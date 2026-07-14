Herencia fantasma en Baleares: le prometieron mansiones en Dubái y Londres de una familiar muerta que ni conocía y acabó estafado

Dos hombres se sientan este martes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Baleares por presuntamente estafar más de 100.000 euros a una persona haciéndole creer que tenía que recibir una gigantesca herencia de 20 millones de euros por la supuesta muerte de una familiar que no conocía.

Todo comenzó cuando los dos procesados enviaron a la víctima un correo electrónico en febrero de 2019 en el que se hacían pasar por una entidad bancaria austriaca. Según el escrito de acusación, los estafadores le decían que una pariente que no conocía de nada había fallecido y que ahora él debía actuar como albacea de su patrimonio.

Al ver la espectacular cantidad de dinero de la que se hablaba, el afectado aceptó la propuesta y se mostró totalmente abierto a realizar todas las gestiones necesarias para conseguir los fondos. Y es que esta supuesta fortuna incluía dos propiedades ubicadas en Dubái y un ático de lujo situado en el exclusivo barrio londinense de Kensington, en el Reino Unido.

Para llevar a cabo las supuestas gestiones, los acusados hicieron creer a la víctima que era imprescindible enviar dinero a varias cuentas bancarias del extranjero. Supuestamente, estos pagos eran necesarios para abonar los impuestos requeridos para poder transferir los millonarios activos a su cuenta personal. Presa de su inocencia y de las ganas de llenarse los bolsillos, el hombre cayó en la trampa y llegó a transferir a los procesados una suma total que supera los 105.000 euros.

Para la Fiscalía, estos hechos constituyen un claro delito de estafa, por lo que pide para los procesados un total de cuatro años de prisión para cada uno y el pago de una responsabilidad civil de algo más de 105.000 euros.

El juicio arranca este martes 14 de julio a partir de las 09:45 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares.