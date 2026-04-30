Precio de la gasolina hoy 30 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
El listado con las gasolineras más económicas de Andalucía hoy 30 de abril
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El precio de la gasolina es algo que sigue preocupando a los conductores, y es que aunque parece que los precios, al menos en Andalucía, parece que ya no se mueven mucho de los 1,3 o 1,4 euros, todavía es importante saber donde es más barato repostar para poder ahorrar aunque sean unos céntimos. De este modo, si deseas estar bien informado, tenemos para ti todos los precios actualizados, a partir de lo que reportan las gasolineras y muestra el Geoportal gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica, así que toma nota porque estos son los precios de hoy jueves 30 de abril y para algunas de las principales ciudades de Andalucía como la mencionada Sevilla, así como Cádiz, Málaga, Córdoba o Murcia.
Precio de la gasolina hoy 30 de abril en Sevilla
Los precios de la gasolina para este 30 de abril si vives en Sevilla:
Gasolina 95
- Ballenoil. Arahal. Avda. Virgen de Montemayor, 15. Precio: 1,14 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. SE-30 Nudo Calonge. Precio: 1,287 €/l.
- Petroprix. Calonge. C/ Metalurgia s/n. Precio: 1,287 €/l.
- Plenergy. Sevilla. C/ Metalurgia s/n. Precio: 1,287 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. C/ Écija-Jerez, 11. Precio: 1,289 €/l.
- Petrouya. Utrera. Ctra. Utrera-Sevilla km 1. Precio: 1,289 €/l.
- Family Energy. Utrera. C.C. Almazara Plaza. Precio: 1,289 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla s/n. Precio: 1,289 €/l.
- Plenergy. Utrera. C/ Almazara, 2. Precio: 1,289 €/l.
- Plenergy. Utrera. C/ Mirlo, 1. Precio: 1,289 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1,465 €/l.
- Shell. Sevilla. Avda. Alcalde Luis Uruñuela. Precio: 1,529 €/l.
- Galp. Sevilla. C/ Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,549 €/l.
- Galp. Sevilla. Avda. Andalucía, 44. Precio: 1,549 €/l.
- Shell. San José de la Rinconada. Precio: 1,579 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. A-92 km 4. Precio: 1,589 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. C/ Metalurgia s/n. Precio: 1,589 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Precio: 1,595 €/l.
- Meroil. Lora del Río. Precio: 1,599 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Precio: 1,599 €/l.
Diésel
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1,465 €/l.
- Shell. Sevilla. Avda. Alcalde Luis Uruñuela. Precio: 1,529 €/l.
- Galp. Sevilla. C/ Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,549 €/l.
- Galp. Sevilla. Avda. Andalucía, 44. Precio: 1,549 €/l.
- Shell. San José de la Rinconada. Precio: 1,579 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Precio: 1,589 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Precio: 1,589 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Precio: 1,595 €/l.
- Meroil. Lora del Río. Precio: 1,599 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Precio: 1,599 €/l.
Precio de la gasolina hoy 30 de abril en Málaga
Cuánto cuesta hoy la gasolina y el diésel en el caso de vivir en Málaga:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Sra. del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avda. Juan XXIII s/n. Precio: 1,392 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena). C/ Santo Tomás (Urb. La Leala). Precio: 1,398 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Urb. La Leala, 22. Precio: 1,398 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena). C/ Pacharán, 25. Precio: 1,398 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4. Precio: 1,399 €/l.
- Ballenoil. Estepona. C/ Graham Bell, 13. Precio: 1,399 €/l.
- Los Remedios-Picasat SCA. Ronda. Ctra. CA-9113 km 11. Precio: 1,41 €/l.
- Plenergy. Torremolinos. Cañada de los Cardos s/n. Precio: 1,417 €/l.
- Ballenoil. Torremolinos. C/ Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1,417 €/l.
- Madesa-Benamaina. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Avda. Tívoli, 19. Precio: 1,418 €/l.
Gasolina 98
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avda. Antonio Machado. Precio: 1,539 €/l.
- Coloso Churriana. Málaga. Ctra. Coín-Málaga km 89. Precio: 1,555 €/l.
- Coloso. Málaga. Ctra. de Coín km 54. Precio: 1,555 €/l.
- Sin rótulo. Marbella. C/ Aluminio. Precio: 1,569 €/l.
- AGLA. Cerralba. Precio: 1,605 €/l.
- Shell. Málaga. Avda. Velázquez. Precio: 1,609 €/l.
- E.S. El Valle (AGLA). Cártama. Precio: 1,619 €/l.
- Galp. Fuengirola. Finca Valdelecrín. Precio: 1,619 €/l.
- La Trocha. Coín. Precio: 1,629 €/l.
- Gueroil. Cajiz. A-7 km 264,5. Precio: 1,629 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Sra. del Carmen. Cuevas de San Marcos. Precio: 1,609 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Precio: 1,618 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Precio: 1,618 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Precio: 1,618 €/l.
- Madesa-Benamaina. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Precio: 1,628 €/l.
- Coop. Virgen de la Oliva. Mollina. Precio: 1,633 €/l.
- Plenergy. Torremolinos. Precio: 1,637 €/l.
- Ballenoil. Torremolinos. Precio: 1,637 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Precio: 1,639 €/l.
- Ballenoil. Estepona. Precio: 1,639 €/l.
Precio de la gasolina hoy 30 de abril en Cádiz
Las gasolineras más económicas para la zona de Cádiz hoy jueves:
Gasolina 95
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Ctra. N-IV km 653,2. Precio: 1,369 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. C/ Río Guadarranque, 1. Precio: 1,369 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. C/ Albert Einstein, 17. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avda. del Perú (P.I.). Precio: 1,369 €/l.
