Ávoris y Sony Music impulsan una alianza estratégica para crear nuevas experiencias que unen música y viajes

Ávoris ha alcanzado un acuerdo estratégico con Sony Music para desarrollar durante los próximos tres años una plataforma de colaboración destinada a crear nuevas experiencias en la intersección entre la música y el turismo. La alianza nace con el objetivo de impulsar proyectos que conecten ambos sectores mediante propuestas innovadoras dirigidas tanto a viajeros como a artistas, empresas y aficionados.

La colaboración permitirá diseñar experiencias exclusivas, viajes temáticos, contenidos y acciones especiales que acerquen la música a nuevos públicos y conviertan el viaje en una forma diferente de descubrir artistas, destinos y culturas. Asimismo, ambas compañías, según explican en un comunicado, trabajarán conjuntamente en iniciativas que faciliten la movilidad internacional y el desarrollo de proyectos vinculados a la industria musical.

Sony Music, con el apoyo de la agencia creativa Arrebata, desarrollará las primeras iniciativas junto a B travel y BCD Meetings & Events, dos de las marcas especializadas de Ávoris, que aportarán su experiencia en el diseño de viajes, eventos y experiencias personalizadas.

Además de las propuestas dirigidas al consumidor, el acuerdo contempla el desarrollo de soluciones específicas para artistas y profesionales del sector musical, aprovechando la capacidad operativa y la experiencia internacional de Ávoris en la gestión integral de desplazamientos, eventos y viajes corporativos.

«En Ávoris siempre hemos entendido que viajar consiste en vivir experiencias capaces de emocionar y generar recuerdos duraderos. La música comparte exactamente esa capacidad de conectar con las personas, independientemente de su origen o destino. Esta alianza con Sony Music nos permite unir dos universos que comparten un enorme potencial para crear propuestas únicas, diferenciales y con un gran valor añadido para nuestros clientes y para la propia industria cultural», asegura Juan Miguel Morales, director general del área minorista de Ávoris.

A través de esta colaboración, Sony Music aportará su conocimiento del universo artístico, el acceso a contenidos y a experiencias ligadas a la música contemporánea, mientras que Ávoris contribuirá con su capacidad para diseñar, gestionar y operar experiencias de viaje a escala internacional.

Durante los próximos meses, ambas compañías anunciarán las primeras iniciativas conjuntas, que abarcarán experiencias exclusivas, proyectos de contenido y nuevas propuestas destinadas a acercar la música al viajero y los viajes al universo musical.