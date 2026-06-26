La Mareta deja de ser un remanso de paz para Sánchez: «No es digno de este lugar»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto iniciar sus vacaciones de verano en la isla canaria de Lanzarote, como hace cada año desde el 2018, junto a su familia. La ubicación exacta de su descanso es La Mareta, una joya arquitectónica de Patrimonio Nacional situada frente al mar. Aunque, este año, la presidenta del Partido Popular (PP) en Lanzarote y del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha sacado un comunicado estricto hacia Sánchez donde insta a «cancelar su estancia» en la isla y a «dar la palabra a los españoles convocando elecciones». Por lo tanto, una tradicional escapada que se ha convertido en una confrontación política.

El territorio de La Mareta

La Mareta es un palacio que funciona como residencia. Este lugar fue declarado Patrimonio Nacional y está ubicado frente al mar en Costa Teguise. Un complejo que se construyó por encargo del rey Huseein de Jordania y después fue cedido a la corona española. Desde hace décadas se ha utilizado como alojamiento para mandatarios y personalidades internacionales. Además de usarse por varios presidentes del gobierno durante sus periodos vacacionales. La finca cuenta con más de 10.000 metros cuadrados, varios bungalós independientes, jardines diseñados con inspiración volcánica, piscina, helipuerto y acceso directo al mar, convirtiéndose en una de las zonas más exclusivas del patrimonio estatal.

Algunas frases del comunicado

La presidenta del PP en Lanzarote, Astrid Pérez, expresa su desacuerdo con la llegada del presidente del Gobierno a la isla, principalmente por los escándalos de corrupción que salpican al jefe de gobierno y a su entorno. «Sólo sirve para contaminar las instituciones y desprestigiar la democracia», enfatiza la líder popular en su comunicado. Además, recrimina a Sánchez: «Lanzarote no puede ser el escondite de un presidente señalado. Aquí no pinta nada». Y enfatiza que el presidente «no es digno de esta isla».

La tensión política

Desde Moncloa no se ha confirmado de manera oficial el calendario vacacional del presidente, aunque se espera que Sánchez mantenga su tradición de viajar a la isla tras cerrar el curso político a finales de julio. Aun así, las críticas procedentes de Canarias demuestran que La Mareta ha dejado de ser el refugio tranquilo de Sánchez para convertirse en un nuevo escenario del enfrentamiento político nacional. Por eso, esta polémica aumenta la presión de las vacaciones del presidente debido al rechazo público que se ha generado desde una parte política canaria. Esto cuestiona el regreso del jefe de Gobierno a uno de sus lugares favoritos para el descanso vacacional.