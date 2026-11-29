Cielo con intervalos nubosos y posibles bancos de niebla matinal en el este del valle del Ebro, que se disiparán a lo largo de la mañana. Las temperaturas mínimas experimentarán cambios ligeros, mientras que las máximas descenderán. Se espera viento flojo que se intensificará a moderado a partir del mediodía. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes suaves y ambiente ligero durante el día

El cielo de Zaragoza se presenta como un lienzo de nubes suaves que se desperezan lentamente, mientras el sol, tímido, asoma tras el horizonte a las 08:08. Durante la jornada de hoy, la temperatura oscilará entre los frescos 5 grados en la madrugada y alcanzará un máximo de 15 grados por la tarde. Con vientos suaves que rondan los 10 km/h, el ambiente se sentirá ligero, aunque con una humedad que, al superar el 80%, puede resultar algo pesado en el aire.

A medida que avanza la mañana, las nubes acompañarán el ansiado despertar de la ciudad, pero no se esperan lluvias significativas, dejando espacio para disfrutar de las horas de luz hasta las 17:34. Ya por la tarde, el cielo mantendrá su tono grisáceo, mientras la sensación térmica podría variar, llegando a sentirse como 14 grados. Este primer día de jornada promete ser cálido sin sorpresas, ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad.

Calatayud: lluvias y viento fuerte todo el día

El día en Calatayud comienza con un aire fresco que presagia cambios inminentes. Las nubes se amontonan en el horizonte y el viento, ya con fuerza, trae consigo la promesa de una jornada revuelta. A medida que avanza la mañana, los termómetros marcarán una mínima de 2 grados, pero la sensación térmica podría descender aún más. Las lluvias serán protagonistas, con una probabilidad del 100% en el transcurso del día.

A medida que la tarde se asoma, el panorama se tornará más complicado. Las rachas de viento sobrepasarán los 30 km/h y la humedad puede volverse agobiante, superando el 95%. La temperatura máxima alcanzará los 13 grados, pero la sensación térmica puede no resultar tan acogedora. Es aconsejable salir con paraguas y una chaqueta que abrige, ya que las lluvias podrían sorprender en cualquier momento.

Tarazona: ambiente tranquilo y algo nublado

El tiempo presenta una jornada estable con momentos de algo de nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 13 grados, creando un ambiente templado. Aunque hay una ligera probabilidad de lluvia en la tarde-noche, el viento será prácticamente imperceptible, lo que permitirá disfrutar del día sin inconvenientes.

Un ambiente tranquilo invita a aprovechar las horas al aire libre, ideal para pasear por el parque o disfrutar de un café en la terraza. Sin dudas, es un buen momento para realizar actividades diarias sin prisas y disfrutar de los pequeños placeres de la vida.