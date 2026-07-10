Cielo variable con nubosidad en el tercio norte y mayor claridad en el resto de la provincia. A medida que avance la tarde, se prevén chubascos tormentosos en el sistema Ibérico. Las temperaturas descenderán, aunque algunas zonas seguirán alcanzando hasta 40 grados. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: calor intenso y cielo nublado

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente esta mañana, con una tenue luz que comienza a iluminar la ciudad a las 6:38. Aunque el sol se asoma tímido, no hay mucho que temer por precipitaciones: hay margen para algún chubasco disperso durante la mañana, pero las probabilidades son bajas. Con una temperatura mínima de 24 grados y una sensación térmica que podría rozar los 39, se espera un día cálido y con una humedad relativa que, aunque baja, aún puede sentirse cómoda. El viento soplará del sureste, con una velocidad media de 20 km/h, lo que aportará un ligero alivio en el ambiente.

Ya por la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 40 grados y aunque el cielo mantendrá su suave manto gris, las posibilidades de lluvia disminuyen considerablemente, convirtiendo la tarde en un momento ideal para disfrutar de un paseo al atardecer. La puesta del sol, prevista para las 21:38, nos regalará una iluminación dorada que contrastará con la calidez del día. Recuerda cuidar de tu hidratación, ya que el aire cargado en ciertas horas podría hacerte sentir el calor más intensamente.

Calatayud: cielo inestable y brisas frescas

Las primeras luces del día dibujan un panorama inquietante en Calatayud, con un cielo que, aunque tímido, anticipa un trasfondo de inestabilidad. La brisa sopla con fuerza desde el noreste, llevando consigo un aire fresco que se mezcla con las posibilidades de lluvia que se avecinan. Durante la mañana, el sol que emerge entre nubes ofrece temperaturas suaves, rondando los 21 grados, pero pronto el tiempo se tornará en un escenario más revuelto.

A medida que avanza la tarde, la situación cambia drásticamente. Las probabilidades de lluvia alcanzan un 75% y las rachas de viento podrían superar los 50 km/h, creando un ambiente más inquietante. La temperatura máxima se situará en 35 grados, pero la sensación térmica puede elevarse hasta los 36. Con esta previsión, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien; podría ser un día para recordar.

Tarazona: ambiente estable con nubes dispersas

La jornada promete ser mayormente tranquila, con un tiempo que se mantendrá estable y algunas nubes dispersas durante la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 21 grados y un máximo de 36, con una brisa suave que soplará desde el noreste, proporcionando un ambiente fresco.

Perfecto para salir a dar un paseo o disfrutar de actividades al aire libre, el día invita a aprovechar el tiempo en compañía de amigos o familiares. Con una atmósfera relajada, es una buena ocasión para disfrutar del entorno y reconectar con la naturaleza.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET