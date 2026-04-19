Hito en la ingeniería: confirman la perforación de un megatúnel en Los Andes para abrirse paso al océano Pacífico

El proyecto vial Agua Negra, destinado a unir la provincia de San Juan (Argentina) y la Región de Coquimbo (Chile) a través de la cordillera de los Andes, vuelve a tomar impulso tras varios años en pausa. La iniciativa, plantea la creación de un corredor estratégico entre ambos países a través de un túnel de unos 14 kilómetros de longitud. Hasta ahora, el paso de Agua Negra ha funcionado como una ruta de montaña en Los Andes habilitada principalmente en verano, ya que durante el resto del año permanece cerrada debido a las intensas nevadas.

La puesta en marcha de este corredor andino facilitaría el acceso de Argentina al océano Pacífico, facilitando la salida de productos hacia los mercados asiáticos y reforzando la competitividad de las provincias del centro y noroeste del país, tradicionalmente más aisladas. Según ha señalado el cónsul de Chile en San Juan, Mario Schiavone, «en el lado chileno ya se han reanudado las obras», mientras que «en el lado argentino todavía no han comenzado, pero pronto lo harán».

Proyecto vial Agua Negra en Los Andes

Mario Schiavone ha subrayado que se trata de una iniciativa firme, asegurando que «es un proyecto que no se va a perder». Además, ha explicado que en el lado chileno ya se están realizando mejoras en los accesos y trabajos de pavimentación, a pesar de la complejidad del terreno, mientras que en Argentina aún no han comenzado las obras, aunque existe voluntad política para impulsarlas cuando se den las condiciones adecuadas.

«Pensando en lo que viene, el túnel de Agua Negra sigue siendo una aspiración muy fuerte, un proyecto que no se va a perder nunca. Se está tratando de sumar varios kilómetros más para esta temporada. No es sencillo, porque hay tramos conflictivos en los que pavimentar es complejo, pero el progreso es constante y se nota que se puede trabajar cada vez mejor», ha argumentado en declaraciones a Diario Huarpe.

Más allá de facilitar la movilidad, este túnel representa una oportunidad clave para el desarrollo económico de la región. Su puesta en marcha permitiría reducir costes logísticos, mejorar la competitividad de las exportaciones hacia Asia y reforzar sectores estratégicos como la minería, la agroindustria o las energías renovables. Asimismo, contribuiría a consolidar un corredor bioceánico que conecte varias provincias argentinas con los puertos chilenos del Pacífico.

Desafíos técnicos y medioambientales

La complejidad del terreno en la cordillera de los Andes es uno de los principales obstáculos del proyecto. Hay tramos especialmente complicados donde las labores de pavimentación resultan más exigentes, si bien el trabajo constante está permitiendo mejorar poco a poco las condiciones.

Más allá de la altitud (superior a los 4.000 metros), la iniciativa también afronta otros retos relevantes. Entre ellos destacan el riesgo sísmico propio de la zona, el posible impacto sobre los ecosistemas de alta montaña y la gestión de los recursos hídricos. A todo ello se suman los elevados costes de financiación, un aspecto clave para su desarrollo, aunque el Banco Interamericano de Desarrollo ya ha respaldado el proyecto con un préstamo inicial de 280 millones de dólares para la primera fase.

Características técnicas

El proyecto contempla la construcción de dos túneles paralelos, uno para cada sentido de circulación, con una longitud de 13,9 kilómetros. El portal argentino se sitúa a 4.085 metros sobre el nivel del mar, mientras que el chileno está a 3.620 metros, lo que da lugar a una pendiente media del 3,37%. Además, la separación entre ambos túneles varía entre los 40 y 50 metros, y el trazado interior se ha diseñado con curvas de gran radio para facilitar la circulación.

Por otro lado, cada túnel contará con calzadas de 7,50 metros de ancho, acompañadas de espacios laterales destinados a servicios, con una altura libre de 4,80 metros y una sección transversal aproximada de 70 m². Asimismo, se incorporarán galerías peatonales de conexión cada 250 metros para situaciones de emergencia, así como galerías de interconexión vehicular cada 1.550 metros.

En cuanto a la seguridad y operatividad, se prevén sistemas de sostenimiento adaptados a las condiciones geomecánicas del terreno, además de sistemas de ventilación tanto para el funcionamiento habitual como para la extracción de humos en caso de incendio. En este sentido, se construirá un pozo vertical de ventilación en Argentina de 535 metros de altura y 4,5 metros de diámetro, junto con una galería de ventilación en Chile de 4,75 kilómetros.

Historia

El paso de Agua Negra ha sido históricamente una vía de conexión entre las regiones situadas a ambos lados de la cordillera. Ya en el siglo XIX se utilizaba para el traslado de ganado hacia Chile y como ruta de entrada de productos que llegaban al puerto de Coquimbo. Más adelante, en la década de 1960, se habilitó la carretera.

En el lado chileno, la Ruta 41-CH recorre el Valle del Elqui hasta llegar a La Serena y Coquimbo, una zona muy importante por su actividad turística, minera y portuaria. Por su parte, en Argentina, la Ruta Nacional 150 pasa cerca de importantes yacimientos minerales, centros productivos y áreas de interés turístico, y conecta hacia el este con regiones industriales y agroexportadoras.