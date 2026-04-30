Precio de la gasolina hoy 30 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

El precio de la gasolina es algo que sigue preocupando a los conductores, y es que aunque parece que los precios, al menos en Andalucía, parece que ya no se mueven mucho de los 1,3 o 1,4 euros, todavía es importante saber donde es más barato repostar para poder ahorrar aunque sean unos céntimos. De este modo, si deseas estar bien informado, tenemos para ti todos los precios actualizados, a partir de lo que reportan las gasolineras y muestra el Geoportal gasolineras del Ministerio de Transición Ecológica, así que toma nota porque estos son los precios de hoy jueves 30 de abril y para algunas de las principales ciudades de Andalucía como la mencionada Sevilla, así como Cádiz, Málaga, Córdoba o Murcia.

Precio de la gasolina hoy 30 de abril en Sevilla

Los precios de la gasolina para este 30 de abril si vives en Sevilla:

Gasolina 95

Ballenoil . Arahal. Avda. Virgen de Montemayor, 15. Precio: 1,14 €/l.

. Arahal. Avda. Virgen de Montemayor, 15. Precio: 1,14 €/l. Ronda Norte . Sevilla. SE-30 Nudo Calonge. Precio: 1,287 €/l.

. Sevilla. SE-30 Nudo Calonge. Precio: 1,287 €/l. Petroprix . Calonge. C/ Metalurgia s/n. Precio: 1,287 €/l.

. Calonge. C/ Metalurgia s/n. Precio: 1,287 €/l. Plenergy . Sevilla. C/ Metalurgia s/n. Precio: 1,287 €/l.

. Sevilla. C/ Metalurgia s/n. Precio: 1,287 €/l. E.S. Vistalegre . Utrera. C/ Écija-Jerez, 11. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. C/ Écija-Jerez, 11. Precio: 1,289 €/l. Petrouya . Utrera. Ctra. Utrera-Sevilla km 1. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Ctra. Utrera-Sevilla km 1. Precio: 1,289 €/l. Family Energy . Utrera. C.C. Almazara Plaza. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. C.C. Almazara Plaza. Precio: 1,289 €/l. Ballenoil . Utrera. Plaza de la Trianilla s/n. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. Plaza de la Trianilla s/n. Precio: 1,289 €/l. Plenergy . Utrera. C/ Almazara, 2. Precio: 1,289 €/l.

. Utrera. C/ Almazara, 2. Precio: 1,289 €/l. Plenergy. Utrera. C/ Mirlo, 1. Precio: 1,289 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1,465 €/l.

. Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1,465 €/l. Shell . Sevilla. Avda. Alcalde Luis Uruñuela. Precio: 1,529 €/l.

. Sevilla. Avda. Alcalde Luis Uruñuela. Precio: 1,529 €/l. Galp . Sevilla. C/ Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,549 €/l.

. Sevilla. C/ Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,549 €/l. Galp . Sevilla. Avda. Andalucía, 44. Precio: 1,549 €/l.

. Sevilla. Avda. Andalucía, 44. Precio: 1,549 €/l. Shell . San José de la Rinconada. Precio: 1,579 €/l.

. San José de la Rinconada. Precio: 1,579 €/l. Galp . Alcalá de Guadaíra. A-92 km 4. Precio: 1,589 €/l.

. Alcalá de Guadaíra. A-92 km 4. Precio: 1,589 €/l. Nueva Calonge . Sevilla. C/ Metalurgia s/n. Precio: 1,589 €/l.

. Sevilla. C/ Metalurgia s/n. Precio: 1,589 €/l. Enerplus . Mairena del Alcor. Precio: 1,595 €/l.

. Mairena del Alcor. Precio: 1,595 €/l. Meroil . Lora del Río. Precio: 1,599 €/l.

. Lora del Río. Precio: 1,599 €/l. Family Energy. Morón de la Frontera. Precio: 1,599 €/l.

Diésel

Alcampo . Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1,465 €/l.

. Sevilla. Ronda del Tamarguillo. Precio: 1,465 €/l. Shell . Sevilla. Avda. Alcalde Luis Uruñuela. Precio: 1,529 €/l.

. Sevilla. Avda. Alcalde Luis Uruñuela. Precio: 1,529 €/l. Galp . Sevilla. C/ Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,549 €/l.

. Sevilla. C/ Antonio Peña y López, 5. Precio: 1,549 €/l. Galp . Sevilla. Avda. Andalucía, 44. Precio: 1,549 €/l.

