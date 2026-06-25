Cielo despejado en toda la provincia de Barcelona este 25 de junio de 2026, con temperaturas máximas en ligero descenso, aunque aún altas en los valles y planicies. Un viento suave de dirección variable a primera y última hora irá girando a componente sur en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 25 de junio

Barcelona: cielo despejado y brisa agradable

El cielo de Barcelona se despereza con la suavidad de un lienzo azul, mientras la luz de la mañana se filtra a través de las nubes que, disueltas como algodones, no amenazan con dejar caer ni una gota. Con temperaturas que comenzarán en un fresco 24 grados y una máxima que alcanzará los 32, el ambiente se tornará cálido y acogedor a lo largo del día. El viento soplará desde el mar a una velocidad moderada, lo que aportará una agradable brisa para hacer más llevadero el calor.

Ya por la tarde, el cielo lucirá igualmente despejado, ofreciendo un espectáculo de luz dorada hasta que el sol se esconda a las 21:28. La sensación térmica podría ascender hasta los 33 grados, pero la humedad, que fluctuará entre un 30 y un 60%, permitirá disfrutar de un día sin sensación de pesadez. Así, el tiempo se presenta perfecto para paseos y actividades al aire libre, sin ningún riesgo de lluvias en el horizonte.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y riesgo de lluvia

Las primeras luces del día traen consigo una atmósfera inquietante en L’Hospitalet de Llobregat, donde las nubes grises se agrupan anunciando un tiempo agitado. A medida que avanza la mañana, los termómetros marcarán alrededor de 24°C, mientras el viento soplará con fuerza, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h.

Aunque la mañana se presenta tranquila, por la tarde se espera un cambio drástico: el termómetro ascenderá hasta los 34°C, pero la sensación térmica podría ser significativamente mayor, con un 75% de humedad que hará el aire pesado. Sería recomendable llevar paraguas, ya que los vientos fuertes y las precipitaciones podrían dar paso a fuertes lluvias repentinas.

Cielo despejado y ambiente cálido en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo despejado que promete mucha luz natural desde las 06:18, hora de salida del sol. Las temperaturas mínimas rondarán los 23°C y, a medida que avance la jornada, se espera alcanzar una máxima de 32°C. La brisa del sureste soplará suavemente a 15 km/h, aunque se pueden registrar ráfagas más intensas de hasta 37 km/h, así que ten atención al salir. Con una humedad relativa que puede llegar al 90%, el ambiente se sentirá algo pesado durante la tarde.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado y no se prevén lluvias, lo que hará de esta jornada una oportunidad ideal para disfrutar del aire libre. La sensación térmica será notable, alcanzando hasta 37°C en su pico. Con el sol poniéndose a las 21:28, Badalona disfrutará de más de 15 horas de luz, perfecta para aprovechar un buen paseo al atardecer.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con cielo mayormente despejado por la mañana y algunas nubes pasando la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y los 35 grados, aunque la sensación térmica podría acercarse a los 36. Viento leve, con rachas suaves, añade un toque agradable a la jornada.

Este es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, con un ambiente tranquilo que invita a aprovechar cada momento. Una buena oportunidad para salir a disfrutar de las pequeñas cosas que ofrece la ciudad.