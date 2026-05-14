Los independentistas de Més exigen castigar con una tasa doble de basuras a los palmesanos que no reciclen. Proponen que pasen a pagar 250 euros en lugar de los 127 euros actuales que de media se abonan por este concepto en la capital balear.

La propuesta es implantar una tasa de residuos basada en el principio de que «quien contamina paga». Para hacerlo posible, la formación plantea reducir un 50% la tasa a las familias y los negocios que separen correctamente sus residuos y que los que no reciclen paguen el doble. Actualmente, el 70% de los residuos de Palma son incinerados, por lo que no son reciclados.

«No es aceptable que Palma viva de espaldas a la emergencia climática. Mientras otras ciudades avanzan con políticas valientes, aquí hay un gobierno sin ambición, ni proyecto. La única política ambiental del PP es quemar más residuos», ha alegado la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol.

En estos momentos, una familia paga 126,27 euros anuales por el tratamiento de residuos y, durante los primeros años, el modelo sería voluntario e incorporaría un sistema de Inspección Técnica de Residuos.

También han concretado que se podrían beneficiar los pequeños comercios. Así, un horno, una tienda de barrio o un bar que separaran correctamente el cartón, el vidrio, la orgánica y los envases podrían reducir sus gastos de tratamiento de residuos. Actualmente, los locales comerciales de menos de 100 m² pagan 203 euros en el año. Con el nuevo sistema, en caso de reciclar, pasarían a pagar unos 100 euros.

«No es justo que paguen lo mismo los que reciclan que los que no lo hacen. Se necesita una fiscalidad ambiental justa que premie las buenas prácticas», ha defendido Truyol, que gobernando las dos pasadas legislaturas en Palma en coalición con los socialistas, jamás impulsó una iniciativa de este calado medioambiental.

La moción que presentarán en el próximo pleno también propone crear dos puntos verdes grandes nuevos en Palma -en los distritos de Llevant y Ponent- y poner en marcha hasta 80 puntos verdes de barrio, además de unos 20 talleres de reparación y de reutilización.

Estos espacios facilitarían el reciclaje de residuos especiales, como baterías, pinturas o aparatos electrónicos, y darían una segunda vida a muebles y electrodomésticos, al impulsar además la economía circular y crear oportunidades sociales y laborales a los barrios.

«El mejor residuo es el que no se genera. Reutilizar y reparar es más sostenible, más barato y mucho más inteligente que continuar quemando recursos», ha afirmado Truyol.

Al mismo tiempo, han asegurado que Palma está «estancada» en materia de recogida selectiva, puesto que, a su manera de ver, «muchos barrios están sin contenedores de materia orgánica» y «no se hacen campañas de sensibilización». La regidora ha censurado que el gobierno municipal «incumpla» las obligaciones que establecen las leyes balear y estatal de residuos.

«El gobierno municipal no solo incumple el espíritu de las leyes de residuos, sino que importa basuras de Ibiza y hace de este modo el problema todavía más gordo. Cada vez que el gobierno del PP quema materiales reciclables, quema también dinero público y contamina el aire que se respira», ha remarcado Truyol.

Por estos motivos, ha exigido un «giro inmediato» en la política de residuos para convertir Palma en una ciudad «referente en reciclaje, reutilización y economía circular».