. Sevilla. Avda. Andalucía, 44. Precio: 1,549 €/l. Shell . San José de la Rinconada. Precio: 1,579 €/l.

. San José de la Rinconada. Precio: 1,579 €/l. Galp . Alcalá de Guadaíra. Precio: 1,589 €/l.

. Alcalá de Guadaíra. Precio: 1,589 €/l. Nueva Calonge . Sevilla. Precio: 1,589 €/l.

. Sevilla. Precio: 1,589 €/l. Enerplus . Mairena del Alcor. Precio: 1,595 €/l.

. Mairena del Alcor. Precio: 1,595 €/l. Meroil . Lora del Río. Precio: 1,599 €/l.

. Lora del Río. Precio: 1,599 €/l. Family Energy. Morón de la Frontera. Precio: 1,599 €/l.

Precio de la gasolina hoy 30 de abril en Málaga

Cuánto cuesta hoy la gasolina y el diésel en el caso de vivir en Málaga:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Sra. del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avda. Juan XXIII s/n. Precio: 1,392 €/l.

. Cuevas de San Marcos. Avda. Juan XXIII s/n. Precio: 1,392 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel (Benalmádena). C/ Santo Tomás (Urb. La Leala). Precio: 1,398 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). C/ Santo Tomás (Urb. La Leala). Precio: 1,398 €/l. Petroprix . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Urb. La Leala, 22. Precio: 1,398 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Urb. La Leala, 22. Precio: 1,398 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel (Benalmádena). C/ Pacharán, 25. Precio: 1,398 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). C/ Pacharán, 25. Precio: 1,398 €/l. Ballenoil . Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4. Precio: 1,399 €/l.

. Estepona. Sector Arroyo Enmedio E4. Precio: 1,399 €/l. Ballenoil . Estepona. C/ Graham Bell, 13. Precio: 1,399 €/l.

. Estepona. C/ Graham Bell, 13. Precio: 1,399 €/l. Los Remedios-Picasat SCA . Ronda. Ctra. CA-9113 km 11. Precio: 1,41 €/l.

. Ronda. Ctra. CA-9113 km 11. Precio: 1,41 €/l. Plenergy . Torremolinos. Cañada de los Cardos s/n. Precio: 1,417 €/l.

. Torremolinos. Cañada de los Cardos s/n. Precio: 1,417 €/l. Ballenoil . Torremolinos. C/ Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1,417 €/l.

. Torremolinos. C/ Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1,417 €/l. Madesa-Benamaina. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Avda. Tívoli, 19. Precio: 1,418 €/l.

Gasolina 98

M3 Petróleos . Benalmádena. Avda. Antonio Machado. Precio: 1,539 €/l.

. Benalmádena. Avda. Antonio Machado. Precio: 1,539 €/l. Coloso Churriana . Málaga. Ctra. Coín-Málaga km 89. Precio: 1,555 €/l.

. Málaga. Ctra. Coín-Málaga km 89. Precio: 1,555 €/l. Coloso . Málaga. Ctra. de Coín km 54. Precio: 1,555 €/l.

. Málaga. Ctra. de Coín km 54. Precio: 1,555 €/l. Sin rótulo . Marbella. C/ Aluminio. Precio: 1,569 €/l.

. Marbella. C/ Aluminio. Precio: 1,569 €/l. AGLA . Cerralba. Precio: 1,605 €/l.

. Cerralba. Precio: 1,605 €/l. Shell . Málaga. Avda. Velázquez. Precio: 1,609 €/l.

. Málaga. Avda. Velázquez. Precio: 1,609 €/l. E.S. El Valle (AGLA) . Cártama. Precio: 1,619 €/l.

. Cártama. Precio: 1,619 €/l. Galp . Fuengirola. Finca Valdelecrín. Precio: 1,619 €/l.

. Fuengirola. Finca Valdelecrín. Precio: 1,619 €/l. La Trocha . Coín. Precio: 1,629 €/l.

. Coín. Precio: 1,629 €/l. Gueroil. Cajiz. A-7 km 264,5. Precio: 1,629 €/l.

Diésel

S.C.A.A. Ntra. Sra. del Carmen . Cuevas de San Marcos. Precio: 1,609 €/l.

. Cuevas de San Marcos. Precio: 1,609 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Precio: 1,618 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Precio: 1,618 €/l. Petroprix . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Precio: 1,618 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Precio: 1,618 €/l. Ballenoil . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Precio: 1,618 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Precio: 1,618 €/l. Madesa-Benamaina . Arroyo de la Miel (Benalmádena). Precio: 1,628 €/l.