- Shell. Los Arenales. Polígono Salinas. Precio: 1,379 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avda. de Arcos, 60. Precio: 1,379 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avda. Sanlúcar. Precio: 1,385 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,385 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Ctra. de Lebrija km 6. Precio: 1,385 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Precio: 1,489 €/l.
- Es Coloso. La Línea de la Concepción. Precio: 1,495 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Precio: 1,499 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Precio: 1,519 €/l.
- Tarifa Oil. Tarifa. Precio: 1,579 €/l.
- BP. Cádiz. Zona Gibraltar. Precio: 1,585 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Precio: 1,589 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Precio: 1,599 €/l.
- Eni. Cádiz. Zona Franca. Precio: 1,599 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Precio: 1,599 €/l.
Diésel
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Precio: 1,605 €/l.
- Carrefour. Jerez de la Frontera. Precio: 1,719 €/l.
- Carrefour. Arcos de la Frontera. Precio: 1,759 €/l.
- E.S. Campo de Gibraltar. La Línea. Precio: 1,699 €/l.
- DP. Vejer de la Frontera. Precio: 1,799 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Precio: 1,744 €/l.
- BP. Jerez de la Frontera. Precio: 1,739 €/l.
- Galp. Barbate. Precio: 1,714 €/l.
- Carrefour. Algeciras. Precio: 1,749 €/l.
- Carrefour. La Línea. Precio: 1,719 €/l.
Precio de la gasolina hoy 30 de abril en Córdoba
El precio de las gasolina que debes consultar para hoy jueves, en la zona de Córdoba:
Gasolina 95
- Ballenoil. Lucena. C/ Ejido del Valle (junto recinto ferial). Precio: 1,369 €/l.
- Plenergy. Lucena. C/ Concha Lago. Precio: 1,369 €/l.
- Plenergy. Anjarón. C/ Espejo, 21. Precio: 1,369 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avda. Santa Ana, 83. Precio: 1,374 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. A-339 km 17,8. Precio: 1,374 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avda. Guardia Civil, 9. Precio: 1,379 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avda. de la Infancia, 15. Precio: 1,379 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco. Precio: 1,389 €/l.
- Enerplus. Córdoba. Avda. Lonjas, s/n. Precio: 1,399 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte. Precio: 1,399 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Precio: 1,489 €/l.
- Mirasierra. Rute. Precio: 1,489 €/l.
- Fueling. Lucena. Precio: 1,489 €/l.
- El Carmen. Posadas. Precio: 1,559 €/l.
- Repsol. Alcolea. Precio: 1,575 €/l.
- Family Energy. Montilla. Precio: 1,589 €/l.
- Shell. Lucena. Precio: 1,589 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. Precio: 1,599 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Precio: 1,599 €/l.
- Carrefour. Baena. Precio: 1,609 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Palma del Río. Precio: 1,604 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Precio: 1,604 €/l.
- F. del Moral. Rute. Precio: 1,609 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Precio: 1,618 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Precio: 1,622 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Precio: 1,629 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Precio: 1,639 €/l.
- Plenergy. Lucena. Precio: 1,639 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Precio: 1,639 €/l.
- Enerplus. Lucena. Precio: 1,649 €/l.
Precio de la gasolina hoy 30 de abril en Granada
En el caso de vivir en Granada, estos son los precios más económicos:
Gasolina 95
- Alcampo Motril. Motril. Avda. Salobreña, s/n. Precio: 1,379 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. C/ Loja, s/n. Precio: 1,389 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. C/ Baza, 328. Precio: 1,389 €/l.
- Lerfu. Albolote. Pol. Juncaril parcela 238. Precio: 1,389 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. C/ Motril parcela 243. Precio: 1,389 €/l.
- GM Oil. Motril. C/ Santo Domingo, 23. Precio: 1,389 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. C/ Loja esq. Guadix. Precio: 1,409 €/l.
- Minioil. Peligros. N-323 km 122. Precio: 1,418 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo Crta. Jaén km 88. Precio: 1,425 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1,425 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo Motril. Motril. Precio: 1,529 €/l.
- AM97 Plus. Valderrubio. Precio: 1,539 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Precio: 1,579 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Precio: 1,579 €/l.
- Fueling. Albolote. Precio: 1,579 €/l.
- Alcampo. Granada. Precio: 1,595 €/l.
- San Lázaro. Güevéjar. Precio: 1,595 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Precio: 1,599 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Precio: 1,599 €/l.
Diésel
- Alcampo Motril. Motril. Precio: 1,579 €/l.
- GM Oil. Motril. Precio: 1,589 €/l.
- Gaia. Zújar. Precio: 1,629 €/l.
- Petroprix. Motril. Precio: 1,629 €/l.
- Petroprix. Huétor Tájar. Precio: 1,639 €/l.
- Andaluza de Transportes. Albolote. Precio: 1,645 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Precio: 1,649 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Precio: 1,649 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Precio: 1,649 €/l.
- Lerfu. Albolote. Precio: 1,649 €/l.
Cómo encontrar las gasolineras más económicas
Ahora que ya has podido ver el listado, quizás quieres consultar los precios a otro hora, u otro día, y puedes hacerlo de forma fácil con sólo entrar en el Geoportal gasolineras que es la herramienta que tiene, como ya sabemos, el Ministerio de Transición Ecológica y en el que además de las gasolineras listadas, las puedes ver también en forma de mapa, como este que te mostramos a modo de ejemplo, de una parte de Málaga: