Adiós a los supermercados 24 horas en Barcelona: el cambio lo acaba de confirmar el BOPB y no hay vuelta atrás

Cada vez hay más supermercados 24 horas en Barcelona. Su gestión se está poniendo en duda y, entre otros problemas, el Ayuntamiento de la ciudad quiere poner remedio. Según especifica el consistorio, se ha acordado suspender temporalmente la concesión de nuevas licencias de autoservicios y superservicios que pueden abrir 24 horas.

Ello tiene ahora vigencia de un año mientras se trabaja en una nueva regulación específica para proteger el comercio de proximidad, preservar la diversidad comercial y evitar procesos de saturación y de monocultivo en determinadas zonas, que se ven amenazados por este tipo de establecimientos repartidos por toda la ciudad, y especialmente en el centro.

Suspensión temporal de licencias a los supermercados 24 horas en Barcelona

Según el Ayuntamiento de Barcelona, la suspensión anunciada afecta específicamente a los diferentes tipos de establecimientos alimentarios que, según su licencia, pueden operar 24 horas al día:

Polivalente alimentario.

Autoservicio (de 60 a menos de 150 metros cuadrados de superficie de venta).

Superservicio (de 150 a menos de 400 metros cuadrados de superficie de venta).

Superservicio con venta al detalle de productos cárnicos (de 250 a menos de 400 metros cuadrados de superficie de venta).

Tienda de conveniencia.

La nueva regulación para estas licencias de aperturas de supermercados 24 horas de Barcelona se extiende tanto al otorgamiento de nuevas licencias como a la tramitación de comunicaciones para obras destinadas a la implantación o ampliación de estas actividades. Esto no afecta a mercados municipales.

A destacar que hoy existen 1.300 establecimientos en régimen de venta personalizada o de autoservicio, con una oferta esencialmente orientada a productos de compra cotidiana de alimentación.

Refuerzo de inspecciones en tales establecimientos

El Ayuntamiento de Barcelona, junto a la medida anunciada sobre los supermercados 24 horas de Barcelona, se centra en una importante labor inspectora y anuncia 14 campañas de multiinspección.

En este caso, se realizará una inspección intensiva, proactiva y ejemplarizante en colaboración interadministrativa y con el trabajo de equipos multidisciplinares.

Estas inspecciones se pueden realizar tanto de día como de noche, y pueden estar formados por personal de la Dirección de Servicios de Inspección, los distritos, la Guardia Urbana de Barcelona, ​​el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional, la Agencia de Salud Pública de Barcelona, ​​los inspectores de Trabajo, el Instituto Municipal de Hacienda, personal del Servicio de Prevención y Extin.

Resultados de las inspecciones en los supermercados 24 horas de Barcelona

Las multiinspecciones evidencian que en estos establecimientos hay concentración de incumplimientos transversales.

En concreto, se dieron a conocer más de 1.440 infracciones relacionadas con requerimientos de la licencia, 252 infracciones de salud pública, 163 de gestión de residuos, 123 en materia laboral y 116 vinculadas a Hacienda, además de múltiples incidencias urbanísticas y paisaje urbano.

Las infracciones en los supermercados que no cierran

Según el Ayuntamiento de la ciudad, las infracciones que se detectan principalmente son actividad no ajustada a la licencia, infracciones relacionadas con la protección contra incendios, otras vinculadas a incumplimientos de la normativa de alcohol, y al ámbito de seguridad alimentaria, temas de higiene e incumplimientos de obligaciones de presentar planes de control.

A ello debe sumarse el impacto directo que supone la abertura de este tipo de establecimientos sobre la convivencia, el descanso vecinal, la gestión de residuos y la salud pública.

Barcelona, con el comercio local

Con los supermercados 24 horas de Barcelona y muchos otros establecimientos, dirigidos especialmente al turismo, la ciudad deja atrás el comercio local.

Por este desde el Ayuntamiento han lanzado iniciativas para que esto no suceda. Este año, la ciudad es Capitalidad Europea del Comercio Local y se organizan actos en torno a este emblema.

Destacan la Feria de Comercio Local, que se celebrará coincidiendo con el Día de Europa, en la plaza de las Glòries; el refuerzo de la visibilidad del comercio de la ciudad con motivo de la salida del Tour de Francia desde Barcelona el próximo mes de julio, y una nueva campaña de comunicación que apela al orgullo ciudadano por “Un comercio local de premio”.

También se han proyectado espacios de debate y reflexión como el Foro Europeo de las Ciudades y las Regiones del Comercio Local, liderado por la Generalitat de Catalunya, y las Jornadas Europeas de Benchmarking de la Unión Europea para identificar las tendencias y necesidades del comercio en clave de innovación, sostenibilidad y compromiso social.

Según el consistorio, también hay que creará un nuevo Observatorio Local del Comercio para la recogida de datos con un sistema estándar que refuerce las sinergias entre ciudades y que muestre la importancia de las políticas públicas de refuerzo en el comercio a escala local.