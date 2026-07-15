Precio de la gasolina hoy 15 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde te va a resultar más barato repostar hoy miércoles en las principales ciudades andaluzas
Soy mecánico y estos son los trucos para ahorrar combustible ante la subida del precio de la gasolina
El gesto que recomiendan todos los expertos en motor si vas a hacer un viaje largo
Llegamos al miércoles 15 de junio y en el caso de que tengas que coger el coche para irte de vacaciones, uno de los trucos que muchos aconsejan es repostar a primera hora cuando por lo visto la gasolina es más barata (aunque también se habla de que se trata de un mito). De todos modos, y en el caso de Andalucía y en capitales como Sevilla, Málaga o Cádiz los precios pueden variar bastante dependiendo de dónde se reposte y no sólo nos referimos a gasolineras «low cost» ya que las que no lo son, pueden tener precios bajos si sabemos dónde repostar, de modo que nada como hacer una consulta al Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, al que la gasolineras reportan precios de forma actualizada. Toma nota entonces ya que este es el precio de la gasolina hoy 15 de julio y cuáles son las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 15 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras donde puedes encontrar los precios más baratos:
Gasolina 95
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.319 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.319 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1.329 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.365 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.365 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.367 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.367 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1.369 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 / A-8005, km 10,8. Precio: 1.369 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.369 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1.499 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera C.C. Almazara Plaza (A-376), km 2. Precio: 1.499 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,900. Precio: 1.539 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.544 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1.579 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.619 €/l.
- Los Ventolines (AGLA). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.629 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.629 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida Andalucía, 44. Precio: 1.629 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida Utrera, s/n. Precio: 1.639 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.329 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.329 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1.339 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.387 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Travesía Su Eminencia, 2. Precio: 1.387 €/l.
- Ballenoil. Fuentes de Andalucía. Calle Virgen del Carmen, s/n. Precio: 1.389 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.395 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera C.C. Almazara Plaza (A-376), km 2. Precio: 1.395 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.395 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.395 €/l.
Precio de la gasolina hoy 15 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz estas son las gasolineras más baratas hoy 15 de julio
Gasolina 95
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.379 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.379 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.379 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Carrer El Palmar, 11. Precio: 1.379 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.379 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. Calle Río Tajo, 2. Precio: 1.409 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.409 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.409 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, s/n (Polígono Industrial Campamento). Precio: 1.409 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. C/ Luis M. Fernández, s/n. Precio: 1.419 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.459 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.489 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.499 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. C.N.-340, km 94,2. Precio: 1.619 €/l.
- Q8. Algeciras. Ctra. N-340, km 107,32. Precio: 1.669 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. A-480, km 25,8. Precio: 1.669 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera Calvario, km s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Galp. Jerez de la Frontera. Carretera Antigua N-IV, km 639,5. Precio: 1.674 €/l.
- Tarifa Oil. Tarifa. Calle Algeciras, 58. Precio: 1.679 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, km 639,8. Precio: 1.689 €/l.
Diésel
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.409 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Avenida del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.409 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Europa, s/n. Precio: 1.415 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Sanlúcar. Precio: 1.415 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.415 €/l.
- Petroprix. Jerez de la Frontera. Carretera Madrid-Cádiz, km 15. Precio: 1.415 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Carretera de Lebrija, km 6. Precio: 1.415 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Fernando Portillo, s/n. Precio: 1.415 €/l.
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida Medina Sidonia, km 1. Precio: 1.415 €/l.
- Plenergy. Jerez de la Frontera. Carretera Circunvalación, s/n. Precio: 1.415 €/l.
Precio de la gasolina hoy 15 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, si deseas repostar, estas son las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1.392 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.395 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.428 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.439 €/l.
- EasyGas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1.439 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.439 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino Higueral, 28. Precio: 1.439 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.439 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.448 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.448 €/l.
Gasolina 98
- Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.599 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.619 €/l.
- Cepsa. Almargen. A-384, km 44. Precio: 1.639 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.639 €/l.
- AGLA. Yunquera. Carretera A-366, km 1. Precio: 1.647 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.655 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.655 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.699 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.699 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXIII, s/n. Precio: 1.427 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.429 €/l.
- EasyGas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1.429 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.429 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.429 €/l.
- Ballenoil. Vélez-Málaga. Camino Higueral, 28. Precio: 1.429 €/l.
- Petroprix. Vélez-Málaga. Avenida Rey Juan Carlos I, 5. Precio: 1.429 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.445 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, Urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.448 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.448 €/l.
Precio de la gasolina hoy 15 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Si vives en Córdoba, estas son las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.379 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.399 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.399 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.399 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.399 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.409 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.419 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.419 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.429 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.430 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.499 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.529 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.539 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.539 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.629 €/l.
- E.S. La Milana AGLA. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.645 €/l.
- M3 Petróleos. Puente Genil. Calle La Palmera, 18. Precio: 1.649 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.669 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,300. Precio: 1.675 €/l.
Diésel
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.389 €/l.
- Cepsa. La Rambla. Calle Carrera Baja, 6. Precio: 1.402 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.413 €/l.
- Ballenoil. Palma del Río. Avenida Santa Ana, 83. Precio: 1.414 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.429 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.429 €/l.
- Ballenoil. Villanueva de Córdoba. Calle Curtidores, Sector UI-3 Industrial, 66. Precio: 1.439 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.439 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.459 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.459 €/l.
Precio de la gasolina hoy 15 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada estas son las gasolineras más baratas:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.299 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.299 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.299 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.299 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.299 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.319 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.339 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.339 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.339 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.469 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.469 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.469 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.529 €/l.
- San Lázaro Güevéjar. Güevéjar. Carretera NE-55, km 16. Precio: 1.537 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen izquierdo). Precio: 1.539 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429 (margen derecho). Precio: 1.539 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera Armilla, km 7. Precio: 1.539 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.539 €/l.
Diésel
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.339 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.339 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.339 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, parcela 238. Precio: 1.349 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.349 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.359 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.359 €/l.
Ahora ya sabes donde puedes repostar más barato, pero si quieres hacer consulta más adelante, o cualquier otro día, puedes entrar en el Geoportal y consultar precios o donde están las gasolineras más baratas de tu municipio y ver resultados en listados como los que acabamos de ver o también te aparece un mapa como este que te dejamos de Sevilla: