La Guardia Civil detiene a dos personas por cuatro robos con fuerza en naves y cocheras de La Puebla de Cazalla (Sevilla)

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como autoras de cuatro delitos de robo con fuerza en naves y cocheras de La Puebla de Cazalla (Sevilla), una actuación que ha sido posible gracias a la intensificación de los servicios preventivos y a la colaboración ciudadana, fundamental para sorprender a los sospechosos mientras cometían uno de los asaltos.

La investigación se inició después de que los agentes detectaran un notable incremento de robos con fuerza en este tipo de inmuebles del municipio. Los delincuentes centraban su actividad en naves y cocheras donde se almacenaban herramientas de trabajo y aperos agrícolas, ocasionando importantes perjuicios a sus propietarios.

Ante esta situación, la Guardia Civil reforzó la vigilancia en las zonas más afectadas con un dispositivo específico para tratar de identificar a los responsables. El operativo dio sus frutos gracias también a las llamadas de varios vecinos que alertaron de movimientos sospechosos, lo que permitió a los agentes desplazarse rápidamente hasta el lugar y sorprender a los autores cuando estaban cometiendo un nuevo robo.

Durante la intervención, que contó con la colaboración de ciudadanos que facilitaron el acceso a través de naves colindantes, los agentes lograron frustrar el asalto antes de que los delincuentes abandonaran el recinto. En el interior encontraron numerosas herramientas ya apiladas y preparadas para ser sustraídas.

Las posteriores investigaciones permitieron relacionar a ambos detenidos con otros tres robos similares ocurridos anteriormente en la localidad, por lo que finalmente se les atribuyen un total de cuatro delitos de robo con fuerza.

Según ha informado la Guardia Civil, el modus operandi era siempre el mismo. Uno de los implicados trepaba por la fachada del edificio con la ayuda de su compañero, que le impulsaba desde el exterior y permanecía vigilando la zona para alertar de la posible llegada de patrullas o de cualquier otra persona que pudiera descubrir el robo.

Los objetos que buscaban eran principalmente herramientas eléctricas de alto valor y fácil salida en el mercado. Entre el material que pretendían sustraer se encontraban taladros, atornilladores y amoladoras de batería, además de maquinaria agrícola especializada, especialmente vareadoras utilizadas en las explotaciones del campo.

La Guardia Civil destaca que la rápida actuación fue posible gracias a la combinación de los dispositivos preventivos desplegados en la zona y la colaboración de los vecinos, cuya implicación permitió interceptar a los presuntos autores en pleno robo y evitar que el material preparado para la sustracción saliera del recinto.

Una vez concluidas las investigaciones policiales y esclarecidos los cuatro robos investigados, los dos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia competente, que se encargará de continuar con la tramitación del procedimiento judicial.