalmente hasta la bandera. No podrás hacer fuego, pero tampoco lo vas a echar en falta. El ambiente es constante, con gente cenando en el paseo, bajando a la arena a última hora y esperando el momento de meterse en el agua justo a medianoche. Es la mejor opción si te gusta tener todo cerca, bares, restaurantes y el ambiente de la noche de San Juan en estado puro.

Playa de San Juan

Aquí cambia el escenario. Kilómetros de arena donde cada grupo encuentra su sitio. Es la playa donde más gente se concentra, pero también donde mejor se reparte. Aunque está prohibido hacer fuego, el ambiente es como en la anterior, muy potente. Verás linternas, velas, música y muchos pícnics improvisados bajo las estrellas. La policía controla bastante el tema del botellón y la entrada de madera, así que conviene ir con esa idea clara. Aun así, es probablemente la playa más completa para pasar la noche.

Playa de la Albufereta

Si no te apetece el caos del Postiguet o de San Juan, esta playa es un buen punto intermedio. Más pequeña, más recogida y con un ambiente mucho más relajado. Aquí la gente suele ser del barrio o de zonas cercanas, lo que hace que la noche tenga otro ritmo. Menos ruido, menos aglomeraciones y más espacio para disfrutar de los rituales típicos sin agobios.

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Playa de Urbanova

Situada al sur de Alicante, es una de las mejores opciones si buscas tranquilidad de verdad. No es una playa masiva y eso se nota. Tiene un punto muy atractivo ya que te encuentras con las vistas del skyline de Alicante iluminado por la noche. Es ideal para una cena más pausada, con menos ruido y sin la sensación de estar en medio de una multitud.

Playa de Muchavista (El Campello)

En cuanto sales del término municipal de Alicante y entras en El Campello, la normativa permite el fuego pero con condiciones. En Muchavista se habilitan zonas específicas y acotadas para hogueras, con control policial y medidas de seguridad. Suelen abrirse a partir de las 19:00 y el acceso está regulado. Es una de las mejores opciones de toda la Costa Blanca si quieres vivir San Juan con fuego de verdad, pero sin riesgos.

Playa del Carrer la Mar (El Campello)

Más urbana que Muchavista, pero con un ambiente muy auténtico. El paseo marítimo lleno de gente, restaurantes abiertos y un ambiente muy tradicional. También cuenta con varias zonas delimitadas donde se permite hacer fuego, siempre bajo control.

Playas de Torrevieja (La Mata, El Cura, Los Locos o Los Náufragos)

Si no te importa desplazarte algo más, Torrevieja es otra de las grandes opciones. Aquí el enfoque es más organizado ya que el Ayuntamiento habilita zonas para hogueras y, además, reparte miles de kilos de leña de pino para evitar que la gente utilice materiales peligrosos. A medianoche, además, hay fuegos artificiales, lo que completa la experiencia.

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Cómo llegar a las playas de Alicante

Moverse en coche esa noche es, siendo claros, complicado. Hay cortes de tráfico, calles cerradas y muchísima gente. Por eso, la mejor opción es el transporte público. El TRAM d’Alacant funciona durante toda la noche de forma ininterrumpida. Es rápido, evita atascos y te deja prácticamente a pie de playa. La Línea 4 conecta el centro con la Playa de San Juan, con paradas como Plaza de la Coruña o Avenida de Benidorm.

Para ir hacia Muchavista o El Campello, la opción es la Línea 3, que también tiene bastante frecuencia incluso de madrugada. Para el Postiguet, puedes bajarte en Marq-Castillo o Puerta del Mar y caminar unos minutos. Y además del tranvía, también hay autobuses nocturnos, con las líneas N funcionando entre las 23:00 y las 07:00. La 22N conecta Alicante con la Playa de San Juan, la 21N llega hasta El Campello y la 3N va hacia Urbanova.

Dónde aparcar en San Juan

Si aun así decides ir en coche, conviene asumir una cosa y es que aparcar cerca de la playa es prácticamente imposible a partir de media tarde. Las mejores opciones pasan por alejarse un poco y caminar. Los parkings gratuitos grandes, como el de la Avenida de las Naciones, suelen ser la alternativa más fiable si llegas con tiempo. Está a unos diez minutos andando de la playa, pero compensa. Otra opción es el parking junto a la parada de TRAM de Avenida de Benidorm

El Centro Comercial Fontana tiene parking de pago y, aunque se llena rápido, puede haber algo de rotación. Y luego está el PAU 5, la zona más nueva. Está a unos 15 minutos andando, pero al tener calles más amplias, suele ser más fácil encontrar hueco que en primera línea. Por último, la zona azul deja de ser de pago por la noche. Si consigues sitio sobre las 19:00, puedes dejar el coche aparcado hasta la madrugada pero a pesar de todas estas opciones, el mejor consejo sigue siendo el mismo: si puedes evitar el coche, mejor.