. Arroyo de la Miel (Benalmádena). Precio: 1,628 €/l. Coop. Virgen de la Oliva . Mollina. Precio: 1,633 €/l.

. Mollina. Precio: 1,633 €/l. Plenergy . Torremolinos. Precio: 1,637 €/l.

. Torremolinos. Precio: 1,637 €/l. Ballenoil . Torremolinos. Precio: 1,637 €/l.

. Torremolinos. Precio: 1,637 €/l. Ballenoil . Estepona. Precio: 1,639 €/l.

. Estepona. Precio: 1,639 €/l. Ballenoil. Estepona. Precio: 1,639 €/l.

Precio de la gasolina hoy 30 de abril en Cádiz

Las gasolineras más económicas para la zona de Cádiz hoy jueves:

Gasolina 95

Ballenoil . El Puerto de Santa María. Ctra. N-IV km 653,2. Precio: 1,369 €/l.

. El Puerto de Santa María. Ctra. N-IV km 653,2. Precio: 1,369 €/l. Petroprix . El Puerto de Santa María. C/ Río Guadarranque, 1. Precio: 1,369 €/l.

. El Puerto de Santa María. C/ Río Guadarranque, 1. Precio: 1,369 €/l. Petroprix . Los Arenales. C/ Albert Einstein, 17. Precio: 1,369 €/l.

. Los Arenales. C/ Albert Einstein, 17. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Río San Pedro. Avda. del Perú (P.I.). Precio: 1,369 €/l.

. Río San Pedro. Avda. del Perú (P.I.). Precio: 1,369 €/l. Shell . Los Arenales. Polígono Salinas. Precio: 1,379 €/l.

. Los Arenales. Polígono Salinas. Precio: 1,379 €/l. Plenergy . Villamartín. Avda. de Arcos, 60. Precio: 1,379 €/l.

. Villamartín. Avda. de Arcos, 60. Precio: 1,379 €/l. Ballenoil . Jerez de la Frontera. Avda. Sanlúcar. Precio: 1,385 €/l.

. Jerez de la Frontera. Avda. Sanlúcar. Precio: 1,385 €/l. Alcampo . Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,385 €/l.

. Jerez de la Frontera. Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1,385 €/l. Ballenoil. Jerez de la Frontera. Ctra. de Lebrija km 6. Precio: 1,385 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Jerez de la Frontera. Precio: 1,489 €/l.

. Jerez de la Frontera. Precio: 1,489 €/l. Es Coloso . La Línea de la Concepción. Precio: 1,495 €/l.

. La Línea de la Concepción. Precio: 1,495 €/l. Tamoil . Jerez de la Frontera. Precio: 1,499 €/l.

. Jerez de la Frontera. Precio: 1,499 €/l. Shell . La Línea de la Concepción. Precio: 1,519 €/l.

. La Línea de la Concepción. Precio: 1,519 €/l. Tarifa Oil . Tarifa. Precio: 1,579 €/l.

. Tarifa. Precio: 1,579 €/l. BP . Cádiz. Zona Gibraltar. Precio: 1,585 €/l.

. Cádiz. Zona Gibraltar. Precio: 1,585 €/l. Shell . Jerez de la Frontera. Precio: 1,589 €/l.

. Jerez de la Frontera. Precio: 1,589 €/l. ASC Carburantes . Tarifa. Precio: 1,599 €/l.

. Tarifa. Precio: 1,599 €/l. Eni . Cádiz. Zona Franca. Precio: 1,599 €/l.

. Cádiz. Zona Franca. Precio: 1,599 €/l. Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Precio: 1,599 €/l.

Diésel

Ballenoil . El Puerto de Santa María. Precio: 1,605 €/l.

. El Puerto de Santa María. Precio: 1,605 €/l. Carrefour . Jerez de la Frontera. Precio: 1,719 €/l.

. Jerez de la Frontera. Precio: 1,719 €/l. Carrefour . Arcos de la Frontera. Precio: 1,759 €/l.

. Arcos de la Frontera. Precio: 1,759 €/l. E.S. Campo de Gibraltar . La Línea. Precio: 1,699 €/l.

. La Línea. Precio: 1,699 €/l. DP . Vejer de la Frontera. Precio: 1,799 €/l.

. Vejer de la Frontera. Precio: 1,799 €/l. Shell . Jerez de la Frontera. Precio: 1,744 €/l.

