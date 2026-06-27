El cielo se muestra poco nuboso o despejado en toda la provincia, ofreciendo un día agradable sin cambios significativos en las temperaturas. Un viento flojo, que variará a primeras y últimas horas, soplará desde el sur de manera más notable por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 27 de junio

Barcelona: sol radiante y ambiente cálido

El sol se desperezará lentamente en el cielo de Barcelona esta jornada, dejando atrás un fresco amanecer con temperaturas alrededor de 24 grados. Con poco riesgo de lluvia y un viento que soplará del sureste a una velocidad moderada de 10 km/h, la mañana se presenta ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad. Sin embargo, a medida que avancen las horas, el calor comenzará a intensificarse, alcanzando una máxima de 32°C que hará sentir una sensación térmica de 33°C, convirtiendo el ambiente en un tanto pesado con una humedad notable.

Ya por la tarde, el cielo seguirá mostrándose despejado y acogedor, permitiendo que las temperaturas desciendan gradualmente hacia la noche. Aunque no se prevé lluvia, se mantiene una ligera brisa que aligera el calor del día, llevándonos a la puesta del sol a las 21:28, momento perfecto para disfrutar de las últimas luces del día en una ciudad que brilla con cada atardecer.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielos cubiertos y posibilidad de lluvia

Las calles de L’Hospitalet de Llobregat dan la bienvenida a un día de cambio, con cielos cubiertos que presagian un ambiente de tensión atmosférica. Por la mañana, el sol asoma tímidamente, aunque rápidamente es superado por un viento del sureste que sopla con fuerza, alcanzando los 10 km/h y que puede causar alguna embestida más intensa en las horas posteriores.

A medida que avanza la jornada, el tiempo se vuelve más inestable, con precipitaciones que podrían manifestarse durante la tarde y temperaturas que oscilan entre los 23°C y 33°C. La sensación térmica será elevada, llegando hasta los 34°C, mientras que la humedad podría resultar incómoda, alcanzando un 90%. Hoy es recomendable llevar paraguas y abrigarse un poco, ya que el viento y posibles lluvias podrían sorprender a más de uno.

Cielo parcialmente nublado y calor en Badalona

Esta jornada comienza con un amanecer suave en Badalona, donde el sol asoma en el horizonte a las 6:19, marcando el inicio de un día que promete ser cálido. La temperatura mínima se sitúa en 23°C y aunque no se espera lluvia, la atmósfera puede sentirse algo pesada debido a una humedad relativa máxima del 95%. A medida que avanza la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con temperaturas alcanzando los 25°C.

Ya por la tarde, el calor se intensificará, registrando una máxima de 32°C, acompañada de una sensación térmica que podría llegar hasta 36°C. El viento soplará del sureste a una velocidad media de 10 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 36 km/h, así que se recomienda tener precaución. La luz del día nos acompañará hasta las 21:28, brindando casi 15 horas de claridad.

Cielo parcialmente nublado y ambiente agradable en Sabadell

La jornada promete un tiempo estable con algunas nubes dispersas en la mañana y cielos similares por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 35 grados, creando un ambiente templado y agradable, ideal para disfrutar del aire libre. El viento será leve, lo que complementará la sensación de confort a lo largo del día.

Es un buen momento para salir a pasear y disfrutar de las calles, ya que la tranquilidad del tiempo invita a realizar actividades cotidianas al aire libre. Aprovechar la tarde para una caminata o un café en una terraza puede ser una excelente manera de disfrutar de esta jornada apacible.