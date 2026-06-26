El cielo se presenta poco nuboso o despejado en toda la provincia de Barcelona, con temperaturas que permanecerán sin cambios. El viento será flojo y variable a primeras y últimas horas, aumentando a sur flojo a moderado durante la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 26 de junio

Barcelona: cielo despejado y calor agradables

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde la jornada promete un espectáculo luminoso sin la amenaza de lluvias. La brisa suave, proveniente del noreste, acariciará la piel a unos 15 km/h, mientras la temperatura irá ascendiendo, alcanzando los 32 grados a plena tarde. La humedad, relativamente alta, podría hacer que la atmósfera se sienta un poco pesada, especialmente durante las horas centrales del día.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, pero la luz jugará en favor de los que busquen disfrutar al aire libre. Con mínimas de 24 grados y una sensación térmica que podría elevarse hasta los 32, será un buen momento para pasear por las playas o los parques. Al caer la noche, el mercurio descenderá suavemente, invitando a un fresco encuentro con el encanto nocturno de la ciudad, justo antes de que el sol se esconda a las 21:28.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo cubierto y riesgo de lluvia

La jornada se presenta como una de esas que anticipan la intensidad del tiempo en L’ Hospitalet de Llobregat, con un aire cargado que invita a permanecer alerta. Las primeras horas del día despiertan con un cielo cubierto, donde las nubes amenazan con dejar caer algunas gotas. A medida que avanza la mañana, el viento comienza a soplar con fuerza, alcanzando velocidades de hasta 35 km/h.

La tarde traerá un contraste notable, ya que las temperaturas se elevarán hasta los 33 grados, dificultando la sensación de confort por la alta humedad que puede llegar al 80%. Con estas condiciones, es recomendable tener a mano un paraguas, ya que las posibilidades de lluvias intensas persisten. ¡Mejor estar preparado para este día inestable!

Día soleado y cálido ideal para disfrutar en Badalona

El día amanecerá sin una nube en el cielo, con temperaturas que rondarán los 24°C y una agradable brisa del este soplando a unos 15 km/h. A medida que avancemos hacia la tarde, el sol continuará brillando intensamente, elevando la temperatura hasta alcanzar un máximo de 33°C. Sin embargo, la sensación térmica podría llegar a los 36°C, lo que puede resultar en un ambiente un tanto pesado, especialmente con una humedad que alcanzará el 85%. La jornada se desarrollará sin indicios de lluvia y disfrutaremos de aproximadamente 15 horas de luz solar, con el sol poniéndose a las 21:28.

Por la noche, la temperatura descenderá a unos confortables 25°C, brindando un respiro del calor diurno. Con vientos en calma y una sensación térmica que se mantendrá alrededor de los 22°C, la velada será perfecta para disfrutar al aire libre. Sin embargo, se recomienda tener cuidado con las ráfagas que podrían alcanzar los 9 km/h. En resumen, Badalona vivirá un día mayormente soleado, cálido y muy agradable.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo en Sabadell se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables que oscilan entre los 21 y 35 grados. El viento soplará suavemente, aportando frescura a la tarde. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin sobresaltos.

Este es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al aire libre. Aprovecha el ambiente tranquilo para realizar actividades al aire libre y desconectar de la rutina diaria.