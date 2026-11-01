Mallorca presenta en Londres un modelo turístico que apuesta por el invierno, seguro y responsable, para ofrecer una experiencia de calidad a quienes la visitan. Una Mallorca para descubrir y disfrutar, pero también para comprender, respetar y cuidar.

El Consell de Mallorca, a través de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca, participará del 3 al 5 de noviembre de la World Travel Market (WTM) de Londres, para reforzar su posicionamiento en el mercado británico y dar a conocer las principales líneas de actuación de su estrategia turística.

La delegación, encabezada por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, participará en una de las ferias turísticas más importantes del mundo.

El Reino Unido, segundo mercado emisor internacional más importante para Mallorca, constituye un interlocutor prioritario para trasladar esta visión y promover una manera de descubrir y disfrutar de la isla basada en el respeto por el territorio, por el patrimonio y por los residentes.

La visita estará marcada por un mensaje transversal: avanzar hacia un modelo turístico más responsable, que favorezca la convivencia entre residentes y visitantes, garantice su seguridad, preserve la identidad de la isla y fomente una conciencia compartida sobre la necesidad de cuidar Mallorca durante todo el año.

Dos presentaciones de un destino seguro

La agenda empezará el martes 3 de noviembre, a las 13.30 horas, con la presentación Mallorca, an Island That Takes Care of You, que tendrá lugar en el estand de las Illes Balears.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el consejero de Función Pública, Rafel Bosch, acompañados de los representantes del cuerpo de bomberos de Mallorca, darán a conocer algunas de las claves que hacen de Mallorca un destino seguro y preparado para ofrecer una experiencia de calidad a quienes la visitan.

La presentación pondrá el foco en la seguridad como un elemento fundamental del bienestar, la hospitalidad y la confianza que caracterizan a la isla como destino turístico.

El miércoles 4 de noviembre, a las 10.30 horas, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el consejero de Turismo, Guillem Ginard, protagonizarán la presentación Mallorca, What’s Next?, en el mismo estand de las Islas Baleares.

Descubrir la isla que queremos conservar

Durante el encuentro, se expondrán algunas de las acciones más relevantes contra la oferta turística ilegal desarrolladas durante los últimos meses y se ofrecerán datos relacionados con la retirada de anuncios ilegales de las principales plataformas de alquiler turístico internacional y con la interposición de expedientes sancionadores en la isla.

La presentación permitirá compartir con el sector turístico internacional las iniciativas que marcarán la estrategia turística de Mallorca en el futuro próximo, así como la evolución del modelo de gestión del destino y sus prioridades, con especial atención a la responsabilidad compartida, la sostenibilidad y la búsqueda de un mayor equilibrio entre la actividad turística y la calidad de vida de los residentes.

Uno de los momentos centrales de la participación de Mallorca en la WTM tendrá lugar el miércoles 4 de noviembre, a las 19.00 horas, en The Charterhouse de Londres, con A Winter in Mallorca, una experiencia cultural e inmersiva que mostrará una Mallorca diferente, alejada de las imágenes más conocidas del destino.

Tendrá una dimensión tanto turística-cultural como de transmisión de un mensaje de sensibilización: para cuidar Mallorca es necesario conocerla, comprender su identidad y respetar la forma de vida de quienes la habitan.

El objetivo es mostrar la Mallorca que sus residentes desean conservar y que se quiere invitar a descubrir a los visitantes: una isla con tradiciones vivas, un patrimonio singular y una identidad propia que forman parte esencial de su atractivo.

La iniciativa también busca fomentar una mayor conciencia sobre la importancia de la convivencia entre residentes y turistas, promoviendo una relación basada en el respeto mutuo y en la responsabilidad compartida de preservar los valores que hacen de Mallorca un destino único.