. Jerez de la Frontera. Precio: 1,744 €/l. BP . Jerez de la Frontera. Precio: 1,739 €/l.

. Jerez de la Frontera. Precio: 1,739 €/l. Galp . Barbate. Precio: 1,714 €/l.

. Barbate. Precio: 1,714 €/l. Carrefour . Algeciras. Precio: 1,749 €/l.

. Algeciras. Precio: 1,749 €/l. Carrefour. La Línea. Precio: 1,719 €/l.

Precio de la gasolina hoy 30 de abril en Córdoba

El precio de las gasolina que debes consultar para hoy jueves, en la zona de Córdoba:

Gasolina 95

Ballenoil . Lucena. C/ Ejido del Valle (junto recinto ferial). Precio: 1,369 €/l.

. Lucena. C/ Ejido del Valle (junto recinto ferial). Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Lucena. C/ Concha Lago. Precio: 1,369 €/l.

. Lucena. C/ Concha Lago. Precio: 1,369 €/l. Plenergy . Anjarón. C/ Espejo, 21. Precio: 1,369 €/l.

. Anjarón. C/ Espejo, 21. Precio: 1,369 €/l. Ballenoil . Palma del Río. Avda. Santa Ana, 83. Precio: 1,374 €/l.

. Palma del Río. Avda. Santa Ana, 83. Precio: 1,374 €/l. Almazaras de la Subbética . Carcabuey. A-339 km 17,8. Precio: 1,374 €/l.

. Carcabuey. A-339 km 17,8. Precio: 1,374 €/l. Enerplus . Lucena. Avda. Guardia Civil, 9. Precio: 1,379 €/l.

. Lucena. Avda. Guardia Civil, 9. Precio: 1,379 €/l. Cooperativa Lucena . Lucena. Avda. de la Infancia, 15. Precio: 1,379 €/l.

. Lucena. Avda. de la Infancia, 15. Precio: 1,379 €/l. Fueling . Lucena. Ronda San Francisco. Precio: 1,389 €/l.

. Lucena. Ronda San Francisco. Precio: 1,389 €/l. Enerplus . Córdoba. Avda. Lonjas, s/n. Precio: 1,399 €/l.

. Córdoba. Avda. Lonjas, s/n. Precio: 1,399 €/l. Riosol. Castro del Río. Ronda Norte. Precio: 1,399 €/l.

Gasolina 98

Enerplus . Lucena. Precio: 1,489 €/l.

. Lucena. Precio: 1,489 €/l. Mirasierra . Rute. Precio: 1,489 €/l.

. Rute. Precio: 1,489 €/l. Fueling . Lucena. Precio: 1,489 €/l.

. Lucena. Precio: 1,489 €/l. El Carmen . Posadas. Precio: 1,559 €/l.

. Posadas. Precio: 1,559 €/l. Repsol . Alcolea. Precio: 1,575 €/l.

. Alcolea. Precio: 1,575 €/l. Family Energy . Montilla. Precio: 1,589 €/l.

. Montilla. Precio: 1,589 €/l. Shell . Lucena. Precio: 1,589 €/l.

. Lucena. Precio: 1,589 €/l. Avia . Aguilar de la Frontera. Precio: 1,599 €/l.

. Aguilar de la Frontera. Precio: 1,599 €/l. Petromarkt . Puente Genil. Precio: 1,599 €/l.

. Puente Genil. Precio: 1,599 €/l. Carrefour. Baena. Precio: 1,609 €/l.

Diésel

Ballenoil . Palma del Río. Precio: 1,604 €/l.

. Palma del Río. Precio: 1,604 €/l. Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Precio: 1,604 €/l.

. Carcabuey. Precio: 1,604 €/l. F. del Moral . Rute. Precio: 1,609 €/l.

. Rute. Precio: 1,609 €/l. Cooperativa . Benamejí. Precio: 1,618 €/l.

. Benamejí. Precio: 1,618 €/l. Cepsa . La Rambla. Precio: 1,622 €/l.

. La Rambla. Precio: 1,622 €/l. Riosol . Castro del Río. Precio: 1,629 €/l.

. Castro del Río. Precio: 1,629 €/l. Ballenoil . Lucena. Precio: 1,639 €/l.

. Lucena. Precio: 1,639 €/l. Plenergy . Lucena. Precio: 1,639 €/l.

. Lucena. Precio: 1,639 €/l. Plenergy . Anjarón. Precio: 1,639 €/l.

