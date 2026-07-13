Ávoris y Sony Music impulsan una alianza estratégica para crear nuevas experiencias que unen música y viajes
Permitirá desarrollar propuestas exclusivas para viajeros, artistas y empresas, conectando estas dos industrias
B travel y BCD Meetings & Events liderarán las primeras iniciativas conjuntas, que se anunciarán durante los próximos meses
Ávoris ha alcanzado un acuerdo estratégico con Sony Music para desarrollar durante los próximos tres años una plataforma de colaboración destinada a crear nuevas experiencias en la intersección entre la música y el turismo. La alianza nace con el objetivo de impulsar proyectos que conecten ambos sectores mediante propuestas innovadoras dirigidas tanto a viajeros como a artistas, empresas y aficionados.
La colaboración permitirá diseñar experiencias exclusivas, viajes temáticos, contenidos y acciones especiales que acerquen la música a nuevos públicos y conviertan el viaje en una forma diferente de descubrir artistas, destinos y culturas. Asimismo, ambas compañías, según explican en un comunicado, trabajarán conjuntamente en iniciativas que faciliten la movilidad internacional y el desarrollo de proyectos vinculados a la industria musical.
Sony Music, con el apoyo de la agencia creativa Arrebata, desarrollará las primeras iniciativas junto a B travel y BCD Meetings & Events, dos de las marcas especializadas de Ávoris, que aportarán su experiencia en el diseño de viajes, eventos y experiencias personalizadas.
Además de las propuestas dirigidas al consumidor, el acuerdo contempla el desarrollo de soluciones específicas para artistas y profesionales del sector musical, aprovechando la capacidad operativa y la experiencia internacional de Ávoris en la gestión integral de desplazamientos, eventos y viajes corporativos.
«En Ávoris siempre hemos entendido que viajar consiste en vivir experiencias capaces de emocionar y generar recuerdos duraderos. La música comparte exactamente esa capacidad de conectar con las personas, independientemente de su origen o destino. Esta alianza con Sony Music nos permite unir dos universos que comparten un enorme potencial para crear propuestas únicas, diferenciales y con un gran valor añadido para nuestros clientes y para la propia industria cultural», asegura Juan Miguel Morales, director general del área minorista de Ávoris.
A través de esta colaboración, Sony Music aportará su conocimiento del universo artístico, el acceso a contenidos y a experiencias ligadas a la música contemporánea, mientras que Ávoris contribuirá con su capacidad para diseñar, gestionar y operar experiencias de viaje a escala internacional.
Durante los próximos meses, ambas compañías anunciarán las primeras iniciativas conjuntas, que abarcarán experiencias exclusivas, proyectos de contenido y nuevas propuestas destinadas a acercar la música al viajero y los viajes al universo musical.