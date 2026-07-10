Los conductores están aterrorizados por el puente de 27 kilómetros; prefieren pagar para evitar tener que conducir bajo el agua

El puente-túnel de la bahía de Chesapeake, bautizado como William Preston Lane Jr. Memorial y situado en el estado de Maryland, es uno de los puentes más aterradores de todos los Estados Unidos. El miedo es tal que muchos conductores optan por pagar a una empresa especializada para llegar a la península de Delmarva. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el puente con más clichés de Estados Unidos.

El puente-túnel de la bahía de Chesapeake está situado en Maryland y conecta Norfolk, en Virginia, con la península de Delmarva. Esta megaconstrucción de 27 kilómetros de largo fue inaugurada en el año 1964 para reducir el tráfico de barcos que asiduamente recorrían la bahía de Chesapeake. Para ello, se obró uno de los puentes más largos del mundo de ida y vuelta con una gran obra de la ingeniería: una parte en versión túnel que se introduce en el mar y que tenía como objetivo mantener operativas las rutas marítimas.

Los factores que hacen ser temido a este puente-túnel de la bahía de Chesapeake son las carreteras muy estrechas, sin arcenes y sin lugares para detenerse. Esto sucede de la misma manera en los dos túneles situados bajo el agua en los que la circulación se reduce a un carril. Esta parte es la que supone un gran estrés para los conductores e incluso muchos optan por contratar empresas especializadas para que un conductor privado cruce los 27 kilómetros de puente en al menos 25 minutos.

Los conductores expresan su miedo

Desde Inglaterra, Express ha elaborado un artículo en el que ha citado varias declaraciones que los conductores que han pasado por este lugar han dejado en la red social Reddit, una de las plataformas más famosas del mundo.

«Cuando estaba en la Marina y vivía en Norfolk, mi suegra me visitaba de vez en cuando, a pesar de que le aterraba usar esta ruta. Tenían que llevarla en coche para que pudiera cerrar los ojos durante el trayecto (de 5 a 7 minutos). Si había un atasco… hacía todo lo posible por controlar el pánico», cuenta uno de los conductores en declaraciones que recoge este medio. Otro usuario de esta red social también informa que: «El túnel no es lo que da miedo; lo que da miedo es conducir más de 27 kilómetros por un puente de dos carriles a solo unos 3 metros sobre las turbulentas aguas de la bahía de Chesapeake que se encuentran con el océano Atlántico. ¡Esas aguas son mortales!».

Algunos lugareños han visto una oportunidad ante este miedo de los conductores y por ello han fundado la empresa Kent Island Express, que pone a disposición de los temerosos conductores privados para poder realizar este viaje. Todo ello a un módico precio de 40 dólares. Este servicio se puede reservar durante las 24 horas del día y se podrá realizar a través de la aplicación del lugar. Una vez concertado el pago, las personas que no quieran conducir durante este trayecto se tendrán que bajar del coche para ser conducidas a la otra punta del puente por un conductor privado.