. Anjarón. Precio: 1,639 €/l. Enerplus. Lucena. Precio: 1,649 €/l.

Precio de la gasolina hoy 30 de abril en Granada

En el caso de vivir en Granada, estos son los precios más económicos:

Gasolina 95

Alcampo Motril . Motril. Avda. Salobreña, s/n. Precio: 1,379 €/l.

. Motril. Avda. Salobreña, s/n. Precio: 1,379 €/l. Low Cost Tiburonoil . Albolote. C/ Loja, s/n. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. C/ Loja, s/n. Precio: 1,389 €/l. Juncadiesel . Albolote. C/ Baza, 328. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. C/ Baza, 328. Precio: 1,389 €/l. Lerfu . Albolote. Pol. Juncaril parcela 238. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. Pol. Juncaril parcela 238. Precio: 1,389 €/l. Minioil Albolote . Albolote. C/ Motril parcela 243. Precio: 1,389 €/l.

. Albolote. C/ Motril parcela 243. Precio: 1,389 €/l. GM Oil . Motril. C/ Santo Domingo, 23. Precio: 1,389 €/l.

. Motril. C/ Santo Domingo, 23. Precio: 1,389 €/l. Sur-Oil . Peligros. C/ Loja esq. Guadix. Precio: 1,409 €/l.

. Peligros. C/ Loja esq. Guadix. Precio: 1,409 €/l. Minioil . Peligros. N-323 km 122. Precio: 1,418 €/l.

. Peligros. N-323 km 122. Precio: 1,418 €/l. Alcampo . Granada. C.C. Alcampo Crta. Jaén km 88. Precio: 1,425 €/l.

. Granada. C.C. Alcampo Crta. Jaén km 88. Precio: 1,425 €/l. Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1,425 €/l.

Gasolina 98

Alcampo Motril . Motril. Precio: 1,529 €/l.

. Motril. Precio: 1,529 €/l. AM97 Plus . Valderrubio. Precio: 1,539 €/l.

. Valderrubio. Precio: 1,539 €/l. A. Aguaza . Cúllar. Precio: 1,579 €/l.

. Cúllar. Precio: 1,579 €/l. Shell . Churriana de la Vega. Precio: 1,579 €/l.

. Churriana de la Vega. Precio: 1,579 €/l. Fueling . Albolote. Precio: 1,579 €/l.

. Albolote. Precio: 1,579 €/l. Alcampo . Granada. Precio: 1,595 €/l.

. Granada. Precio: 1,595 €/l. San Lázaro . Güevéjar. Precio: 1,595 €/l.

. Güevéjar. Precio: 1,595 €/l. ASC Carburantes . Atarfe. Precio: 1,599 €/l.

. Atarfe. Precio: 1,599 €/l. ASC Carburantes. Armilla. Precio: 1,599 €/l.

Diésel

Alcampo Motril . Motril. Precio: 1,579 €/l.

. Motril. Precio: 1,579 €/l. GM Oil . Motril. Precio: 1,589 €/l.

. Motril. Precio: 1,589 €/l. Gaia . Zújar. Precio: 1,629 €/l.

. Zújar. Precio: 1,629 €/l. Petroprix . Motril. Precio: 1,629 €/l.

. Motril. Precio: 1,629 €/l. Petroprix . Huétor Tájar. Precio: 1,639 €/l.

. Huétor Tájar. Precio: 1,639 €/l. Andaluza de Transportes . Albolote. Precio: 1,645 €/l.

. Albolote. Precio: 1,645 €/l. Sur-Oil . Peligros. Precio: 1,649 €/l.

. Peligros. Precio: 1,649 €/l. Low Cost Tiburonoil . Albolote. Precio: 1,649 €/l.

. Albolote. Precio: 1,649 €/l. Juncadiesel . Albolote. Precio: 1,649 €/l.

. Albolote. Precio: 1,649 €/l. Lerfu. Albolote. Precio: 1,649 €/l.

Cómo encontrar las gasolineras más económicas

Ahora que ya has podido ver el listado, quizás quieres consultar los precios a otro hora, u otro día, y puedes hacerlo de forma fácil con sólo entrar en el Geoportal gasolineras que es la herramienta que tiene, como ya sabemos, el Ministerio de Transición Ecológica y en el que además de las gasolineras listadas, las puedes ver también en forma de mapa, como este que te mostramos a modo de ejemplo, de una parte de Málaga: